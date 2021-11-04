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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 351 пост • 221 подписчик подписаться
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Когда люди хотели сделать идеальную фотографию, но только насмешили

Когда люди хотели сделать идеальную фотографию, но только насмешили (17 фото)

Автор:
04 ноября 2021 08:08
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   забавно   люди   подборка   умора   фото   фотошоп   
893
17

Возможно, людям кажется, что никто ничего не заметит, но их с потрохами выдают искривлённые линии на заднем фоне, неотредактированные отражения и масса других косяков. Мы собрали для вас несколько подобных забавных примеров.

Перефразируя известную пословицу для современного мира социальных сетей, можно сказать: семь раз отмерь — один раз отфотошопь. К сожалению, многие так увлекаются обработкой фотографий, что теряют связь с реальностью и вместо восхищения получают смех.

Какой пресс!

×

Что здесь происходит?

Когда хотелось талию потоньше, а в итоге погнулись перила и появился дополнительный орган

Здравствуйте, земляне

Маски и фильтры частенько откровенно палятся

Забор поплыл

Наверное, в машине её сестра

И снова отражение всё выдало

Изгибы

Всё фото выглядит как какой-то коллаж

Человек из пластика

Взгляд прямо в душу

Белые ходоки

Что-то здесь не так

Как превратиться в персонажа Тима Бёртона

Маска убежала

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Метки: Юмор   забавно   люди   подборка   умора   фото   фотошоп   
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1k
Sergey Pankratov 51 минуту назад
Галерея уродов.
Мучает вопрос, что у этих людей с головой?
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160k
☭Cheкаво☭ 15 минут назад
Комментарий к фото
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