После избиения таксиста в Вене водители Uber отказались перевозить беженцев из Украины

При попытке заказать трансфер в Вене сервис Uber выдает надпись о том, что компания «не обслуживает украинских беженцев».
Недавний инцидент с избиением водителя такси в Вене, наконец, заставил европейцев снять розовые очки и взглянуть на проблему беженцев трезво и без сантиментов. "Понаехавшие" в Австрию, как оказалось, вовсе не являются пушистыми зайками. Зачастую это вполне рассчетливые и наглые товарищи, считающие, что окружающие им обязаны. Просто потому что у беженцев есть украинский паспорт, а остальные - сытые европейцы, которые должны поделиться своим благосостоянием с лишенцами.
Собственно, драка с избиением таксистов была в этом смысле показательной, ибо конфликт по сути возник из-за неправильной парковки украинцев. Австрийские мужики сделали им замечание и попросили переставить авто, но нарвались на крепкие кулаки "несчастных" из Незалежной. В итоге одного из водителей-австрийцев пришлось госпитализировать с подозрением на перелом черепа, а бандиты после драки мгновенно испарились.
Избиение таксиста - лишь одно из преступлений, которые совершаются беженцами в Европе, но австрийцам хватило ума понять, что добром все эти заигрывания с приехавшими не закончатся. Глава венской фракции FPÖ Доминик Непп недвусмысленно дал понять, что таким гостям в Австрии не рады, и посоветовал беженцам убираться из страны.
«Вместо того, чтобы бороться за свою страну, украинцы избивали таксистов перед фешенебельными отелями. Вон из нашей страны!»
Дальше - больше. Многие австрийские таксисты, работающие в Uber, стали отказываться перевозить беженцев - некоторые из них поставили в приложении пометки "никаких украинцев" или "исключительно без украинцев".
К таким негласным акциям протеста присоединились водители такси и в других странах. В частности, отказываются возить украинцев и в Германии, и в Индонезии.
Это не единственный случай, когда европейцы удивляются наглости украинских беженцев. 13 мая четверо выходцев из Незалежной незаконно проникли на виллу в Ницце, принадлежащую россиянам Друг хозяина виллы заметил присутствие посторонних и вызвал полицию. Украинцам пришлось ехать в участок, несмотря на их объяснения о знакомстве с владельцем жилья, что оказалось враньем. В тот же день, 13 мая, стало известно, что толпа пьяных украинских беженцев в Варшаве зарезала поляка прямо на улице. Нетрезвые "понаехи" приставали к девушке, за которую заступился мужчина-поляк. В ответ его избили и ударили в спину ножом. Пострадавший скончался по пути в больницу.
Сами поляки оценивают этот эпизод довольно трезво, понимая, что во всем замешана политика.
"Вот чем заканчивается бездумная миграционная политика: украинка безнаказанна после нападения на посла; украинцы остались безнаказанными после убийства поляка в центре Варшавы. И это только на этой неделе и в открытом доступе. Стоит подумать о том, что будет, когда "герои" вернутся к своим жёнам и партнёршам в Польшу…"
Источник:
АНТИФИШКИ
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Автор, ущипни меня за кость
Помните анекдот где в магазине висела табличка "С собаками и украинцам вход воспрещен " и собаки были зачеркнуты ?? так вот хохлы остаются хохлами всю историю . уже 100 лет назад все знали что хохлов в приличные места пускать нельзя
з.ы. а по факту и в хохлостане все плевали на законы, выехали в европу , а деревню из головы то не вывезти - как у себя в стране клали на закон, так и там продолжили. ну а дальше - засветить номера машину на всю европу, поймают, штрафы и пинком под зад в нэзалэжную. дал_па_й_о_пы