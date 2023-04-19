Что происходит с едой, когда мы забываем о ней на долгое время

Результат некоторых превращений просто потрясает. Вы можете представить, как, например, яйцо может превратиться в нечто, похожее на рубин, а картофельное пюре в настоящий мини-сад? Где такое видано? Если вы ранее никогда не были свидетелем подобных чудес, то приглашаем вас к просмотру крайне любопытных фотографий, которые наглядно вам их продемонстрируют.

Несолёное масло, которое не трогали более 2 лет