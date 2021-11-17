Как едят лепёшки из грязи в Гаити?

На Гаити существует необычное блюдо — лепешки из грязи. У большей части населения страны они составляют основную часть рациона, если не единственную.
Они не вкусные, плохо жуются и могут быть даже опасны для здоровья.
Так почему же гаитяне едят лепешки из грязи постоянно?
Как живут на Гаити?
Гаити считается самым бедным государством западного полушария. Больше половины гаитян не могут потратить больше 2 долларов за день. У многих наблюдается недоедание.
Пляж в Гаити. Такая красота контрастирует с бедностью в стране
С каждым годом цены на еду в Гаити растут, и все больше жителей не могут себе позволить ничего кроме лепешек из грязи. Даже крупы для большинства гаитян непозволительная роскошь. В стране активно процветает бедность, и единственный выход у местных — есть такую "еду".
Как готовят лепешки?
Лепешки делают из желтой глины, которую собирают в районе центрального плоскогорья. Глинистую грязь пекари покупают так же, как и любые другие продукты, поэтому даже за лепешки местным жителям приходится переплачивать. Самая крупная фабрика по производству лепешек расположилась на крыше заброшенной тюрьмы.
Гаитянка ест грязевую лепёшку. Бедные местные жители вынуждены их есть из-за бедности
Чтобы сделать тесто, желтую глину замешивают с водой и солью. Бывает, что в него добавляют маргарин, растительный комбижир и объедки, но это происходит крайне редко. Потом на день тесто выкладывают небольшими кружечками под солнце, чтобы они просохли. Запекать же глину не получится, так как она станет твердой, и ее невозможно будет есть.
Как едят лепешки из глины?
Блюдо получается невкусным и плотным, но зато дешевым. Выходит всего 5 центов за лепешку. Эту сумму могут потратить даже одни из самых бедных жителей Гаити. Есть лепешку сложно, но возможно. При попадании в рот она немного размягчается. Глина придает сытость, а это единственное, что нужно гаитянам, чтобы не голодать.
В глине содержится кальций и подобие антацидов. Последние помогают при недугах, связанных с ЖКТ. Некоторые гаитяне уверены, что такие лепешки полезны, но научных подтверждений этому нет. Помимо полезных элементов, в глине содержатся и вредные. В грязи могут находиться вредные бактерии, токсины и паразиты, которые негативно влияют на организм.
Источник:
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Эти лепешки из глины не основа питания, а национальный колорит, как сюрстремминг (зловонная квашеная селедка) у шведов или яйца балют у филиппинцев.
Основу питания на Гаити составляют рис, фасоль, нут, кукуруза, капуста, томаты, авокадо, корнеплоды и бананы, морская рыба, козье мясо и курица, говядина и свинина.
Просто у бедняков в меню меньше мяса, а больше овощей, фруктов и круп.
На том же самом острове есть Доминиканская республика, где уровень жизни в разы выше. Там тоже были перевороты и революции, но белых не геноцидили...
еще и цену дурную выдумал. 5 центов - это 35 рублей, можно в Москве нормальный пирожок купить
Это 3р.50 коп.
Теперь мы знаем про кого песенка