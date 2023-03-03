Пародист копирует образы отечественных и зарубежных звёзд, высмеивая каждую деталь

Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль

Как звездные красотки выглядят без макияжа

Ну что ж ты страшная такая: отечественные звёзды без макияжа

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