FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1221 пост • 232 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Корейцы лучше всех умеют бороться с похмельем. Как они это делают?

Корейцы лучше всех умеют бороться с похмельем. Как они это делают?

Автор:
10 декабря 2023 10:06
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Еда   Корея   алкоголь   люди   напитки   похмелье   факты   фото   
1753
16

Не для кого не станет откровением, что Южная Корея входит в десятку самых пьющих стран мира, и Россия там, к слову, занимает далеко не лидирующие позиции.

Так вот, алкоголь для корейцев – это не только способ расслабиться, но и возможность лучше узнать собеседника, а также наладить необходимые дружеские или деловые контакты – если речь идет о корпоративной попойке.

×
×

При этом корейцев сложно назвать злостными пьяницами – уход в длительный запой им не свойственен. А вот от похмелья они страдают ничуть не меньше, чем любые другие жители земли.

Но если, скажем, русские привыкли вышибать клин клином, то есть лечить похмелье при помощи других алкогольных напитков, а европейцы обходиться обыкновенным, но очень крепким кофе или специальными медикаментами, то корейцы даже в этом деле проявили себя истинными азиатами и подошли к решению проблемы, так сказать, творчески. Вообще, способов, которыми корейцы борются с последствиями бурного вечера, очень много, но мы, конечно же, поговорим только о наиболее действенных и популярных.

Условно, все корейские антипохмельные средства можно разделить на «еду» и «напитки». И начнем, пожалуй, с «еды», и тут надо отметить, что в современной Южной Корее, как, впрочем, и 10, и 20, и 30 лет назад местные жители предпочитают устранять неприятные последствия потребления алкоголя особым супом под названием хэджангук – дословно «суп для лечения похмелья», который имеет огромное количество рецептурных вариаций.

Чтобы быть максимально наваристым и нажористым, хэджангук чаще всего готовится на основе говяжьего или свиного бульона, однако нередко встречаются варианты, сваренные на анчоусном бульоне или бульоне из голов минтая. Также в хэджангук могут добавляться мясо, морепродукты, моллюски, кимчи, лапша, а также всевозможные овощи и грибы. Помимо того, что корейцы просто любят хэджангук за его неповторимый вкус и нажористость, они также считают его самым эффективным средством от похмелья.

Еще один суп, который помогает корейцам избавляться от похмельного синдрома, называется кабильтан – это неострое корейское блюдо отлично подходит тем ночным гулякам, которым хэджангук кажется слишком пряным и тяжелым. Бульон для кабильтана готовится на основе говяжьих ребрышек, которые тщательно вывариваются в течение 4-5 часов, пока мясо не начнет свободно отходить от кости.

Также следует упомянуть, что кабильтан – блюдо с историей. Первые сведения о нем встречаются в старинных документах, рассказывающих о торжествах королевских семей, датированных концом 19 века. И хотя историки считают, что этот суп готовили еще при королевской династии Корё, что правила намного раньше (с 918 по 1392 года), на тот момент кабильтан считался блюдом скорее повседневной корейской кухни. А вот эффективным средством от похмелья он стал значительно позже, когда балы и приемы в королевских домах стали более веселыми и пьяными.

Не прощаемся с супами, поскольку для корейцев именно они являются средством номер 1 для восстановления сил и снятия неприятных последствий потребления большого количества алкоголя. Поэтому вот вам на заметку еще один популярный южнокорейский похмельный супчик - кхоннамулькук (или кoннaмyльгyк) – острое блюдо, в состав которого входят соевые бобы, овощи и…внимание…совсем немного бычей крови. Но не пугайтесь: обнаружить ее в супе невозможно, если рецепт неизвестен заранее. Этот компонент лишь помогает корейцам восстановиться после пьянки и вернуться в строй.

Однако, пожалуй, самым привлекательным, для европейцев уж точно, южнокорейским средством избавления от похмелья является…мороженое! Называется корейское похмельное мороженое «Gyeondyo», что в переводе на русский язык означает «Крепись».

Ну а предназначено сие лакомство для всех корейских служащих, которые, выходя на работу после ночи распития алкоголя, плохо себя чувствуют. В состав похмельного мороженого с ароматом грейпфрута входит сок дерева сладкая говения, который применялся в Корее в качестве эффективного средства против похмелья еще в 17 веке!

Ну и, конечно же, куда уж без «напитков». В Южной Корее, как и в любой другой пьющей стране, в свободной продаже всегда можно найти специализированные средства от похмелья, поскольку…супчик – это, конечно, хорошо, но некоторые все же предпочитают применять тяжелую артиллерию.

Для таких товарищей, которые желают быстро и эффективно справится с последствиями бурного вечера, существуют специальные похмельные напитки - маленькие бутылочки с коктейлем из мощного энергетика и витаминов. Купить их можно как в аптеках, так и в супермаркетах. Кроме того, рекламу этих «витаминных коктейлей, избавляющих от похмелья» частенько демонстрируют на рекламных стендах, а также в кино и дорамах. Они безопасны и, по сути, не являются лекарственными средствами.

Самыми популярными из них считаются: «Morning Care» - напиток, в состав которого входят экстракты расторопши, корня куркумы, гуараны, корня кудзу, листьев шелковицы, ольхи, лука и меда; «Condition» на основе экстракта лаврового листа, ивовой коры, имбиря, проростков ячменя, ростков пальмы Нипа и плодов боярышника.

Оба этих «витаминных коктейля» эффективно, а, главное, быстро снижают головную боль, убирают симптомы мигрени, уменьшают неприятный запах изо рта и чувство «сухости» после принятия спиртного. Ну а их природный состав улучшает функции печени, общую концентрацию и снимает стресс. В общем, сплошные плюсы…


И напоследок кое-что интересное от корейских ученых. Безусловно, похмельные супы и напитки, избавляющие от головной боли и утреннего «сушняка» - это все, конечно, здорово, но что бы вы сказали, если бы узнали о существовании водки, не вызывающей всех этих (и многих других) неприятных последствий?

Так вот, господа, завтра наступило! Корейские ученые из из Чунгамского национального университета разработали водку, не вызывающую похмелья. Напиток получил название «O2 Lin», и его главное отличие от обыкновенной корейский водки заключается в добавлении в привычную рецептуру насыщенного кислорода.

Как говорят ученые, по своему действию на организм человека «O2 Lin» больше напоминает кислородный коктейль. Новая корейская водка стимулирует работу мозга, дает заряд энергии и даже способствует приобретению здорового внешнего вида и упругости кожи. Кроме того, ученые уверяют, что опьянение после употребления «O2 Lin» проходит в два, а то и три раза быстрее, чем после употребления обыкновенной водки.

Большое спасибо за лайк под этой статьёй!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Еда   Корея   алкоголь   люди   напитки   похмелье   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Antique computer Полчаса назад
Заголовок: "Корейцы лучше всех умеют бороться с похмельем. "
Текст: "При этом корейцев сложно назвать злостными пьяницами – уход в длительный запой им не свойственен."

Вопрос - откуда у них похмелье?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Matrosskin 8 минут назад
Ну если занудничать, то "корейское"(т.е. азиатское) и "российское" ( т.е среднеевропейское) похмелье отличается с точки зрения биохимии. У нас больше алкогольдегидрогеназы, соответственно алкоголь быстрее и полнее превращается в ацетальдегид. Который и даёт все "приятные " ощущения. У азиатов это медленнее ( а напиваются они быстрее и меньшими дозами).
В результате "наше" сильнее , но быстрее проходит, надо просто промыть организм ( дать как можно больше жидкости) и восстановить электролиты + "быстрые" углеводы - рассолы, квасы, компоты, чаи с вареньем и травами, бульон куриный. Пиво, кстати, тоже именно поэтому хорошо идёт - объём, легкие углеводы, а не из-за спирта ( который немного притупляет ощущения, но всё же скорее негативно влияет). А вот крепкие бульоны, острое нам нельзя - желудок нежнее, ему и так досталось накануне. Можно получить гастрит.
Азиатам наоборот - похмелье легче но дольше, им ещё нужно "переварить" выпитое, а ЖКТ более привычное к острому, поэтому они разгоняют метаболизм крепкими бульонами, провоцирующих выделение большого количества ферментов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
magic32 11 минут назад
"...заключается в добавлении в привычную рецептуру насыщенного кислорода." - газированая водка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
765
ZeroCross.ru 18 минут назад
... знала бы про собак, не покупала бы этот хундай !!!

Я был с ней знаком, но между нами что-то встало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
45k
Игорь 19 минут назад
Осмелюсь спросить: "А что такое "похмелье"?" И почему им страдают?

Вот мне 50+ и вчера я олитрился (в одно лицо) и никаких последствий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ваня 21 минуту назад
я не знаю что такое бодун, либо трезвый, либо еще пьяный...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Carex 38 минут назад
Лучшее зелье- порожняк с похмелья(профессиональная поговорка).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

282175



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 декабря
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 декабря
25 случаев, когда кружок и стрелочка пришлись очень кстати
25 случаев, когда кружок и стрелочка пришлись очень кстати
Набирающие популярность в сообществах
Девушки поделились тем, что им дарили мужчины после интима
Девушки поделились тем, что им дарили мужчины после интима
Свежие новости футбола
Свежие новости футбола
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#забавно#в мире#история#ДТП#авто аварии#брянск#яйца#природа
#животные#автомобили#Прикол#интересно#интересное#кино#фильм#дом#Автовсячина#Москва
#машина#автомир#Россия#подборка#аварии#люди#полиция#СССР#Суд#школа
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ Зачем киргизы (и не только) едят мел и глину? Зачем киргизы (и не только) едят мел и глину? Необычное явление в советском обещпите: буфет без продавца Необычное явление в советском обещпите: буфет без продавца Как в Индии и Азии могут постоянно есть такие острые блюда Как в Индии и Азии могут постоянно есть такие острые блюда Главное чукотское блюдо, которое вы вряд ли сможете попробовать Главное чукотское блюдо, которое вы вряд ли сможете попробовать 12 людей из разных стран показали, сколько стоят и как выглядят их продуктовые корзины 12 людей из разных стран показали, сколько стоят и как выглядят их продуктовые корзины

На что жалуетесь?

Вернуться