ГАЗ, Pepsi, Apple: как менялись логотипы известнейших фирм

В первой эмблеме вообще не узнать то самое надкушенное яблоко. На нём изображён Ньютон под яблоней, и посыл, как нам кажется, понятен каждому.

По краям была микроскопическая надпись - Newton… A Mind Forever Voyaging Through Strange Seas of Thought … Alone. То есть "Ньютон... Ум, что в одиночку плывёт сквозь мысли странные моря". Это фраза из "Прелюдии" Уильяма Вордсворта.