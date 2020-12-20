Парк Лога: новое чудо России и пример для олигарховЖЖитель: путешествия и авиация

Недалеко от трассы М-4 «Дон» на севере Ростовской области не так давно появилась новая достопримечательность всероссийского уровня. Речь идет о парке «Лога»,...