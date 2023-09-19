Инженеры из народа, которые продолжают удивлять окружающих

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Перед вами очередные творения людей, которые искренне считают, что их руки растут их правильного места. Согласны с ними?
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