После избиения таксиста в Вене водители Uber отказались перевозить беженцев из Украины

Недавний инцидент с избиением водителя такси в Вене, наконец, заставил европейцев снять розовые очки и взглянуть на проблему беженцев трезво и без сантиментов. "Понаехавшие" в Австрию, как оказалось, вовсе не являются пушистыми зайками. Зачастую это вполне рассчетливые и наглые товарищи, считающие, что окружающие им обязаны. Просто потому что у беженцев есть украинский паспорт, а остальные - сытые европейцы, которые должны поделиться своим благосостоянием с лишенцами.

Собственно, драка с избиением таксистов была в этом смысле показательной, ибо конфликт по сути возник из-за неправильной парковки украинцев. Австрийские мужики сделали им замечание и попросили переставить авто, но нарвались на крепкие кулаки "несчастных" из Незалежной. В итоге одного из водителей-австрийцев пришлось госпитализировать с подозрением на перелом черепа, а бандиты после драки мгновенно испарились.