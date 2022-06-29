20+ любопытных снимков, которыми поделились пользователи сети

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Чего только нет сегодня на просторах сети - и всегда находится что-то любопытное. В этой подборке пользователи поделились своими интересными находками и просто курьёзными фото из жизни - ведь удивительное можно обнаружить где угодно.
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"Когда-нибудь задумывались о том, как просыпаются глухие люди? Я глухой, но люблю поспать. Вот мой вибрирующий браслет-будильник"
"Я уже два месяца повторно использую одни и те же обрезки зеленого лука, выращивая их в воде. Вот такое открытие"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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