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15&nbsp;улетных и&nbsp;говорящих фамилий

15 улетных и говорящих фамилий

Автор:
07 июля 2022 10:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   люди   умора   фамилия   фото   
2139
15

Иногда бывает так, что человек и его работа сочетаются просто идеально, и даже его фамилия говорит об этом.

Я ни в коем случае не хочу обидеть обладателей забавных фамилий, наоборот, я им в чём-то даже завидую. Гиппократ говорил, что одни врачи лечат травами, другие ножом, а третьи словом. Вот это как раз такой случай.


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Источник:

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Метки: Юмор   забавно   люди   умора   фамилия   фото   
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17  комментариев
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5k
Алексей Час назад
У УЗИста из 102 кабинета папа, возможно, Весёлый Адольф.
Извините-ржу!
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19k
nobody® 3 минуты назад
К Прощай Антонине Викторовне ходил
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19k
nobody® 4 минуты назад
Комментарий к фото
У Ростислава был папа - Весёлый Адольф. Так ещё интереснее.
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13k
Kucher 12 минут назад
Первые три года после училища я в транспортной авиации летал, так что фамилия Кучер и профессия вполне совпадали
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13k
Бляяяястяще! 15 минут назад
Есть еще персонаж ГоловаЧ лена.
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166
Ame onna 20 минут назад
Училась в школе с парнем по фамилии Крыса и ещё одного знаю [мат]. М-де.
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166
Ame onna 19 минут назад
Дурак этот запикиватель. Правда у человека фамилия такая. Типа Фидорец, только вместо Ф-П. Так можно,модераторы?!... Или опять читать не умеем?
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8k
Потапыч Полчаса назад
Анекдот про Овцехуева вспомнился)
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1k
Stargazer Полчаса назад
Довелось как-то играть в футбол с товарищем по фамилии Забей-Ворота
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1k
DDM Полчаса назад
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58k
leo3621 Полчаса назад
...Специальным приказом начальнику отела по работе с клиентами банка "Возрождение", А.Н. Ёжикову было запрещено, принимая входящие звонки, говорить в трубку- "Банк Возрождение. Ёжиков"...
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5k
heta Полчаса назад
Про фамилии логопедов - полагаю, есть причинно-следственная связь между фамилией и последующей профессией.
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15k
Сергей 45 минут назад
У меня в школе учились Непей пиво и Подопригора.
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3k
Peter Griffin Час назад
Сложно ей будет замуж выйти.Особенно в такую жару)
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