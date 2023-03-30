Как в Индии и Азии могут постоянно есть такие острые блюда

Там не добавляют в еду специи. Там в специи добавляют немного еды.
Первое знакомство с настоящими индийскими блюдами, приготовленными «для своих», всегда становится откровением для неподготовленного европейца: красный перец, куркума, карри, имбирь и другие не менее термоядерные специи задают тон местной кухне. Почему жители Индии — да и всей Юго-Восточной Азии — с давних времен так любят острое и пряное? Причин несколько, и все они вполне рациональные.
1. Хранение продуктов и борьба с микробами
Перец, чеснок и прочие приправы содержат фитонциды, уничтожающие бактерии, так что они препятствуют развитию инфекций и позволяют дольше сохранять продукты свежими. Это особенно актуально в жарком климате, а несколько веков назад, когда с санитарией все было сильно хуже, приправы буквально спасали жизни местных. Да и сейчас, если речь идет об уличной еде, лучше выбирать ту, что поострее.
Плюс имбирь и чеснок стимулируют иммунитет, повышая шансы в борьбе с инфекциями.
2. Буст для кишечника
Метаболизм в жарком климате имеет склонность к замедлению, что может стать причиной многих заболеваний, да и в целом для организма не слишком хорошо. Специи способствуют повышению уровня ферментов, помогают пищеварительной системе «разогнаться», из-за чего человек чувствует себя бодрее, а риск развития патологий желудочно-кишечного тракта снижается. В Турции, на Кавказе тоже любят специи, но по остроте их кухня уступает индийской и азиатской. Возможно, дело как раз в менее жарком климате. Еще одна особенность этих стран — на столе всегда есть айран или йогурт, чтобы смягчить жжение от острых специй. В Индии их роль выполняет райта, род йогурта с тертыми огурцами, но там и в нее часто умудряются напихать специй.
3. Облегчение жары
Специи повышают потоотделение, за счет чего организм дополнительно охлаждается — в жару это помогает спастись от перегрева. Вы наверняка замечали это на себе: даже если сразу после острой трапезы вас бросило в жар, вскоре наступает заметное облегчение.
4. Так вкуснее!
В Индии и Азии основой рациона всегда были рис, лапша, крупы — недорогие источники углеводов, практически лишенные собственного вкуса. Специи помогали сделать пищу разнообразной и ароматной.
В европейских магазинах часто можно найти различные специи, но вкус их, как правило, намного мягче, к тому же, идя навстречу спросу, производители часто предлагают готовые смеси для разных блюд. В Азии, Индии местные предпочитают моноприправы, самостоятельно измельчают их перед готовкой и считают, что только в таком виде они полностью сохраняют вкус и полезные свойства.
Азиаты бережно относятся к туристическим желудкам: специй гостям по умолчанию кладут куда меньше, чем своим, а если еще слышат заклинание «ноу спайси», то и вовсе — на кончике катара. Впрочем, переехавшие европейцы рассказывают, что сложности с острой едой они испытывают только в начале: организм и рецепторы быстро адаптируются, и местные блюда становятся вполне годными для ежедневного употребления.
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Перец продуктивно работает от глистов и простейших, которых в тамошней воде просто пруд пруди. Основными действующими веществами в разных видах перца являются либо пиперин, либо капсаицин. Они формируют специфический острый вкус специи и работают против паразитарной инфекции.
Попробовав на вкус горькую жгучую специю, гельминты становятся парализованными буквально в течение первых 2-3 минут и погибают уже в ближайшие 20-30 минут. То есть острый перец паразитов убивает в прямом смысле моментально и безвозвратно;