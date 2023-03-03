Пародист копирует образы отечественных и зарубежных звёзд, высмеивая каждую деталь

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Юрий - пародист с ником "mataharik". Мужчина копирует образы отечественных и зарубежных звёзд, создавая луки из подручных средств. Получается комично и нелепо!
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Если сравнивать его с многими другими "пародистами", получается у него так себе.