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После избиения таксиста в Вене водители Uber отказались перевозить беженцев из Украины

После избиения таксиста в Вене водители Uber отказались перевозить беженцев из Украины

Автор:
01 июня 2022 08:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Украинские беженцы   австрия   беженцы   вена   драка   избиение таксистов   политика   полиция   такси   
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При попытке заказать трансфер в Вене сервис Uber выдает надпись о том, что компания «не обслуживает украинских беженцев».

Недавний инцидент с избиением водителя такси в Вене, наконец, заставил европейцев снять розовые очки и взглянуть на проблему беженцев трезво и без сантиментов. "Понаехавшие" в Австрию, как оказалось, вовсе не являются пушистыми зайками. Зачастую это вполне рассчетливые и наглые товарищи, считающие, что окружающие им обязаны. Просто потому что у беженцев есть украинский паспорт, а остальные - сытые европейцы, которые должны поделиться своим благосостоянием с лишенцами.


Собственно, драка с избиением таксистов была в этом смысле показательной, ибо конфликт по сути возник из-за неправильной парковки украинцев. Австрийские мужики сделали им замечание и попросили переставить авто, но нарвались на крепкие кулаки "несчастных" из Незалежной. В итоге одного из водителей-австрийцев пришлось госпитализировать с подозрением на перелом черепа, а бандиты после драки мгновенно испарились.


Избиение таксиста - лишь одно из преступлений, которые совершаются беженцами в Европе, но австрийцам хватило ума понять, что добром все эти заигрывания с приехавшими не закончатся. Глава венской фракции FPÖ Доминик Непп недвусмысленно дал понять, что таким гостям в Австрии не рады, и посоветовал беженцам убираться из страны.


Дальше - больше. Многие австрийские таксисты, работающие в Uber, стали отказываться перевозить беженцев - некоторые из них поставили в приложении пометки "никаких украинцев" или "исключительно без украинцев". 


К таким негласным акциям протеста присоединились водители такси и в других странах. В частности, отказываются возить украинцев и в Германии, и в Индонезии.



Это не единственный случай, когда европейцы удивляются наглости украинских беженцев. 13 мая четверо выходцев из Незалежной незаконно проникли на виллу в Ницце, принадлежащую россиянам Друг хозяина виллы заметил присутствие посторонних и вызвал полицию. Украинцам пришлось ехать в участок, несмотря на их объяснения о знакомстве с владельцем жилья, что оказалось враньем. В тот же день, 13 мая, стало известно, что толпа пьяных украинских беженцев в Варшаве зарезала поляка прямо на улице. Нетрезвые "понаехи" приставали к девушке, за которую заступился мужчина-поляк. В ответ его избили и ударили в спину ножом. Пострадавший скончался по пути в больницу.


Сами поляки оценивают этот эпизод довольно трезво, понимая, что во всем замешана политика.

"Вот чем заканчивается бездумная миграционная политика: украинка безнаказанна после нападения на посла; украинцы остались безнаказанными после убийства поляка в центре Варшавы. И это только на этой неделе и в открытом доступе. Стоит подумать о том, что будет, когда "герои" вернутся к своим жёнам и партнёршам в Польшу…"

Источник:

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Метки: Ynews   Украинские беженцы   австрия   беженцы   вена   драка   избиение таксистов   политика   полиция   такси   
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38  комментариев
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10k
Zемляк Час назад
Нация, "считающая, что окружающие им обязаны". Это все, что нужно знать о фашистской украине.
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1k
4EPMET 9 минут назад
Оправдывали и не замечали нацизм?! Теперь жрите полной ложкой!!!
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4k
Vlad 10 минут назад
Живу в приграничном городе, и раньше часто ездил в Украину. Так вот на личном опыте знаю, что современная Украина - это Россия в самых "лучших традициях" 90х. Полный беспредел и кумовство, ничто не запрещено. Теперь они эти свои "90-е" повезли в страны Евросоюза, ясен перец для них это дико.
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571
Дмитрий 16 минут назад
Главное чтоб их на Украину не вернули. Заигрывали???.... Кушайте!!!!
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4k
Слава 18 минут назад
Какие-то странные. Во-первых попахивает откровенным шовинизмом, а во-вторых, ребяткам на бмв и крузаке, как мне кажется, глубоко наплевать, будут их всякие уберы возить или нет. Я мог бы понять, если бы те же водители убера, этих молодчиков отметелили, машину попортили, если власти бездействуют, но так... Какая-то идиотская шовинистическая акция. Интересно еще, как они, принимая заказ или сажая человека в машину, определяют, что он украинец?
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6k
ГГалка Полчаса назад
какие нежные там таксисты. одного избили и сразу в бан. а местные там все белые и пушистые? зы. Z
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19k
babuby Полчаса назад
Знаете что напомнила вся эта шумиха с поведением таких вот "бешенцев"? Дерьмо в сортире. Сортир был полон, дерьмо воняло этим доставало соседей. Остальные жители окрестных домов, упрекали этих соседей в нетерпимости, нетолерантности, и необоснованных "предъявах" хозяевам сортира. А когда дерьмо забурлило и попёрло по всей деревне, жители начали что-то понимать, но официально признавать свои ошибки пока не торопятся.
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46k
Элек Мек Полчаса назад
Гоните их нах,они завистливые,наглые и подлые.
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2k
Лёха Полчаса назад
"перелом черепа"

Автор, ущипни меня за кость
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
роль личности в истории. несколько не чем не примечательных бандитов из шестерок Вора в законе Нарика (не самого выдающегося ), которых в принципе не кто не считал за людей и точно такие же гибли сотнями на разборках вдруг поставили под удар всю европейскую политику . и доставляют головную боль тем кто вершит судьбами мира - им теперь надо как-то заминать это дело .
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1k
КАКАнгел 41 минуту назад
это конечно ПОЗОР . ещё не одна страна не смогла за 3 месяца так обосраться чтоб их перестали обоснованно возить в такси .
Помните анекдот где в магазине висела табличка "С собаками и украинцам вход воспрещен " и собаки были зачеркнуты ?? так вот хохлы остаются хохлами всю историю . уже 100 лет назад все знали что хохлов в приличные места пускать нельзя

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10k
Oleg 42 минуты назад
Всё как обычно. Бычары на джипах, а виноваты и страдать будут нищеброды на такси

з.ы. а по факту и в хохлостане все плевали на законы, выехали в европу , а деревню из головы то не вывезти - как у себя в стране клали на закон, так и там продолжили. ну а дальше - засветить номера машину на всю европу, поймают, штрафы и пинком под зад в нэзалэжную. дал_па_й_о_пы
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5k
Том Сойер 44 минуты назад

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4k
jfk 45 минут назад
П.о.п.и.з.д.я.т. и перестанут, ничего не поменяется.
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9k
Vampire 53 минуты назад
Страна которая за 30 лет после развала СССР только проедала доставшийся ей кусок пирога. И вот возможность еще куснуть.
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1k
КАКАнгел 53 минуты назад
Недвусмысленно дал понять?? нет . Фраза УБИРАЙТЕСЬ ИЗ НАШЕЙ СТРАНЫ - это не тонкий намек и не намек - это не "Дал понять ". Это конкретно выгонные. после этого уже идет только отстрел хохлов на улице.
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2k
Vad 58 минут назад
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15
Евгения 59 минут назад
Это не беженцы, это беШенцы.
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Комментарий удален. Причина: трэш
−59
2k
lekha-fil Час назад
ещё никто ничего не осознал. Мусульмане "понаехавшие" в Европу по-прежнему там же и никто их не вернул назад. Так и с украинцами.
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179
Злой сибирец Час назад
А чего молчат нэзалэжные?
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179
Злой сибирец TapokSudby 57 минут назад
Так они же расползлись по всем временным поясам.
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