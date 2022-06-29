Фотографии безлюдных пространств, способные вызвать чувство тревоги

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Предлагаю вам посмотреть подборку лиминальных пространств, которые выглядят как портал в другие измерения и вызывают чувства тревоги и неудобства своей атмосферой.
Случалось ли вам оказаться в опустевшем офисе после работы, безлюдном переулке или коридоре, где никого нет? Когда оказываешься в таких местах, можно ощутить тревожное и довольно жутковатое чувство. Такие пространства называют лиминальными, а фотографии этих мест стали отдельным жанром. Вот несколько примеров.
Пустой холл
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Снег и кинотеатр под открытым небом
Этот пустой пляж мы с девушкой видели во время прогулки прошлой ночью
Место, вызывающее странные чувства
Следующая остановка… неизвестна
Пустой коридор
Закрытый бассейн
Какой фильм я собирался посмотреть?
В тренажёрном зале недалеко от того места, где я работаю
Не заглядывайте в окна со светом, просто идите дальше
Молния в лиминальном пространстве
Здание администрации
Снежная ночь
Так выглядел мой район сегодня
Я нашёл этот туннель рядом с моим домом и собираюсь исследовать его
Порог в другой мир
Источник:
АНТИФИШКИ
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