Сотрудники пляжа в Сочи избили белорусского самбиста

Девушки ходили по пляжу и предлагали отдыхающим арбуз. Они снимали видос и бесплатно раздавали арбуз туристам. Это не понравилось сотрудникам пляжа и они прогнали девчонок - решили, что те отбирают у них хлеб, и, не разобравшись, устроили “наезд”. За девушек вступился старший брат: он указал местным “решалам”, что так разговаривать не следует.

В ответ те налетели на него и отправили в жёсткий нокаут. Толпа из 10 человек била его руками, ногами, у некоторых была арматура.