Как в Индии и Азии могут постоянно есть такие острые блюда

Первое знакомство с настоящими индийскими блюдами, приготовленными «для своих», всегда становится откровением для неподготовленного европейца: красный перец, куркума, карри, имбирь и другие не менее термоядерные специи задают тон местной кухне. Почему жители Индии — да и всей Юго-Восточной Азии — с давних времен так любят острое и пряное? Причин несколько, и все они вполне рациональные.

1. Хранение продуктов и борьба с микробами

Перец, чеснок и прочие приправы содержат фитонциды, уничтожающие бактерии, так что они препятствуют развитию инфекций и позволяют дольше сохранять продукты свежими. Это особенно актуально в жарком климате, а несколько веков назад, когда с санитарией все было сильно хуже, приправы буквально спасали жизни местных. Да и сейчас, если речь идет об уличной еде, лучше выбирать ту, что поострее.

Плюс имбирь и чеснок стимулируют иммунитет, повышая шансы в борьбе с инфекциями.