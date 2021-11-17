Как едят лепёшки из грязи в Гаити?

Они не вкусные, плохо жуются и могут быть даже опасны для здоровья.

Так почему же гаитяне едят лепешки из грязи постоянно?

Как живут на Гаити?

Гаити считается самым бедным государством западного полушария. Больше половины гаитян не могут потратить больше 2 долларов за день. У многих наблюдается недоедание.