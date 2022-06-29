Фотографии безлюдных пространств, способные вызвать чувство тревоги

Случалось ли вам оказаться в опустевшем офисе после работы, безлюдном переулке или коридоре, где никого нет? Когда оказываешься в таких местах, можно ощутить тревожное и довольно жутковатое чувство. Такие пространства называют лиминальными, а фотографии этих мест стали отдельным жанром. Вот несколько примеров.

Пустой холл