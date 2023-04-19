Что происходит с едой, когда мы забываем о ней на долгое время

Наш мир изменчив, и это абсолютно нормально! Любопытно, что его метаморфозы затрагивают не только какие-то глобальные вещи (города, природные ландшафты и другое), но и крайне неприметные штуки, вроде еды, оставленной на длительное время без присмотра.
Результат некоторых превращений просто потрясает. Вы можете представить, как, например, яйцо может превратиться в нечто, похожее на рубин, а картофельное пюре в настоящий мини-сад? Где такое видано? Если вы ранее никогда не были свидетелем подобных чудес, то приглашаем вас к просмотру крайне любопытных фотографий, которые наглядно вам их продемонстрируют.
Несолёное масло, которое не трогали более 2 лет
Кожура — лучшая часть выдержанного масла.
Клубника, о которой благополучно позабыли
Чеснок, на долгое время оставленный в вакууме
Однажды я попробовал вакуумировать козий сыр, и произошло то же самое.
Моя старая рикотта, которую я забыл в холодильнике, стала ярко-фиолетовой
Примерная плесень на сливочном сыре
Мой друг нашёл это в своем холодильнике. Он думает, что когда-то это было картофельное пюре
Старый арбузный сок порождает маленькие желеобразные шарики
Я забыл свой кокос в кухонном шкафу, и он пророс
Чёрт возьми, это же зелёный лук!
Подруги забыли банку на улице
Вот что бывает, когда забудешь половинку капусты в холодильнике
Женщина 20 лет хранила варёное яйцо — и теперь оно похоже на рубин
Масло, которое пролежало во фритюрнице более 10 лет
Оно желеобразное и очень липкое.
Источник:
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