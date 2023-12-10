Корейцы лучше всех умеют бороться с похмельем. Как они это делают?

Самыми популярными из них считаются: «Morning Care» - напиток, в состав которого входят экстракты расторопши, корня куркумы, гуараны, корня кудзу, листьев шелковицы, ольхи, лука и меда; «Condition» на основе экстракта лаврового листа, ивовой коры, имбиря, проростков ячменя, ростков пальмы Нипа и плодов боярышника.

Оба этих «витаминных коктейля» эффективно, а, главное, быстро снижают головную боль, убирают симптомы мигрени, уменьшают неприятный запах изо рта и чувство «сухости» после принятия спиртного. Ну а их природный состав улучшает функции печени, общую концентрацию и снимает стресс. В общем, сплошные плюсы…

И напоследок кое-что интересное от корейских ученых. Безусловно, похмельные супы и напитки, избавляющие от головной боли и утреннего «сушняка» - это все, конечно, здорово, но что бы вы сказали, если бы узнали о существовании водки, не вызывающей всех этих (и многих других) неприятных последствий?