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Пародист копирует образы отечественных и зарубежных звёзд, высмеивая каждую деталь

Пародист копирует образы отечественных и зарубежных звёзд, высмеивая каждую деталь

Автор:
03 марта 2023 07:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прикол   блогер   забавно   звезды   знаменитости   комик   пародист   смешно   фото   шоу бизнес   
2659
15

Юрий - пародист с ником "mataharik". Мужчина копирует образы отечественных и зарубежных звёзд, создавая луки из подручных средств. Получается комично и нелепо!

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Метки: Прикол   блогер   забавно   звезды   знаменитости   комик   пародист   смешно   фото   шоу бизнес   
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17  комментариев
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2k
RaiJu 2 часа назад
Местами смешно. Красавчик.
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7k
Алекс. К. 4 минуты назад
Смешно.
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10k
Михаил 5 минут назад
Ссылка youtu.be
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12k
Kostick 11 минут назад
"пародист", пародирующий уже избитых "пародистов"? гм, если честно, ни разу не улыбнуло.
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3k
Хрюн 16 минут назад
Какая тупость !
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22k
Mike Miller 23 минуты назад
Это уже жанр такой, судя по всему.
Если сравнивать его с многими другими "пародистами", получается у него так себе.
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44k
Цыц тут у меня 36 минут назад
Когда коту делать нечего, он хоть яйца моет, все не бездельничает. А этот "креативщик" занимается полной херней.
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6k
Мотыль ВС 58 минут назад
Не одного лука не увидел. Всё какие-то рожи.
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1k
Карл Карл Час назад
некоторые улыбнуло
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1k
Хачик Час назад
За Киркорова БРАВО!
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21k
ЦСКА 2 часа назад
Автор, хоть бы подписал фоты! Половина ХЗ кто!
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22k
homerchik 2 часа назад
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