Сотрудники пляжа в Сочи избили белорусского самбиста

Толпа из десяти мужиков налетела на ничего не подозревающего парня и отправила его в реанимацию.
Девушки ходили по пляжу и предлагали отдыхающим арбуз. Они снимали видос и бесплатно раздавали арбуз туристам. Это не понравилось сотрудникам пляжа и они прогнали девчонок - решили, что те отбирают у них хлеб, и, не разобравшись, устроили “наезд”. За девушек вступился старший брат: он указал местным “решалам”, что так разговаривать не следует.
В ответ те налетели на него и отправили в жёсткий нокаут. Толпа из 10 человек била его руками, ногами, у некоторых была арматура.
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Кстати, парень чемпион Минска по самбо, сейчас он в реанимации.
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АНТИФИШКИ
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Это краснодарский край
а) Самбист скажет что он заступился за девушек с бесплатными арбузами.
б) Работники пляжа скажут что он пытался их изнасиловать.
Ни на одном видео нет начала конфликта, арбузов или арматуры.
Главное лишить мир полутонов - только черное или белое, а дальше всем все понятно.
А рыбак, по-испански - pescador (пескадор)