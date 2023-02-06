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"Ну и клоуны!": худшие образы звёзд на красной дорожке Грэмми

"Ну и клоуны!": худшие образы звёзд на красной дорожке Грэмми

Автор:
06 февраля 2023 14:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прикол   грэмми   звезды   знаменитости   фото   церемония   шоу бизнес   
3735
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В минувшие выходные в Лос-Анджелесе прошла 65-я церемония Грэмми. Награждали самых талантливых артистов из мира звукозаписи. Лучшим танцевальным альбомом стала пластинка "Renaissance" певицы Бейонсе. Но внимание прессы и наше в первую очередь привлекли, конечно же, образы звёзд на красной дорожке.

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Метки: Прикол   грэмми   звезды   знаменитости   фото   церемония   шоу бизнес   
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23  комментария
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24k
Андрей 2 часа назад
Паноптикум мля!
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4k
Дмитрий ! 17 минут назад
Такие "звезды", что не одно имя не слышал, кроме Бейонсе.
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29k
Владимир Полчаса назад
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5k
Losterdin Полчаса назад
цирк сгорел а клоуны разбежаться не успели
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24k
ПаганецЪ Полчаса назад
Цирк уродцев.
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24k
ПаганецЪ Полчаса назад
Комментарий к фото
Какой пилон выдержит такое?
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10k
Михаил Полчаса назад
Смотрю Сухорукова уже запостили )
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20k
nobody® 47 минут назад
Лет 20 назад включал МТВ, Бейонсе и Фаррелл Уильямс оттуда. Меган Фокс и Гарри Стайлса в кино видел. Остальных "звёзд"не знаю
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4k
Владимир 47 минут назад
мраки!!!
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1k
Виталий 50 минут назад
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2k
Горбовский 58 минут назад
"глядя на вас, возникает только 2 вопроса: куда уехал цирк? и какого хрена вы остались?" (с)
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25k
Serg2001 58 минут назад
Такое впечатление, что они там у себя просто съели нормальных людей... )
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96
Старикашка Z Час назад
На превьюшке мне сначала показалось, что в середине там Гузеева в молодости, ан нет, это оказалась некто Кейси Масгрейвс...
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689
Kra Час назад
Больше всех впечатлил мужик в чапане с голыми ногами
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5k
zulluz Час назад
сборище фриков
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113
Руслана Тарасова Час назад
Автор сделал все, что бы читатели Фишек, не забывали о существовании смердящих биологических отходов. Впечатление такое, что ну нет на планете Земля больше тем, чем обсуждать это человеческое гуано. Вопрос один: ну нафига постить "это"!?
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21k
Сталкер Час назад
Даже не подозревал бы о существовании всего этого говна, если б тупое кукурузино не тащило его на "Фишки".
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388
Николай Пауков Час назад
А начали судя по всему вот эти ребята на Оскаре... Тока они ж стебались)))
Из одного из их интервью: "и тут я понимаю, что на Оскар нас больше точно не позовут..."
Это создатели Южного Парка если кто не знал))

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2k
Палыч Час назад
Кто все эти человекообразные?
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10k
Мафусаил Час назад
мда.....
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28k
Ego sum qui sum 2 часа назад
хуже этих нарядов только надписи
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Спелая кукурузинка

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