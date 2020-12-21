Аленка - всё: испугавший жителей Нововоронежа памятник демонтировали, чтобы доработать

Художника обидеть может всякий! Не успели водрузить памятник Аленке в Нововоронеже, как скульптуру осмеяли, а его создателя оскорбили. И было за что. "Дьяволенонушка" ну никак не выглядела символом города, как представляли ее чиновники местной администрации. После волны критики скульптуру было решено демонтировать. Сначала ее отвезут на склад, а уж после судьбу арт-объекта будет решать экспертный совет.