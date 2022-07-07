Необычный Петербург: завораживающая атмосфера города, которую умом не понять

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Кто-то, приезжая в Северную столицу, навсегда влюбляется в город, а кому-то он не приходится по душе. Но многие, кто бывал в Санкт-Петербурге, точно согласятся, что в этом городе своя особенная атмосфера, что подтверждает эта подборка.
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Ну и, конечно, как обойти стороной питерский стрит-арт, наделённый той самой культурной атмосферой
Источник:
АНТИФИШКИ
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