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Пользователи сети рассказали о знакомых с забавными фамилиями

Пользователи сети рассказали о знакомых с забавными фамилиями (20 фото)

Автор:
14 декабря 2021 09:18
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   люди   подборка   прикольно   фамилия   фото   
1431
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Звучная и красивая фамилия — мечта многих. А интересное сочетание с именем даёт дополнительный бонус к гордости тем, как тебя зовут.

Пользовательница Твиттера с ником «блин, полин» рассказала о своём знакомом с фамилией Малин, к которой идеально подходит имя девушки. Этот пост вдохновил других пользователей Твиттера поделиться историями про известные им интересные сочетания.


Пользовательница Твиттера рассказала о знакомом с фамилией, которая идеально подходит к её имени

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Другие пользователи решили присоединиться и рассказать о звучных именах своих знакомых

Автор последнего твита немного запутался, конечно же, он имел в виду не полиандр, а палиндром — слово или число, которое одинаково читается в обоих направлениях. Однако уверяет, что история про сестёр — чистая правда.

Королевская кровь

Для Полин есть ещё один забавный вариант

А у кого-то родители не подумали о благозвучности сочетаний

Даже знаменитости не прочь поиграть с именами

Маленькое дополнение: Тайгер или Тигер — это второе имя девушки. Полное имя дочери Тиля Швайгера — Эмма Тайгер Швайгер.


Ох уж эти повторения

Красивая фамилия как повод для брака

Созвучные имена и фамилии

И ещё пара забавных историй

Источник:

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Метки: Юмор   забавно   люди   подборка   прикольно   фамилия   фото   
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18k
babuby 2 часа назад
Читал на рулоне туалетной бумаги: Производитель - ИП Бумагин.
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1k
him67 Минуту назад
В одной семье, с родовой фамилией Слободская, было принято оставлять девичью фамилию и приплюсовывать фамилию жениха. И вышла дочь за муж за Митронова. И стала Митронова-Слободская. И скоро оставила только фамилию мужа. Сложно жить в Москве с фамилией «метро Новослободская»!
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63k
Jora Kykynaher 13 минут назад
-Ваше ФИО?
-Что?
-Как ваше ФИО?
-А что это?
-Фамилия, имя, отчество, девушка.
-А-а-а-а... Х.У.Я.
-Что???!!!
-Харитонова Ульяна Яковлевна. А что?
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741
banzai Полчаса назад
Знал парня по фамилии Непейвода.
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975
Хансон Абадир Час назад
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7k
Regerald Час назад
И никто почему-то не упомянул небезизвестную Лену Головач...
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1k
Андрей Еделькин 2 часа назад
Есть такой городок в Ульяновской обл Барыш. В советские времена, начальником милиции был Ментов, директором горторга Копейкина а директором мебельной фабрики Деревяшкин.
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9k
Андрей А 2 часа назад
В 91 поступил в институт, на потоке училась девушка по фамилии Печень, одногруппница-Родина и сосед по общаге Михаил Горбачев (правда не Сергеевич)
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2
Андрей 2 часа назад
А еще одна тетка жили с фамилией Гробовских, вышла замуж - стала Могильной...
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2
Андрей 2 часа назад
В прошлой конторе была тетка с Фамилией Жирная. Тот случай, когда даже если худая - все равно жирная...
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