“Вон из нашей страны”: политик посоветовал украинцам покинуть Австрию

В Вене, возле отеля “Бристоль”, беженцы из Украины избили двух человек. Беглецы из незалежной припарковались в неположенном месте, таксисты сделали им замечание и попросили переставить машину. В ответ украинцы полезли в драку и знатно отмудохали таксистов. Одного из них госпитализировали с подозрением на перелом черепа.

«Один из пострадавших мог быть даже без сознания, когда нападавшие сбросили его на обочину. Через несколько секунд бандиты сели в свои машины и моментально скрылись с места преступления», — сообщает австрийское издание Heute.