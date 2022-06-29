FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7091 пост • 775 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Фотографии безлюдных пространств, способные вызвать чувство тревоги

Фотографии безлюдных пространств, способные вызвать чувство тревоги

Автор:
29 июня 2022 11:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: атмосфера   жуть   интересно   лиминальные пространства   подборка   пространства   
527
17

Предлагаю вам посмотреть подборку лиминальных пространств, которые выглядят как портал в другие измерения и вызывают чувства тревоги и неудобства своей атмосферой.

Случалось ли вам оказаться в опустевшем офисе после работы, безлюдном переулке или коридоре, где никого нет? Когда оказываешься в таких местах, можно ощутить тревожное и довольно жутковатое чувство. Такие пространства называют лиминальными, а фотографии этих мест стали отдельным жанром. Вот несколько примеров.


Пустой холл

×
×

Снег и кинотеатр под открытым небом


Этот пустой пляж мы с девушкой видели во время прогулки прошлой ночью


Место, вызывающее странные чувства

Следующая остановка… неизвестна


Пустой коридор


Закрытый бассейн


Какой фильм я собирался посмотреть?


В тренажёрном зале недалеко от того места, где я работаю


Не заглядывайте в окна со светом, просто идите дальше


Молния в лиминальном пространстве


Здание администрации


Снежная ночь


Так выглядел мой район сегодня


Я нашёл этот туннель рядом с моим домом и собираюсь исследовать его


Порог в другой мир

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: атмосфера   жуть   интересно   лиминальные пространства   подборка   пространства   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
ZORRO 23 минуты назад
очень хорошие места, побольше бы таких , где нет ни одной рожи. житель ДС2
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
765
Виктор Глущенко 3 минуты назад
Афтырь , ты какой дури хапнул , что тебя на измену пробило ? Нормальные , тихие места .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1064150



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Белые розы и километровая очередь: поклонники простились с Юрием Шатуновым
Белые розы и километровая очередь: поклонники простились с Юрием Шатуновым
Огненный бал дикарей, или Безумство короля Карла VI
Огненный бал дикарей, или Безумство короля Карла VI
События на Украине 28- 29 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 28- 29 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Мотоциклист серьёзно пострадал после столкновения с «Пежо» в Новосибирске
Авария дня. Мотоциклист серьёзно пострадал после столкновения с «Пежо» в Новосибирске
В столице завершилась "Московская неделя моды". Как это было? Много фото и немного цифр
В столице завершилась "Московская неделя моды". Как это было? Много фото и немного цифр
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Но магия не возвращается

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#люди#интересное#картинки#аварии#Жизнь#авто аварии#комментарии#Ynews
#интересно#подборка#в мире#дтп#кино#позитив#дети#автомобили#новости#Россия
#фото#животные#история#Разное#факты#Приколы#искусство#интересные факты#автомир#вещи
Redkey W12: пылесос 3-в-1, убираться с которым станет значительно проще Redkey W12: пылесос 3-в-1, убираться с которым станет значительно проще Лиминальные пространства, которые производят странное впечатление Лиминальные пространства, которые производят странное впечатление 20+ животных, которые не заслужили плохой репутации - и достойны внимания 20+ животных, которые не заслужили плохой репутации - и достойны внимания 17 фотографий, на которых вещи будто пытаются притвориться чем-то другим 17 фотографий, на которых вещи будто пытаются притвориться чем-то другим 18 удивительных скульптур со всего мира 18 удивительных скульптур со всего мира 17 фотографий с тревожной атмосферой, которые могли бы стать декорациями к триллеру 17 фотографий с тревожной атмосферой, которые могли бы стать декорациями к триллеру

На что жалуетесь?

Вернуться