"Ну и клоуны!": худшие образы звёзд на красной дорожке Грэмми

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В минувшие выходные в Лос-Анджелесе прошла 65-я церемония Грэмми. Награждали самых талантливых артистов из мира звукозаписи. Лучшим танцевальным альбомом стала пластинка "Renaissance" певицы Бейонсе. Но внимание прессы и наше в первую очередь привлекли, конечно же, образы звёзд на красной дорожке.
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6. А во время выступления вышла на сцену в наряде, с помощью которого можно стать своим среди инопланетян
Карди Би
9. В центре королева вечера - Бейонсе - тоже завернулась в фольгу. К слову, она установила рекорд по количеству Грэмми, полученных за карьеру
В центре Бейонсе
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