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Что происходит с едой, когда мы забываем о ней на долгое время

Что происходит с едой, когда мы забываем о ней на долгое время

Автор:
19 апреля 2023 09:00
Сообщество : Еда
Метки: Вещи   Еда   плесень   продукты   факты   фото   
782
13

Наш мир изменчив, и это абсолютно нормально! Любопытно, что его метаморфозы затрагивают не только какие-то глобальные вещи (города, природные ландшафты и другое), но и крайне неприметные штуки, вроде еды, оставленной на длительное время без присмотра.

Результат некоторых превращений просто потрясает. Вы можете представить, как, например, яйцо может превратиться в нечто, похожее на рубин, а картофельное пюре в настоящий мини-сад? Где такое видано? Если вы ранее никогда не были свидетелем подобных чудес, то приглашаем вас к просмотру крайне любопытных фотографий, которые наглядно вам их продемонстрируют.


Несолёное масло, которое не трогали более 2 лет

×
×

Кожура — лучшая часть выдержанного масла.


Клубника, о которой благополучно позабыли


Чеснок, на долгое время оставленный в вакууме


Однажды я попробовал вакуумировать козий сыр, и произошло то же самое.


Моя старая рикотта, которую я забыл в холодильнике, стала ярко-фиолетовой


Примерная плесень на сливочном сыре


Мой друг нашёл это в своем холодильнике. Он думает, что когда-то это было картофельное пюре


Старый арбузный сок порождает маленькие желеобразные шарики


Я забыл свой кокос в кухонном шкафу, и он пророс


Чёрт возьми, это же зелёный лук!


Подруги забыли банку на улице

Вот что бывает, когда забудешь половинку капусты в холодильнике

Женщина 20 лет хранила варёное яйцо — и теперь оно похоже на рубин

Масло, которое пролежало во фритюрнице более 10 лет

Оно желеобразное и очень липкое.

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Метки: Вещи   Еда   плесень   продукты   факты   фото   
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2  комментария
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465
дмитрий 2 часа назад
кокос весёлый кот это знают все!)))
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Xapgu 43 минуты назад
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