Известные достопримечательности в объективах дронов

Долгая поездка

Хоть этот снимок и не является достопримечательностью, мы не смогли обойти его стороной. Шведский фотограф во время катания по горам делал панорамные снимки с беспилотника, которые «сшивал» вместе. Так родился и этот кадр — из 20 небольших фрагментов. Он как нельзя лучше показывает насколько велик наш мир.