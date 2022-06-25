Диковинные рукотворные штуковины, которые выглядят крайне специфично

128
16
Если у вас есть творческие способности, то богатство ваших идей может быть очень полезным в повседневной жизни, если нет… то, может быть, лучше оставить всё в покое.
Как ни странно, но мир вопит о свободе стиля, а модные тенденции пытаются доказать, что можно носить все что угодно, и сочетать совершенно разные стили. Тем не менее, когда дело доходит до того, чтобы делать то, что вы хотите, вас чаще всего критикуют. Несмотря ни на что все еще есть люди, которым все равно, что другие думают об их идеях, одежде и дизайне домов. Мы не хотим критиковать творческие порывы этих созидателей, но то, что они делают своими руками на самом деле вызывает массу вопросов.
×
×
Свитшот из шапок, благодаря которым его владелец не будет испытывать потребность в карманах
Татуировка, на которой перечислены самые яркие моменты судебного процесса между Джонни Деппом и Эмбер Херд
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Убойная реклама — двигатель убойной торговли
- Парень делает рисунки простой ручкой и карандашом
- "Это правда торт?": пекарь из Шотландии делает очень реалистичные тортики
- Британец делает креативные инсталляции из камней
- 15 интересных вещей, самостоятельно сшитых людьми
Новости партнёров