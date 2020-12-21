FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3844 поста • 698 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Аленка - всё: испугавший жителей Нововоронежа памятник демонтировали, чтобы доработать

Аленка - всё: испугавший жителей Нововоронежа памятник демонтировали, чтобы доработать (8 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 15:43
Сообщество : Жить в России
Метки: art   Нововоронеж   аленка   видео   искусство   памятник   страшно   
2456
8
1
Всего сутки простоявшая Аленка успела стать героиней мемов, а памятник окрестили символом 2020 года. Но, похоже, его создатель и одобрившие установку арт-объекта чиновники не предвидели такого исхода. После волны критики скульптуру демонтировали и увезли дорабатывать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: art   Нововоронеж   аленка   видео   искусство   памятник   страшно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
51
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
51  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
кот 2.0 2 часа назад
Аленка - всё: испугавший жителей Нововоронежа памятник демонтировали, чтобы доработать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
539
Dorell 6 минут назад
Аленка - всё: испугавший жителей Нововоронежа памятник демонтировали, чтобы доработать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Иришка Поддубная 7 минут назад
Время непрофессионалов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−1
87k
сапер Водичка 22 минуты назад
НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ !!!!!!!!!!!!!!!!
НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ !!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60
Сусанин Полчаса назад
Аленка - всё: испугавший жителей Нововоронежа памятник демонтировали, чтобы доработать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
618
Moon24 37 минут назад
Помешались на толерантности . Автора надо было сдать в психушку и заодно содрать с него стоимость испорченных материалов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
алексей 44 минуты назад
"работать сложно, а потому получилось - как получилось." (с) -хорошее оправдание когда руки растут чуть пониже поясницы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Элек Мек 46 минут назад
Сделать пластику лица и пусть стоит себе дальше,а вообще похоже что она дочь московского Петра 1.
Сделать пластику лица и пусть стоит себе дальше,а вообще похоже что она дочь московского Петра 1.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Леонид 48 минут назад
С металлом сложно работать, с мрамором попроще будет.
С металлом сложно работать, с мрамором попроще будет.
С металлом сложно работать, с мрамором попроще будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
gfjhtgfjhf 52 минуты назад
Художника, каждый может обидеть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Петрович 52 минуты назад
Такой Аленушкой можно как оберегом 100lv от супостата отбиваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
RaiJu Петрович 16 минут назад
Если ее таскать с собой в полный рост :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Том Джоуд 55 минут назад
Недавно осквернивший, своим мнением, монумент Родины-Матери, Татьяныч Лебедев, наверное против до безумия, сноса этого памятника современной "культуры" .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Toxictofa 57 минут назад
Надо было скульптора Владимира Каноника пригласить. Он бы замутил как надо!
Надо было скульптора Владимира Каноника пригласить. Он бы замутил как надо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Robin Hood Час назад
Чур меня чур
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon Час назад
Вот поэтому гуси-лебеди спасли Иванушку от такой сестрицы. Лучше быть козлом, чем братом такой Элльонушки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
uutb Час назад
Демонтировали и увезли.... А, деньги в бюджет вернули? И, если "собрались дорабатывать", то за чей счет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Toxictofa uutb 59 минут назад
Деньги, говорят, не бюджетные.
Походу от какого-то неизвестного мецената-доброжелателя...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
uutb Toxictofa 51 минуту назад
Меценат-доброжелатель, такую работу не принял бы никогда! Еще бы деньги забрал, рога поотбивал и на счетчик поставил....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Serg2001 uutb 41 минуту назад
Наши меценаты они такие!... они могут!... ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
uutb Serg2001 Полчаса назад
Вот и я о чем...))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Toxictofa uutb 18 минут назад
Рассказываю о том, что слышал в новостях про это творение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Сталкер Час назад
"В интервью изданию "Вести Воронежа" Александр Шилин рассказал, что в экскизе девушка выглядела совсем не так"
Эскиз – в студию, художник! Тогда, может, поверим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon Сталкер Час назад
Всё пропало, был шанс. Надо было выстрелить в неё осиновой стрелой с серебряным наконечником и она бы превратилась в прекрасную жабу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Пополь Вух Час назад
> И все же было бы интересно посмотреть на доработанную Аленку - а вдруг получится красавица?

Нет, уж лучше бы её больше не видеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Alex Час назад
Только что узнал, что там у нас стоит в Новосибирске на Богаткова, боюсь выходить теперь на улицу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
958
Traki Час назад
Все худсоветы в руках гомосеков, которые решили, что они деятели искусства. Прогнать всех к чертям и больше таких памятников точно не увидим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 23 комментария
Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото) Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото) "Жуткая и манящая": россиянка создала самую страшную куклу в мире "Жуткая и манящая": россиянка создала самую страшную куклу в мире Апокалипсис на примере поп-культуры Апокалипсис на примере поп-культуры «Дорогие штучки»: десять самых дорогих картин из коллекций миллиардеров мира «Дорогие штучки»: десять самых дорогих картин из коллекций миллиардеров мира Российский художник показал человека-паука из сибирской провинции Российский художник показал человека-паука из сибирской провинции Пострадал за "Аленку": охрана и покупатели в Петербурге отметелили воришку, укравшего плитку шоколада Пострадал за "Аленку": охрана и покупатели в Петербурге отметелили воришку, укравшего плитку...
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

625258



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Как героев фильма показывают в отечественном и зарубежном кино
1
153
Как героев фильма показывают в отечественном и зарубежном кино
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Дань уважения ключевым работникам пандемии: школьница придумала ливрею раллийного Toyota Yaris
0
5
Дань уважения ключевым работникам пандемии: школьница придумала ливрею раллийного...
AMC AMX — «Ferrari Уолтера Митти», или странный коротыш?!
0
1
AMC AMX — «Ferrari Уолтера Митти», или странный коротыш?!
Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото)
Билан показал свой дом за 330 миллионов (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Немного праздничного настроения
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#животные#подборка#новый год#картинки#коронавирус#настроение#смешные#автомир
#фото#факты#история#природа#прикольные#красота#в мире#позитив#СССР#на различный вкус
#прикол#сша#интересное#кино#автомобили#люди#музыка#путешествия#фотографии#авария

На что жалуетесь?

Вернуться