Не досталась Жириновскому: памятник Аленке продали на аукционе

Та самая монструозная скульптура из Нововоронежа, которая вызвала столько эмоций у россиян, продана за внушительную сумму. Кажется, она все-таки останется в Нововоронеже, но это не точно.
Памятник Аленке в Нововоронеже не простоял и недели - под натиском общественности скульптуру, ужаснувшую россиян, власти города были вынуждены демонтировать. Судьбу Аленки решали всем миром: автор монстра согласился его доработать, однако нашлись и ценители прекрасного, готовые купить железную леди без каких-либо изменений. Среди смельчаков был и Владимир Вольфович Жириновский, и продюсер Разин, и другие лица, пожелавшие остаться неизвестными.
За Аленкой выстроилась очередь
Наконец, Аленка обрела нового хозяина. 15 февраля на аукционе в Нововоронеже памятник был продан за 2,6 миллионов рублей (стартовая цена скульптуры составила один миллион рублей). В торгах участвовало всего четыре человека и победителем стала покупательница Елена Осипова.
По информации РБК, Елена Осипова является представителем группы компаний Нововоронежа, которая работает над созданием города-спутника "Солнечный". Расположенный неподалеку от аэропорта, он будет включать в себя не только жилые комплексы и торговые объекты, но и парки, как необходимые элементы развитой инфраструктуры. В одном из них будет стоять эта самая скандально известная Аленка. Купившие скульптуру уверены, что этот арт-объект сумеет стать точкой притяжения и местных жителей, и туристов, которые поедут куда угодно, чтобы посмотреть на страшный и одновременно притягательный памятник. А Владимир Вольфович, видимо, не так сильно и хотел стать обладателем скульптуры. Или денег не хватило?
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