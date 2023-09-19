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Инженеры из народа, которые продолжают удивлять окружающих

Инженеры из народа, которые продолжают удивлять окружающих

Автор:
19 сентября 2023 21:11
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Рукожоп   Юмор   и так сойдёт   починил   смех   
3502
17

Перед вами очередные творения людей, которые искренне считают, что их руки растут их правильного места. Согласны с ними?

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Метки: Прикол   Рукожоп   Юмор   и так сойдёт   починил   смех   
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6  комментариев
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12k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
Кажись 775й сокет) и видяшка наверно gforce 9800, оч знакомый радиатор медный на ней
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5k
Трям 36 минут назад
Комментарий к фото
HP нищеброда.
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Richard

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