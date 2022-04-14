В Екатеринбурге девушка делала интимные фото прямо в общественном транспорте

Её засняла пассажирка и отправила в "Подслушано", где аудитория разделилась на два лагеря.
Кстати, автором видео оказалась другая женщина, которая сначала долго снимала происходящее на телефон, а потом начала возмущаться развратом.
В комментариях в местном паблике "Подслушано" развернулась целая война между теми, кто защищал любительницу острых ощущений и теми, кто стоял на страже общественной морали и нравственности.
Ну, а в общем, так себе антураж и эстетики никакой: автобус, подспрыгивающий на ямах, халупы за окном и куча нервных пассажиров рядом.
Впрочем, кому-то может, и нравится ...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Боюсь что автора этого видео разорвёт от негодования если он (она) окажется в питерском транспорте.
----------------------- так в том видать и смысл, при подСпрыгивании и фотки гут и чувства в порядок приходят ))))))))))))))