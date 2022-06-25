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Диковинные рукотворные штуковины, которые выглядят крайне специфично

Диковинные рукотворные штуковины, которые выглядят крайне специфично

Автор:
25 июня 2022 11:40
Метки: креатив   подборка   прикол   самоделка   творчество   фотографии   
128
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Если у вас есть творческие способности, то богатство ваших идей может быть очень полезным в повседневной жизни, если нет… то, может быть, лучше оставить всё в покое.
Как ни странно, но мир вопит о свободе стиля, а модные тенденции пытаются доказать, что можно носить все что угодно, и сочетать совершенно разные стили. Тем не менее, когда дело доходит до того, чтобы делать то, что вы хотите, вас чаще всего критикуют. Несмотря ни на что все еще есть люди, которым все равно, что другие думают об их идеях, одежде и дизайне домов. Мы не хотим критиковать творческие порывы этих созидателей, но то, что они делают своими руками на самом деле вызывает массу вопросов.
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Источник:

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Метки: креатив   подборка   прикол   самоделка   творчество   фотографии   
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