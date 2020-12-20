Прекрасная, но трагичная история образования села вдохновила скульптора, имя которого власти почему-то не говорят. Скульптор вдохновлялся, видимо не только историей, но и фильмами ужасов и постапокалипсиса.
В честь 250-летия села, на месте которого теперь стоит город Нововоронеж, местные власти решили сделать красивый жест. Заказали скульптуру девушки Алёнки. По легенде Алёнка выбрала это место для поселения, но прожила там недолго — её убил злодей Кудеяр.
Уже на открытии монумента было ясно, что девушку скульптор изобразил несколько неудачно. Местные жители считают, что монумент больше напоминает барышню уже после нападения коварного Кудеяра.
Соцсети моментально отреагировали на столь эпатажную скульптуру
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