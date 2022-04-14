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В Екатеринбурге девушка делала интимные фото прямо в общественном транспорте

В Екатеринбурге девушка делала интимные фото прямо в общественном транспорте (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2022 21:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   видео   екатеринбург   интимные фото   общественный транпорт   паблик   подслушано   
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Её засняла пассажирка и отправила в "Подслушано", где аудитория разделилась на два лагеря.

Кстати, автором видео оказалась другая женщина, которая сначала долго снимала происходящее на телефон, а потом начала возмущаться развратом.


В комментариях в местном паблике "Подслушано" развернулась целая война между теми, кто защищал любительницу острых ощущений и теми, кто стоял на страже общественной морали и нравственности.

Ну, а в общем, так себе антураж и эстетики никакой: автобус, подспрыгивающий на ямах, халупы за окном и куча нервных пассажиров рядом.

Впрочем, кому-то может, и нравится ...

Источник:

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Метки: Девушка   видео   екатеринбург   интимные фото   общественный транпорт   паблик   подслушано   
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18  комментариев
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13k
Александр 2 часа назад
Какое безобразие, ничего же не видно.
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45k
dima423 5 минут назад
ну вообще то таким еще доплачивать надо чтоб их побольше было в транспорте...я бы скинул соточку)
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623
Уля Полчаса назад
Никогда бы не подумал что такое действо вызовет шок в Екатеринбурге. Вроде город не маленький и довольно прогрессивный.
Боюсь что автора этого видео разорвёт от негодования если он (она) окажется в питерском транспорте.
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55
Иван Васильевич меняет профессию Полчаса назад
Просто проверяла качество побритости перед свиданием или наступление цикла.
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2k
Broscan 44 минуты назад
Мне кажется, что она психбольная на интим почве
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738
Tevet 54 минуты назад
автобус, подспрыгивающий на ямах

----------------------- так в том видать и смысл, при подСпрыгивании и фотки гут и чувства в порядок приходят ))))))))))))))
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7k
Владимир 2 часа назад
Тут, это, друг интересуется, что наснимала, увидеть можно?
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KlyaksaZ

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