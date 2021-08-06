Турист в Сочи жестоко избил 17-летнего спасателя пляжа из-за замечания

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Отдыхающий без спроса и, не заплатив, воспользовался платным инвентарем пляжа. После замечания спасателя турист решил вербальные аргументы подкрепить кулаками.
3 августа на пляже "Парус", расположенном в Адлерском районе города-курорта, агрессивный отдыхающий отметелил юного спасателя. Конфликт разгорелся из-за инвентаря. Турист, не заплатив, воспользовался лежаком. Спасатель, дежуривший на пляже, попросил вернуть его на место.
Но это не входило в планы туриста. Тот решил показать, что клиент всегда прав, повалил спасателя на землю и отмутузил. Досталось и коллегам работника пляжа, которые пытались заступиться за товарища.
Реакция соцсетей
В соцсетях сочувствовали не только избитому. Пользователи стали припоминать, как им сложно отдыхать на пляже, где шагу не ступить из-за платного инвентаря. Все это понятно, но при чем тут 17-летний мальчик?
Мама избитого парня, выложив видео с камеры наблюдения, говорит, что "полиция ни в какую не принимает заявление ссылаясь на недостаточную степень побоев." В комментариях под видео она с аккаунта сына, рассказывает, что у мальчика сотрясение мозга, болит ухо и есть внутренние ушибы. Женщине посоветовали добиваться возбуждения уголовного дела.
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Ну и во вторых сильно мало вводных данных .А как разговаривают сейчас 17 летние всем известно. Да и как себя ведут эти *спасатели* на пляжах всем известно ...Ну а маме конечно обидно в любом случаи .
А в службе собственной безопасности и прокуратуре?
Да срать полиции на вас, не мешайте им деньги зарабатывать.
Желаете продолжить ваши высказывания, либо тут у вас пупок развяжется ?
что он несовершеннолетний и этим должен заниматься СК
Козлячьё, конечно, в ментах южных округов сплошняком. По остальной стране, хоть иногда нормальные люди среди них встречаются, а там, похоже, только тварье сраное.