15 улетных и говорящих фамилий

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Иногда бывает так, что человек и его работа сочетаются просто идеально, и даже его фамилия говорит об этом.
Я ни в коем случае не хочу обидеть обладателей забавных фамилий, наоборот, я им в чём-то даже завидую. Гиппократ говорил, что одни врачи лечат травами, другие ножом, а третьи словом. Вот это как раз такой случай.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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