Корейцы лучше всех умеют бороться с похмельем. Как они это делают?

Не для кого не станет откровением, что Южная Корея входит в десятку самых пьющих стран мира, и Россия там, к слову, занимает далеко не лидирующие позиции.
Так вот, алкоголь для корейцев – это не только способ расслабиться, но и возможность лучше узнать собеседника, а также наладить необходимые дружеские или деловые контакты – если речь идет о корпоративной попойке.
При этом корейцев сложно назвать злостными пьяницами – уход в длительный запой им не свойственен. А вот от похмелья они страдают ничуть не меньше, чем любые другие жители земли.
Но если, скажем, русские привыкли вышибать клин клином, то есть лечить похмелье при помощи других алкогольных напитков, а европейцы обходиться обыкновенным, но очень крепким кофе или специальными медикаментами, то корейцы даже в этом деле проявили себя истинными азиатами и подошли к решению проблемы, так сказать, творчески. Вообще, способов, которыми корейцы борются с последствиями бурного вечера, очень много, но мы, конечно же, поговорим только о наиболее действенных и популярных.
Условно, все корейские антипохмельные средства можно разделить на «еду» и «напитки». И начнем, пожалуй, с «еды», и тут надо отметить, что в современной Южной Корее, как, впрочем, и 10, и 20, и 30 лет назад местные жители предпочитают устранять неприятные последствия потребления алкоголя особым супом под названием хэджангук – дословно «суп для лечения похмелья», который имеет огромное количество рецептурных вариаций.
Чтобы быть максимально наваристым и нажористым, хэджангук чаще всего готовится на основе говяжьего или свиного бульона, однако нередко встречаются варианты, сваренные на анчоусном бульоне или бульоне из голов минтая. Также в хэджангук могут добавляться мясо, морепродукты, моллюски, кимчи, лапша, а также всевозможные овощи и грибы. Помимо того, что корейцы просто любят хэджангук за его неповторимый вкус и нажористость, они также считают его самым эффективным средством от похмелья.
Еще один суп, который помогает корейцам избавляться от похмельного синдрома, называется кабильтан – это неострое корейское блюдо отлично подходит тем ночным гулякам, которым хэджангук кажется слишком пряным и тяжелым. Бульон для кабильтана готовится на основе говяжьих ребрышек, которые тщательно вывариваются в течение 4-5 часов, пока мясо не начнет свободно отходить от кости.
Также следует упомянуть, что кабильтан – блюдо с историей. Первые сведения о нем встречаются в старинных документах, рассказывающих о торжествах королевских семей, датированных концом 19 века. И хотя историки считают, что этот суп готовили еще при королевской династии Корё, что правила намного раньше (с 918 по 1392 года), на тот момент кабильтан считался блюдом скорее повседневной корейской кухни. А вот эффективным средством от похмелья он стал значительно позже, когда балы и приемы в королевских домах стали более веселыми и пьяными.
Не прощаемся с супами, поскольку для корейцев именно они являются средством номер 1 для восстановления сил и снятия неприятных последствий потребления большого количества алкоголя. Поэтому вот вам на заметку еще один популярный южнокорейский похмельный супчик - кхоннамулькук (или кoннaмyльгyк) – острое блюдо, в состав которого входят соевые бобы, овощи и…внимание…совсем немного бычей крови. Но не пугайтесь: обнаружить ее в супе невозможно, если рецепт неизвестен заранее. Этот компонент лишь помогает корейцам восстановиться после пьянки и вернуться в строй.
Однако, пожалуй, самым привлекательным, для европейцев уж точно, южнокорейским средством избавления от похмелья является…мороженое! Называется корейское похмельное мороженое «Gyeondyo», что в переводе на русский язык означает «Крепись».
Ну а предназначено сие лакомство для всех корейских служащих, которые, выходя на работу после ночи распития алкоголя, плохо себя чувствуют. В состав похмельного мороженого с ароматом грейпфрута входит сок дерева сладкая говения, который применялся в Корее в качестве эффективного средства против похмелья еще в 17 веке!
Ну и, конечно же, куда уж без «напитков». В Южной Корее, как и в любой другой пьющей стране, в свободной продаже всегда можно найти специализированные средства от похмелья, поскольку…супчик – это, конечно, хорошо, но некоторые все же предпочитают применять тяжелую артиллерию.
Для таких товарищей, которые желают быстро и эффективно справится с последствиями бурного вечера, существуют специальные похмельные напитки - маленькие бутылочки с коктейлем из мощного энергетика и витаминов. Купить их можно как в аптеках, так и в супермаркетах. Кроме того, рекламу этих «витаминных коктейлей, избавляющих от похмелья» частенько демонстрируют на рекламных стендах, а также в кино и дорамах. Они безопасны и, по сути, не являются лекарственными средствами.
Самыми популярными из них считаются: «Morning Care» - напиток, в состав которого входят экстракты расторопши, корня куркумы, гуараны, корня кудзу, листьев шелковицы, ольхи, лука и меда; «Condition» на основе экстракта лаврового листа, ивовой коры, имбиря, проростков ячменя, ростков пальмы Нипа и плодов боярышника.
Оба этих «витаминных коктейля» эффективно, а, главное, быстро снижают головную боль, убирают симптомы мигрени, уменьшают неприятный запах изо рта и чувство «сухости» после принятия спиртного. Ну а их природный состав улучшает функции печени, общую концентрацию и снимает стресс. В общем, сплошные плюсы…
И напоследок кое-что интересное от корейских ученых. Безусловно, похмельные супы и напитки, избавляющие от головной боли и утреннего «сушняка» - это все, конечно, здорово, но что бы вы сказали, если бы узнали о существовании водки, не вызывающей всех этих (и многих других) неприятных последствий?
Так вот, господа, завтра наступило! Корейские ученые из из Чунгамского национального университета разработали водку, не вызывающую похмелья. Напиток получил название «O2 Lin», и его главное отличие от обыкновенной корейский водки заключается в добавлении в привычную рецептуру насыщенного кислорода.
Как говорят ученые, по своему действию на организм человека «O2 Lin» больше напоминает кислородный коктейль. Новая корейская водка стимулирует работу мозга, дает заряд энергии и даже способствует приобретению здорового внешнего вида и упругости кожи. Кроме того, ученые уверяют, что опьянение после употребления «O2 Lin» проходит в два, а то и три раза быстрее, чем после употребления обыкновенной водки.
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Текст: "При этом корейцев сложно назвать злостными пьяницами – уход в длительный запой им не свойственен."
Вопрос - откуда у них похмелье?
В результате "наше" сильнее , но быстрее проходит, надо просто промыть организм ( дать как можно больше жидкости) и восстановить электролиты + "быстрые" углеводы - рассолы, квасы, компоты, чаи с вареньем и травами, бульон куриный. Пиво, кстати, тоже именно поэтому хорошо идёт - объём, легкие углеводы, а не из-за спирта ( который немного притупляет ощущения, но всё же скорее негативно влияет). А вот крепкие бульоны, острое нам нельзя - желудок нежнее, ему и так досталось накануне. Можно получить гастрит.
Азиатам наоборот - похмелье легче но дольше, им ещё нужно "переварить" выпитое, а ЖКТ более привычное к острому, поэтому они разгоняют метаболизм крепкими бульонами, провоцирующих выделение большого количества ферментов
Я был с ней знаком, но между нами что-то встало.
Вот мне 50+ и вчера я олитрился (в одно лицо) и никаких последствий.