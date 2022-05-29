“Вон из нашей страны”: политик посоветовал украинцам покинуть Австрию

Его взбесило их поведение и он высказал всё, что думает о беженцах из незалежной.
В Вене, возле отеля “Бристоль”, беженцы из Украины избили двух человек. Беглецы из незалежной припарковались в неположенном месте, таксисты сделали им замечание и попросили переставить машину. В ответ украинцы полезли в драку и знатно отмудохали таксистов. Одного из них госпитализировали с подозрением на перелом черепа.
«Один из пострадавших мог быть даже без сознания, когда нападавшие сбросили его на обочину. Через несколько секунд бандиты сели в свои машины и моментально скрылись с места преступления», — сообщает австрийское издание Heute.
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Что-то они слишком сильно поверили в себя…
Видео с избиением выложили в сеть и оно получило широкую огласку. Общественность, мягко говоря, не поняла такого поведения беженцев. Их приютили, дали им пособие… а тут такое.
Мнение большинства выразил глава венской фракции FPÖ Доминик Непп:
«Вместо того, чтобы бороться за свою страну, украинцы избивали таксистов перед фешенебельными отелями. Вон из нашей страны!»
Их уже ищет полиция - одной депортацией тут не обойдётся, эти “херои” пойдут по статье. Предположительно, эти удальцы на БМВ Х5 приехали из Днепропетровской области. Это “братва” одного из украинских авторитетов Александра Петровского по прозвищу “Нарик”. В незалежной он крышевал мошеннические колл-центры. “Алло, это служба безопасности “Сбербанка” - как раз его кормушка.
Номер БМВ уже пробили в полиции и установили личность владельца. Скорее всего, объявят в розыск и будут судить - как и остальных гопников.
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АНТИФИШКИ
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Мне вот кажется что эти "беженцы" не особо в пособии нуждаются. Это обычные пособники нацистского режима порошенко-зеленского, а проще говоря бандиты и отморозки.
Европейцы очень смутно себе представляют размеры Украины, думают, что там везде стреляют и бомбят, раз оттуда - значит от войны сбежал.
Так что судить по ним беженцев - это такое себе.
Сало уронили! Насрали в сало!
Хохлы, это самая неблагодарная нация, эти сволочи хуже цыган.
Это не совет, это требование.
мальчуганы крепкие
не та дохлятина расписная, что сдается в плен