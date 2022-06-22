Известные достопримечательности в объективах дронов

Дрон позволяет посмотреть на любую достопримечательность с высоты птичьего полёта. Предлагаю вам увидеть несколько известных мест со всего мира «глазами» дронов.
Мон-Сен-Мишель
Известный французский остров-крепость в утреннем тумане.
Храм Лотоса
Расположенный в Дели, Индия, храм славится своей формой, похожей на закрытый цветок. Любопытно, но в этом храме принимают всех, независимо от религиозных убеждений.
Заброшенный колледж
Снимок, сделанный в Абхазии, имеет трагичную историю: в 1990-х годах многие жители были изгнаны из своих домов, подвергались преследованиям. Сейчас это заброшенное и атмосферное место никому не нужно, но оно напоминает жителям окрестностей о том нелегком времени.
Красная лента
Белоснежные горы Швейцарии настолько монохромны, что красный поезд напоминает яркую атласную ленту, летящую сквозь горы.
Храм Спаса на Крови
Благодаря дрону самый узнаваемый петербуржский собор предстает в новом образе.
Восход солнца в Багане
Автор фотографии отдыхал в Мьянме, когда ранним утром заметил воздушные шары, парящие в небе. Благодаря же беспилотнику в кадр вместилось и два величественных храма. Кстати, в огромной долине их более 2000!
Римский Колизей
Знаете ли вы, что это одно из зданий, которое туристы фотографируют чаще всего? Среди колоссального множества кадров снимок с дрона заметно выделяется своей неординарностью.
Звездный форт Буртанж
Эта крепость была возведена еще в 1593 году, чтобы защитить голландский город Гронинген от Германии, сейчас же это музей, вид на который особенно хорош сверху.
Татахатсо Пойнт
Это одно из самых популярных мест в Гранд-Каньоне, но в прошлом люди поднимались на вертолете, чтобы сделать подобный кадр. Сейчас все стало гораздо проще при использовании беспилотников.
Ново-Место
Это небольшой городок в Словении, недалеко от хорватской границы.
Исландский водопад
Деревня Санта-Маддалена
Красочная итальянская деревенька, раскинувшаяся на зеленых холмах.
Рыбалка в водах Инле
Пресноводное озеро Инле располагается в Мьянме, а на его обширных берегах живут представители народности интха. Их основной промысел — рыболовство. Люди настолько хороши в нем, что могут вынимать сети руками и в то же время грести в воде ногой.
Долгая поездка
Хоть этот снимок и не является достопримечательностью, мы не смогли обойти его стороной. Шведский фотограф во время катания по горам делал панорамные снимки с беспилотника, которые «сшивал» вместе. Так родился и этот кадр — из 20 небольших фрагментов. Он как нельзя лучше показывает насколько велик наш мир.
Деревянный дракон
Этот невероятный снимок был также сделан с дрона, но где находится этот дракон и как его найти, автор не указал.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Удивительная архитектура храмов Индии
- 16 странных и необычных вещиц, которые люди откопали на барахолках
- 20+ лучших снимков с конкурса All About Photo Awards 2022
- 30 лучших фото животных от фотографов со всего мира
- 20+ вещей и явлений, смотреть на которые и жутко, и любопытно