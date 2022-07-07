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Необычный Петербург: завораживающая атмосфера города, которую умом не понять

Необычный Петербург: завораживающая атмосфера города, которую умом не понять

Автор:
07 июля 2022 23:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Санкт-Петеребург   атмосфера   атмосферный Петербург   город   питер   подборка   фотографии   
1203
18

Кто-то, приезжая в Северную столицу, навсегда влюбляется в город, а кому-то он не приходится по душе. Но многие, кто бывал в Санкт-Петербурге, точно согласятся, что в этом городе своя особенная атмосфера, что подтверждает эта подборка.

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Источник:

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Метки: Санкт-Петеребург   атмосфера   атмосферный Петербург   город   питер   подборка   фотографии   
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5  комментариев
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7k
Погулять вышел 6 минут назад
Ну вот все говорят, мол, Питер, расчлененка и т.д. Ну подумайте сами: как бы поступили вы на месте того питерского ученого, если у вас в квартире труп, и вам надо сделать так, чтобы избавиться от него незаметно, так, чтоб ни у кого не возникло никаких подозрений. Что бы наего месте делали вы?
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3k
perekrestok 15 минут назад
историческая часть Питера конечно интересна. Новые районы - как и везде. А так жаль что импортозамещение началось поздно. А так бы был город Петроград. Мне нравится больше чем Санкт-Петербург.
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119k
БрОдЯгА 21 минуту назад
Этого уже нету
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1k
КАКАнгел Час назад
Расчлениград ))))
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536
Александр Час назад
Она твердила-шаурма...
А он доказывал-шаверма...
Он говорил,поребрик ей...
Но зубы ,выбил об бордюр...
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Антибиотик
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