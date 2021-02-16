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Не досталась Жириновскому: памятник Аленке продали на аукционе

Не досталась Жириновскому: памятник Аленке продали на аукционе (3 фото)

Автор:
16 февраля 2021 12:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Нововоронеж   Россия   аленка   аукцион   искусство   памятник   продали   скульптура   
384
3
Та самая монструозная скульптура из Нововоронежа, которая вызвала столько эмоций у россиян, продана за внушительную сумму. Кажется, она все-таки останется в Нововоронеже, но это не точно.

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Метки: Нововоронеж   Россия   аленка   аукцион   искусство   памятник   продали   скульптура   
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5  комментариев
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7k
antonium Полчаса назад
Вольфович на дачу себе хотел наверное, показывать особо "приближенным" мальчикам, какие страшные бывают бабы )))
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35
Юрий 10 минут назад
Хороша, я бы на даче поставил, а то вороны оборзели. Но боюсь,что дорого будет.
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6k
amrita 20 минут назад
Владимир Вольфович... как истинный еврей-юрист .. хотел получить беЗвоЗмеЗдно..т.е ДАРОМ.
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142
Stazis 22 минуты назад
Ее в парк маньяков отпугивать, видимо, поставят..
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378
Z Ramsvsegda 36 минут назад
Ну не знаю, если песков не купил, за похожий взгляд!
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