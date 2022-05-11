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В Анапе пожилая пара жарила шашлыки из дельфина на пляже

В Анапе пожилая пара жарила шашлыки из дельфина на пляже

Автор:
11 мая 2022 17:07
Сообщество : Жить в России
Метки: анапа   бомжи   дельфин   инцидент   костёр   пляж   полиция   происшествие   
3973
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Полиция начала проверку сообщений об инциденте на анапском пляже. Сообщается, что пожилая пара весьма маргинального вида, развела на пляже костёр и пыталась приготовить на нём мясо выброшенного на берег дельфина.

Бездомная пара нашла выброшенного на берег дельфина и решила, воспользовавшись случаем, полакомиться "чем бог послал".

Об этом сообщает телеграм-канал PVA_anapa.

Ребята разделали млекопитающее прямо на известном в Анапе пляже "40 лет Победы" и, не испытывая неудобств от присутствия большого количества отдыхающих, в том числе и с детьми, приступили к приготовлению шашлыков. Как сообщают очевидцы, на вид "поварам" было больше 60 лет и вид они имели весьма маргинальный.

Любителей деликатесов увели под белы руки прибывшие на пляж сотрудники правоохранительных органов.

В настоящее время проводится проверка по факту инцидента:

"По данному факту материал зарегистрирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно законодательству РФ", - рассказали РИА ФАН в пресс-службе кубанского полицейского главка.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: анапа   бомжи   дельфин   инцидент   костёр   пляж   полиция   происшествие   
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31  комментарий
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28k
Aqueronte 4 часа назад
То есть пока труп дельфина лежал на пляже 40 лет Победы, всех всё устраивало. А стоило бомжам замутить шашлык как налетели поборники нравственности.
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11k
Джон Уик Полчаса назад
Ну и кому се процесс помешал?
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972
КАКАнгел 2 часа назад
сжечь их на хрен. просто сжечь.
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10
Витаминка 2 часа назад
Уже завтра вся украинская и западная пропаганда во всех СМИ будет вопить: "Шок! В России голод довёл людей до того, что они начали есть дельфинов! Предварительно убив их лопатой прямо в море! ...лопаты в России пока ещё есть..."
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−6
Andrey 3 часа назад
Слава богу что дед не начал свою спутницу жарить на пляже !
Слава богу что дед не начал свою спутницу жарить на пляже !
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23k
MrGod 3 часа назад
Людям есть не чего было, решили покушать что нашли, и их загребли в полицию.Конечно им надо было мясо подальше утащить и втихаря пожарить а то у отдыхающих жаба проснулась и позвонили в полицию.
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2k
Ослик Иа на позитиве 3 часа назад
Можно поймать рыбу и сварить из неё уху.
Можно подстрелить утку и сварить из неё супчик.
Можно (оказывается) найти погибшего дельфина, а вот пожарить из него шашлычков для собственного потребления - нельзя?..
Я так думаю, что с граждан "без определенного места жительства" спросят не за рецепт, а за то, что охраняемый (как вид) дельфин, действительно был мертв, не подавал признаков жизни и что не их кулинарные действия привели к его смерти...
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123
Seryi_spb Ослик Иа на позитиве 2 часа назад
Спросят за разведение огня в общественном месте, больше не за что
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18k
Аня 3 часа назад
Я так понимаю, валяющийся на виду у детей и беременных женщин дельфин никого не смущал, пока бомжи его пожарить не решили? Пусть дальше отдыхает и разлагается, да. Л - логика.
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4
crocodile172 3 часа назад
Я давеча смотрел некий документальный сериал на нетфликсе, там одна серия была про консервы из тунца. Так вот рассказывали, что они на 3% примерно из дельфинов состоят. Когда промысловая добыча идет - никто это дело не контроллирует. Что попало в сети - то и перерабатывается. Так что все мы немножко дельфинов едим.
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30k
Fat Lynx 3 часа назад
Ну не пропадать добру же?

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2k
Василич 3 часа назад
Нахрена дельфина жарить то?
Уху надо было варить, маргиналы точно...
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4k
Умница-красавица 3 часа назад
Странно, что кого-то может шокировать факт, что бездомные тоже хотят есть…
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2k
NIS 3 часа назад
Каннибалы …
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7k
Trenzel2003 4 часа назад
У Шведов Сюрстрёмминг.
А у этой парочки, дельфинстрёмминг.
А вообще, проверить кукушку у этих пенсионеров бы.
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528
GROMOZEKA 4 часа назад
Так бы и написали - два бомжа жарили на костре дохлого дельфина.
А то маргинальный вид, маргинальный вид.....
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197
costarox 4 часа назад
Хохлы уже во все свои телеграмм-каналы запостили - "Орки жрут дельфинов" ))))
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1k
Ирина Касимова (Куценко) 4 часа назад
Не хватило мозгов уйти с пляжа. Мозги пропиты. а дельфин все равно погиб бы.
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214
Просто чувак в интернете 4 часа назад
Типичные анапчане
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757
Василий 5 часов назад
То есть, мёртвый дельфин не смущал никого?
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12k
Konstantin 5 часов назад
Шашлычок то успели схарчить или пропало мясо?
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2
С. 5 часов назад
И по какому факту проверка? «Надругательство над телом дельфина»?
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