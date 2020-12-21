Аленка - всё: испугавший жителей Нововоронежа памятник демонтировали, чтобы доработать

Всего сутки простоявшая Аленка успела стать героиней мемов, а памятник окрестили символом 2020 года. Но, похоже, его создатель и одобрившие установку арт-объекта чиновники не предвидели такого исхода. После волны критики скульптуру демонтировали и увезли дорабатывать.
Художника обидеть может всякий! Не успели водрузить памятник Аленке в Нововоронеже, как скульптуру осмеяли, а его создателя оскорбили. И было за что. "Дьяволенонушка" ну никак не выглядела символом города, как представляли ее чиновники местной администрации. После волны критики скульптуру было решено демонтировать. Сначала ее отвезут на склад, а уж после судьбу арт-объекта будет решать экспертный совет.
Хотя ее автор уверен, что Аленку вполне можно доработать. В интервью изданию "Вести Воронежа" Александр Шилин рассказал, что в экскизе девушка выглядела совсем не так. Но с металлом работать сложно, а потому получилось - как получилось.
В соцсетях сносу памятнику рады, т.к. жути в этом году нам и без "Аленок" хватает. Хотя, если вдуматься, в России есть и другие памятники, которые даже с натяжкой нельзя назвать произведениями искусства.
Эта скульптура десантника в Ухте тоже простояла недолго, всего четыре дня, после чего была демонтирована.
Хочу почитать офигительную историю, которая будет начинаться со слов «собрались как-то вместе пожарный, Примаков, ГАГАРИН и Алёнка, чтобы помечтать о прекрасной России будущего…» pic.twitter.com/3f1kLDy8M6— ⭐️Максим Мирович (@MirovichMedia) December 20, 2020
А это "Аленка" из Новосибирска. Она является частью композиции, появившейся на улице Богаткова в 2019 году. Краевед Константин Голодяев был против ее установки , однако один в поле не воин. "Мы обсуждали этот проект на Художественном совете города, и не рекомендовали установку этого убожества. Нет, поставили. Потому что в Новосибирске застройщик и депутат сильнее и умнее любых экспертов. И в утеху своим «видениям» напичкали город бутафорскими танками, постаментами комсомолу и другими совершено безвкусными «памятниками». «Город - не ваша дача. Это общественное пространство, на котором существуют общественные органы, сформированные из специалистов. Мы же не лезем в вопросы строительства, так просьба и вам доверять вопросы искусства и внешнего вида города профессионалам. А то ж получается, что над этими «произведениями» смеется весь город. И не он один», - сокрушается Голодяев.
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Походу от какого-то неизвестного мецената-доброжелателя...
Эскиз – в студию, художник! Тогда, может, поверим.
Нет, уж лучше бы её больше не видеть.