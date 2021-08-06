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Турист в Сочи жестоко избил 17-летнего спасателя пляжа из-за замечания

Турист в Сочи жестоко избил 17-летнего спасателя пляжа из-за замечания (6 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 07:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Сочи   видео   драка   инвентарь   лежаки   пляж   
2866
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Отдыхающий без спроса и, не заплатив, воспользовался платным инвентарем пляжа. После замечания спасателя турист решил вербальные аргументы подкрепить кулаками.

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Метки: Сочи   видео   драка   инвентарь   лежаки   пляж   
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21  комментарий
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35k
Франц Лефорт 2 часа назад
А где начало? Где он берёт инвентарь? И почему СПАСАТЕЛЬ занимается инветарём? Я так понимаю у него совсем другие обязанности. А п.и.з.д.и.т.ь. надо совсем других!
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412
да пох 9 минут назад
Ну во первых зачем пишут мнения пользователей соц сетей .Автор ты что держишь тут всех за тупых баранов .И думаешь люди сами не смогут высказать свое мнения без подсказки .Я бы банил за такие посты .
Ну и во вторых сильно мало вводных данных .А как разговаривают сейчас 17 летние всем известно. Да и как себя ведут эти *спасатели* на пляжах всем известно ...Ну а маме конечно обидно в любом случаи .
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22k
Ваня 17 минут назад
вот настучал себе на статью... не нравится обслуживание - иди бей хозяина, придурок...
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10k
Karelian 21 минуту назад
"Я была везьде"
А в службе собственной безопасности и прокуратуре?
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25k
Григорий 40 минут назад
Нормальный вариант выглядит так - стоит чувак с горкой лежаков и выдает желающим. А заставить своим барахлом весь пляж это незаконно. Пляж тебе не принадлежит. У нормального человека есть желание напинать по жопке хитровыдуманных продавцов воздуха. Ведь если подвинешь их лежак, мне и на гальке неплохо, то подбегают, типа нельзя. Это вечный конфликт между "бизнесменами" и отдыхающими, периодически бизнесмены теряют в нем челюсти и носы - часть их работы.
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4k
RRK 43 минуты назад
100% Данным бизнесом занимаются ары. Забили все свободные места на пляже лежаками и трясут бабло с туристов.
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ 47 минут назад
Адлер...Руссо туристо облико аморале... Рос. курорт... Тут прям все звезды сошлись... Обезьяна дорвалась до моря ....
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42k
Цыц тут у меня 51 минуту назад
Мама Артема вообще догадывается о том, что существуют знаки препинания? Кровь из глаз идет когда читаешь это.
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8k
vit Час назад
>> "полиция ни в какую не принимает заявление ссылаясь на недостаточную степень побоев."

Да срать полиции на вас, не мешайте им деньги зарабатывать.
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6k
Виталий 2 часа назад
Тоже мне герой, избил бы владельца бизнеса, а не 17-летнего ребенка.
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2k
Димон 2 часа назад
Правильно сделал, они там совсем охерели в своих сочах.
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11
Костя чек 2 часа назад
А разве он не сам первый начал 17 летний
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20k
Mike Miller 2 часа назад
Ну дык не Пака же в Кофемании взгрели. Нафиг им этот геморой.
Козлячьё, конечно, в ментах южных округов сплошняком. По остальной стране, хоть иногда нормальные люди среди них встречаются, а там, похоже, только тварье сраное.
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133
⛔ Александр ⛔ Mike Miller 53 минуты назад
Ссылка youtu.be
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Сколько агрессии в последнее время! Люди просто с катушек слетают.
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