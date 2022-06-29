20+ любопытных снимков, которыми поделились пользователи сети

Чего только нет сегодня на просторах сети - и всегда находится что-то любопытное. В этой подборке пользователи поделились своими интересными находками и просто курьёзными фото из жизни - ведь удивительное можно обнаружить где угодно.

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"Увидел этот шедевр в туалете. Еще раз понял, что женился удачно" 0 Источник:

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В Португалии есть вышки сотовой связи, замаскированные под деревья 0 Источник:

Шведские манекены разных размеров 0 Источник:

Кекс в разрезе похож на грустного пса 0 Источник:

"Свет солнца между шторами образовал идеальную единицу" 0 Источник:

Огромная морковка 0 Источник:

Коробка для пончиков выглядит как огромная кассета VHS 0 Источник:

Раздвоенный палец 0 Источник:

Вот такая луковица 0 Источник:

Гигантская окаменелость аммонита 0 Источник:

Внучка, и её бабушка в молодости. Какое сходство! 0 Источник:

"Когда-нибудь задумывались о том, как просыпаются глухие люди? Я глухой, но люблю поспать. Вот мой вибрирующий браслет-будильник" 0 Источник:

Оленёнок-альбинос 0 Источник:

"В моём сэндвиче попался нож" 0 Источник:

Белка своровала мини-арбузик с огорода 0 Источник:

Прорвался из плитки 0 Источник:

Ретро кнопочный телефон, найденный на барахолке 0 Источник:

Под лодкой собралась целая группа медуз 0 Источник:

В ресторане вместе с пивом дают бесплатные носки 0 Источник:

"Моя 90-летняя бабушка окончила университет" 0 Источник:

"Я уже два месяца повторно использую одни и те же обрезки зеленого лука, выращивая их в воде. Вот такое открытие" 0 Источник:

Трамвайчик 1912 года. До сих пор на ходу 0 Источник:

Реакция малышки, которая впервые увидела собаку 0 Источник:

4-метровый манекен в бутике 0 Источник:

"А я разбил три яйца, и все из них оказались с двумя желтками" 0 Источник:

"Моё сегодняшнее открытие. Кот сам научился пользоваться унитазом" 0 Источник:

Гусеница с узором, похожим на мини-пингвинов 0 Источник:

Газонокосилку хранят в собачьей будке 0 Источник: