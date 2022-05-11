В Анапе пожилая пара жарила шашлыки из дельфина на пляже

Полиция начала проверку сообщений об инциденте на анапском пляже. Сообщается, что пожилая пара весьма маргинального вида, развела на пляже костёр и пыталась приготовить на нём мясо выброшенного на берег дельфина.
Бездомная пара нашла выброшенного на берег дельфина и решила, воспользовавшись случаем, полакомиться "чем бог послал".
Об этом сообщает телеграм-канал PVA_anapa.
Ребята разделали млекопитающее прямо на известном в Анапе пляже "40 лет Победы" и, не испытывая неудобств от присутствия большого количества отдыхающих, в том числе и с детьми, приступили к приготовлению шашлыков. Как сообщают очевидцы, на вид "поварам" было больше 60 лет и вид они имели весьма маргинальный.
Любителей деликатесов увели под белы руки прибывшие на пляж сотрудники правоохранительных органов.
В настоящее время проводится проверка по факту инцидента:
"По данному факту материал зарегистрирован. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно законодательству РФ", - рассказали РИА ФАН в пресс-службе кубанского полицейского главка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Слава богу что дед не начал свою спутницу жарить на пляже !
Можно подстрелить утку и сварить из неё супчик.
Можно (оказывается) найти погибшего дельфина, а вот пожарить из него шашлычков для собственного потребления - нельзя?..
Я так думаю, что с граждан "без определенного места жительства" спросят не за рецепт, а за то, что охраняемый (как вид) дельфин, действительно был мертв, не подавал признаков жизни и что не их кулинарные действия привели к его смерти...
Уху надо было варить, маргиналы точно...
А у этой парочки, дельфинстрёмминг.
А вообще, проверить кукушку у этих пенсионеров бы.
А то маргинальный вид, маргинальный вид.....
Статья 10.8 КоАП РФ. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства