15 примеров того, как люди попытались сделать селфи, но что-то пошло не так

Кажется, все отлично знают, как сделать селфи: берёшь телефон, вытягиваешь руку перед собой, улыбаешься… Но если бы всё было так просто!
Как оказывается, желающие сфотографировать себя сталкиваются с самыми разными трудностями: то мешают другие люди или животные, то телефон выпадает из рук или включается режим панорамы. Что ж, давайте посмотрим, какие в таких случаях получаются портреты!
Папа настоял на том, чтобы сделать семейное селфи
Когда ваше фото вдруг превращается в чужое
Уронила телефон, когда себя фотографировала
Просто милое фото в зеркале? Это было бы слишком скучно
Мой новый щенок просто не смог пройти мимо
Иногда попытка сделать селфи оборачивается совсем неожиданно
Пытался сделать селфи в аэропорту, но забыл перевернуть камеру. Работница аэропорта не растерялась.
Папа всегда поможет сделать хорошее фото
Просто забыл отключить режим панорамы…
У друга появился новый костюм, прислал фото похвастаться. Но я увидел только фон
В Гранд-Каньоне было настолько холодно и ветрено, что наше фото выглядит так
Все эти технические новшества вечно приводят к незадачам
Хотел поменять наши с котом лица местами, но что-то пошло не так.
Разве зеркала в уборных вешают не специально, чтобы себя фотографировать?
Хотела снять нас троих, но пёс был против
Для таких кадров нужен заклинатель змей
А такое селфи создаёт ощущение некой интриги
Источник:
АНТИФИШКИ
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и вы вдумайтесь некоторые обладатели айфонов на столько преклоняются перед брендом эппл что специально для них делают чехлы с отверстием под логотип на задней крышке!
(Может быть там в логотип сейчас встраивают сканер пальца я не следил, но на сколько я знаю скнер пальца у айфонов был на самом сенсоре... )