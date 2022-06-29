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20+ любопытных снимков, которыми поделились пользователи сети

20+ любопытных снимков, которыми поделились пользователи сети

Автор:
29 июня 2022 20:54
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Разное   интересное   люди   находка   находки   подборка   фото   фотографии   
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Чего только нет сегодня на просторах сети - и всегда находится что-то любопытное. В этой подборке пользователи поделились своими интересными находками и просто курьёзными фото из жизни - ведь удивительное можно обнаружить где угодно.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   интересное   люди   находка   находки   подборка   фото   фотографии   
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2  комментария
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sedoisever 48 минут назад
Бреда много, но поразило то, что коробка специально стилизованная под кассету, внезапно выглядит как кассета... Охренеть!
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21k
Слепой Пью 48 минут назад
Анекдот про кота и унитаз: У соседей кот умел пользоваться унитазом, но однажды в напряженный момент крышка шлепнулась на него сверху! Кот не перестал пользоваться удобствами, но стал это делать, сидя мордой к крышке...
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