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15 примеров того, как люди попытались сделать селфи, но что-то пошло не так

15 примеров того, как люди попытались сделать селфи, но что-то пошло не так (16 фото)

Автор:
21 апреля 2022 09:51
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   кадр   люди   селфи   удачный кадр   умора   фото   
2356
16

Кажется, все отлично знают, как сделать селфи: берёшь телефон, вытягиваешь руку перед собой, улыбаешься… Но если бы всё было так просто!

Как оказывается, желающие сфотографировать себя сталкиваются с самыми разными трудностями: то мешают другие люди или животные, то телефон выпадает из рук или включается режим панорамы. Что ж, давайте посмотрим, какие в таких случаях получаются портреты!


Папа настоял на том, чтобы сделать семейное селфи

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Когда ваше фото вдруг превращается в чужое

Уронила телефон, когда себя фотографировала

Просто милое фото в зеркале? Это было бы слишком скучно

Мой новый щенок просто не смог пройти мимо

Иногда попытка сделать селфи оборачивается совсем неожиданно

Пытался сделать селфи в аэропорту, но забыл перевернуть камеру. Работница аэропорта не растерялась.


Папа всегда поможет сделать хорошее фото

Просто забыл отключить режим панорамы…

У друга появился новый костюм, прислал фото похвастаться. Но я увидел только фон

В Гранд-Каньоне было настолько холодно и ветрено, что наше фото выглядит так

Все эти технические новшества вечно приводят к незадачам

Хотел поменять наши с котом лица местами, но что-то пошло не так.


Разве зеркала в уборных вешают не специально, чтобы себя фотографировать?

Хотела снять нас троих, но пёс был против

Для таких кадров нужен заклинатель змей

А такое селфи создаёт ощущение некой интриги

Источник:

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Метки: Юмор   забавно   кадр   люди   селфи   удачный кадр   умора   фото   
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5  комментариев
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14k
Вася 3 часа назад
мда чувак.. наряд походу так себе.. кота аж стошнило
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552
Svetlana 57 минут назад
Девушки делают селфи в чулках (подборка 60 фото) https://kosmetologs.ru/galereya/devushki-delajut-selfi-v-chulkah-podborka-60-foto/https://kosmetologs.ru/galereya/devushki-delajut-selfi-v-chulkah-podborka-60-foto/
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1k
Copycat 3 часа назад
Это типичное селфи владельца айфона которые очень гордится своим тедлефоном - ему даже не сколько себя хочется снять, а именно телефон по тому это и закрыл им свое лицо

и вы вдумайтесь некоторые обладатели айфонов на столько преклоняются перед брендом эппл что специально для них делают чехлы с отверстием под логотип на задней крышке!

(Может быть там в логотип сейчас встраивают сканер пальца я не следил, но на сколько я знаю скнер пальца у айфонов был на самом сенсоре... )
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451
WadDad 3 часа назад
Последняя - надо взять на заметку. А то у нас требуют на работе чтобы у всех в профиле были фотки для "красивой" работы корпоративного мессенджера.
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6k
au3 3 часа назад
Не любое фото сельфи.
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