Необычный Петербург: завораживающая атмосфера города, которую умом не понять

Кто-то, приезжая в Северную столицу, навсегда влюбляется в город, а кому-то он не приходится по душе. Но многие, кто бывал в Санкт-Петербурге, точно согласятся, что в этом городе своя особенная атмосфера, что подтверждает эта подборка.