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“Вон из нашей страны”: политик посоветовал украинцам покинуть Австрию

“Вон из нашей страны”: политик посоветовал украинцам покинуть Австрию

Автор:
29 мая 2022 19:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   австрия   беженцы   вена   драка   перелом   полиция   таксисты   
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Его взбесило их поведение и он высказал всё, что думает о беженцах из незалежной.

В Вене, возле отеля “Бристоль”, беженцы из Украины избили двух человек. Беглецы из незалежной припарковались в неположенном месте, таксисты сделали им замечание и попросили переставить машину. В ответ украинцы полезли в драку и знатно отмудохали таксистов. Одного из них госпитализировали с подозрением на перелом черепа.

«Один из пострадавших мог быть даже без сознания, когда нападавшие сбросили его на обочину. Через несколько секунд бандиты сели в свои машины и моментально скрылись с места преступления»,сообщает австрийское издание Heute.

Что-то они слишком сильно поверили в себя…

Видео с избиением выложили в сеть и оно получило широкую огласку. Общественность, мягко говоря, не поняла такого поведения беженцев. Их приютили, дали им пособие… а тут такое.

Мнение большинства выразил глава венской фракции FPÖ Доминик Непп:

«Вместо того, чтобы бороться за свою страну, украинцы избивали таксистов перед фешенебельными отелями. Вон из нашей страны!»

Их уже ищет полиция - одной депортацией тут не обойдётся, эти “херои” пойдут по статье. Предположительно, эти удальцы на БМВ Х5 приехали из Днепропетровской области. Это “братва” одного из украинских авторитетов Александра Петровского по прозвищу “Нарик”. В незалежной он крышевал мошеннические колл-центры. “Алло, это служба безопасности “Сбербанка” - как раз его кормушка.

Номер БМВ уже пробили в полиции и установили личность владельца. Скорее всего, объявят в розыск и будут судить - как и остальных гопников.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Украина   австрия   беженцы   вена   драка   перелом   полиция   таксисты   
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30  комментариев
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1k
Шурман Час назад
Вчера был в Русском магазине в Брюсселе , вернулся с хреновым настроением , парень на кассе он франкофон и по русский ни хрена не понимает , стою с тележкой набрал мороженного детям и тд в очереди стоит девушка и все продукты у нее были с наклейками скидка потому что даты заканчиваются , пробивают ей пол арбуза и все остальное , на кассе 28 евро она пробует оплатить картой и ни хрена , начинает орать на украинском на кассира , я говорю успокойтесь , говорю он не понимает , перевожу ему попробуй еще раз он мне говорит ты сам посмотри у нее нет денег на счете . Итог такой она берет 2 сметаны , творог и хочет еще докторскую колбасу а она мне по локоть и стоит 8 евро , залезла в карманы нагребла 5.42 цента и говорит на весь магазин дайте мне денег мы от войны бежали у меня дети голодные , я говорю вам социал дали по 1200 евро на человека и по 700 на ребенка и у тебя денег нет , она мне в лицо ну вы и суки из за таких как ты мои дети должны голодать , парень спрашивает что она сказала я перевел он в ужасе присел за кассу , говорит а твои где ? я говорю дома сегодня без детей он достает 2 трубочки вафельные говорит сыну передай :)
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1k
Довер Иванович 9 минут назад
Получите и распишитесь.
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5k
Shtoppi Полчаса назад
<<Их приютили, дали им пособие… а тут такое.>>
<<...эти удальцы на БМВ Х5>>
Мне вот кажется что эти "беженцы" не особо в пособии нуждаются. Это обычные пособники нацистского режима порошенко-зеленского, а проще говоря бандиты и отморозки.
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1k
Гремлин Полчаса назад
Нарика посадят, а он и оттуда организует колл центр. Лучше закинуть его на передовую в уркаину.
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4k
Умница-красавица Полчаса назад
Вот интересно, сколько людей из зоны реальных военных действий добрались в итоге до Европы? Копни поглубже - хрен да нихрена. Нацисты по своим же стреляют. Украм же не выгодно, если в ЕС появятся истинные беженцы и начнут рассказывать, кто там и кого убивает.
Европейцы очень смутно себе представляют размеры Украины, думают, что там везде стреляют и бомбят, раз оттуда - значит от войны сбежал.
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66k
Вит Z 40 минут назад
Я одного не понимаю,ну почему европейцы наступают себе на яйца,причём с каждым разом всё сильнее.....Они реально мазохисты???Хохлы,это вам не арабы,они наглее и сильнее,они реально почуствовали себя в 90-х......Ну ладно,"цветущей" им земли.....
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486
Антошка Вит Z 4 минуты назад
Скажу просто: - Приказы не обсуждаются!
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4k
leto2016 Час назад
Таких надо как кабанов валить промеж глаз.
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6k
BenderRodriguez Час назад
Ну эти товарищи к беженцам никоего отношения не имеют, кроме того что из той же страны. Приехали по делам и видимо не в первый раз.
Так что судить по ним беженцев - это такое себе.
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3k
Vlamir Час назад
Ну все - он попал! Его напечатают на сайте Миротворец и к нему домой придут девки с голыми желто-синими сиськами и грязными трусами!
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18k
ЦСКА Час назад
Все ровняк австрияки.....Щас еще по прозьбе Макрона и Шольца плененное в "азовстали" отрепье к вам депортируем, и......
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78k
parallax Час назад
Для них австрийская тюрьма будет домом отдыха. Заодно гарантия от мобилизации.
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10k
Касьян Пуздой Час назад
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486
Антошка 2 часа назад
А ну не трогать сусликов!!! Какое нахрен преступление? Они борюця за европейские ценности! Свобода передвижения, свобода самовыражения и т.д. Или вы хотите вот так вот взять, и из-за двух воинов света перестать быть заднеприводными?
Сало уронили! Насрали в сало!
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1k
Трям 2 часа назад
Ничего, отловят и посадят на 15 суток вечного расстрела.
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45
Карл 2 часа назад
Типичные Хохло-скоты!
Хохлы, это самая неблагодарная нация, эти сволочи хуже цыган.
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481
MoZaR 2 часа назад
К сожалению нет такой нации..., хохлы не нация, это стиль жизни из 90хх))
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63k
Андрей 2 часа назад
Как у них говорят, "бачили очи, шо куповалы".
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14k
Александр 2 часа назад
А потом им скажут что это борцуны с Путиным и их отпустят.
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4k
Горожанин 2 часа назад
Обыкновенное фашистское сознание. Свободные, либеральные сверхчеловеки. Они ведь реально в это верят.
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209
Lexx 2 часа назад
--- Вон из нашей страны!---
Это не совет, это требование.
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6k
au3 2 часа назад
Полиция такое должна брать по горячим следам. Но европейцы ...
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1k
Росомаха 2 часа назад
Думайте кого принимаете...
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August

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