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Сотрудники пляжа в Сочи избили белорусского самбиста

Сотрудники пляжа в Сочи избили белорусского самбиста

Автор:
03 июля 2022 21:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи   арбуз   арматура   драка   пляж   полиция   решалы   скандал   
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Толпа из десяти мужиков налетела на ничего не подозревающего парня и отправила его в реанимацию.

Девушки ходили по пляжу и предлагали отдыхающим арбуз. Они снимали видос и бесплатно раздавали арбуз туристам. Это не понравилось сотрудникам пляжа и они прогнали девчонок - решили, что те отбирают у них хлеб, и, не разобравшись, устроили “наезд”. За девушек вступился старший брат: он указал местным “решалам”, что так разговаривать не следует.

В ответ те налетели на него и отправили в жёсткий нокаут. Толпа из 10 человек била его руками, ногами, у некоторых была арматура.

Кстати, парень чемпион Минска по самбо, сейчас он в реанимации.

Источник:

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Метки: Сочи   арбуз   арматура   драка   пляж   полиция   решалы   скандал   
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36  комментариев
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6k
tamin 11 часов назад
Парню выздоровления. Очень хотелось бы прокурорскую проверку туда.
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1k
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга 3 минуты назад
Отличная реклама.
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3k
Motorola 8 минут назад
Если есть на свете рай
Это краснодарский край
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2k
Игорь 36 минут назад
отдыхайте на пляжах Краснодарского края...
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4k
A Час назад
Сервис по-русски ! Отдыхайте на курортах Краснодарского края!
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330
Alex 2 часа назад
Поганые, грязные свиньи. Не покупайте ничего у азеров и армяшек.
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1k
Оксид Бетона 3 часа назад
Всё в стиле черножопых.
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17k
Марина 8 часов назад
C- сервис.
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15k
Bill 10 часов назад
Никогда (НИКОГДА) нельзя слушать только одну сторону!
а) Самбист скажет что он заступился за девушек с бесплатными арбузами.
б) Работники пляжа скажут что он пытался их изнасиловать.
Ни на одном видео нет начала конфликта, арбузов или арматуры.
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18
Артём Bill 13 минут назад
Полностью поддерживаю Bill. В современное время информация подается заведомо однобоко, чтобы неподготовленному человеку было "несложно" определить кто тут негодяй и "правильно" направить "лучи добра".
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18
Артём Броненосец Потелкам 11 минут назад
Довольно несложно представить ситуацию как накануне данный спортсмен где-то начудил и СЕРЬЕЗНО ОБИДЕЛ чью-то СЕСТРУ, МАТЬ, ДОЧЬ, а его наказание попало на видео. Есть что ответить броненосец?
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18
Артём Опиум для народа 7 минут назад
Как легко манипулировать массами

Главное лишить мир полутонов - только черное или белое, а дальше всем все понятно.
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18
Артём катафреник 2 минуты назад
Вижу, Вы во время сна не только разговариваете, но и комменты пишите. Так держать!
Ваше мнение особенно важно для всех
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972
Шурман 10 часов назад
О как минусы у всех побежали , армию Украинцев выпустили из клеток и дали интернет ?:) или школьники уже устали от отдыха ? хорошо в Европе у наших детей отдых начался только в эту пятницу и до 5 сентября :)
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1k
Денис Ануфриев 11 часов назад
по количеству участников,по наличию палок,сразу видно что за нация
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972
Шурман 11 часов назад
Добро пожаловать на отечественные курорты , отличная анимация , незабываемый отдых в больнице с полным пансионом ! Я такое только в Турции и Епипете видел а вот Европе просто подойдут спросят зачем ты дрона пускаешь или зачем ты рыбачишь если здесь зона купания вот отойди на мол или за буй там кидай и пускай сколько тебе хочется ( это я просто примеры привел ) , 4-5 недель назад кидал с пляжа в Португалии спасатель подошел и говорит отойди на метров 10 я не против пискадоров но лучше отойди ни дай богу кто то запутается , к концу дня подошел спросил много рыбы ? показал он говорит ну сегодня у тебя отличный гриль а я в магазин за продуктами :)
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2k
Hamsterskiller 11 часов назад
У нас на работе тоже один самбист работает, ведёт себя как бессмертный. Видимо там, на самбо, первым делом отключают чувство самосохранения. РАссекать нужно когда и что говоришь. Да, обидно, да правды нет, но против 10рых куда переть?
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