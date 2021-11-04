Когда люди хотели сделать идеальную фотографию, но только насмешили

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Возможно, людям кажется, что никто ничего не заметит, но их с потрохами выдают искривлённые линии на заднем фоне, неотредактированные отражения и масса других косяков. Мы собрали для вас несколько подобных забавных примеров.
Перефразируя известную пословицу для современного мира социальных сетей, можно сказать: семь раз отмерь — один раз отфотошопь. К сожалению, многие так увлекаются обработкой фотографий, что теряют связь с реальностью и вместо восхищения получают смех.
Какой пресс!
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Что здесь происходит?
Когда хотелось талию потоньше, а в итоге погнулись перила и появился дополнительный орган
Здравствуйте, земляне
Маски и фильтры частенько откровенно палятся
Забор поплыл
Наверное, в машине её сестра
И снова отражение всё выдало
Изгибы
Всё фото выглядит как какой-то коллаж
Человек из пластика
Взгляд прямо в душу
Белые ходоки
Что-то здесь не так
Как превратиться в персонажа Тима Бёртона
Маска убежала
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