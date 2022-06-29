ГАЗ, Pepsi, Apple: как менялись логотипы известнейших фирм

Со временем меняется вообще всё. Искусство, мода, ритм жизни. Неудивительно, что среди всего этого есть и логотипы. В том числе компаний, продукты которых мы каждый день используем или хотя бы видим на полках магазинов.
Сама история бренда началась в конце XIX века и с самых первых шагов в индустрии соперничала с Coca Cola. С 1898 года по 1940 год у неё был красный вьющийся шрифт, который очень напоминал шрифт главного конкурента.
Однако второй попыткой привнести новинку случилась в 1905 году. Тогда логотип сделали проще и добавили "флажок".
А уже в 1906 году в название включили дополнительный текст, но типографика всё ещё была похожа на первоначальную. Правда, уже видны округлые очертания, а на тот самый флажок добавили слово "напиток".
К слову, о сферической форме. Одной из причин её использования стало то, что компания хотела добавить лозунг The Original Pure Food Drink в дизайн.
В 1940 году компания вернулась к прямоугольной форме логотипа с совершенно белым фоном, а в 1945 году добавила синий цвет, дабы выразить поддержку армии США (на фото выше это видно на крышке). В логотип был включен лозунг Bigger Drink, Better Taste. То есть больший объём, но лучший вкус — ещё один камень в огород конкурента. То есть та же цена, но объём больше, а вкус лучше. И тогда объём действительно сильно превосходил кока-кольный. Он был больше вдвое.
В 60-х логотип обзавёлся зазубренной крышкой, а ещё пропала надпись Cola. С тех самых пор бренд её вообще не использовал. Но цвета с тех пор остались примерно те же.
А вот в 70-х бренд отказался и от крышки, придя к минимализму. Пропал и белый фон, но появились белые выделения прямоугольных и сферических границ логотипа. Шрифт вновь поменялся, но не так кардинально.
В 90-е сфера вообще отошла на второй план, в нижний правый угол. А шрифт изменился настольно, что вообще уже не был похож ни на первоначальную версию, и вновь появился белый фон. Именно с таким лого компания и пришла в Россию.
В 1998 году компания отметила свой 100-летний юбилей. В ознаменование юбилея компания внесла некоторые изменения в свой дизайн логотипа, с целью придать ему трехмерности. Впервые фон вместо белого стал синим, а белый был использован в шрифте.
Сегодняшний логотип Pepsi Globe имеет дизайн, похожий на смайлик. Он сохраняет цвета из 1998 года, однако произошли изменения стиля и шрифта. По задумке дизайнеров логотип должен символизировать земной шар.
Изначально фирменный знак выглядел как чёрная надпись McDonald’s Famous Barbecue на белом фоне. А затем, спустя 8 лет, компания сменила вектор работы.
В 1948 году компания поместила на лого изображение "шеф-повара" СпиДи, который очень долго затем был главным лицом бренда. В руках он держал табличку I'm SpeeDee. Так хотели подчеркнуть и сервис, и скорость подачи.
Затем, в 1953 году, повар остался в прошлом, а в лого появилась лишь надпись с названием компании. Надпись была красной, а шрифт был выполнен курсивом, что должно было ассоциироваться, опять же, со скоростью.
А в 1961 году в логотипе наконец появилась фирменная буква "М". Сам логотип был как бы перечёркнут, чтобы создать изображение крыши ресторана.
Уже спустя 7 лет логотип стал ещё проще, линия крыши пропадает, а акцент делается на букве "М".
И в 1983 году мы видим теперь уже жёлтую букву на красном фоне. Само название выполнено в красных цветах.
Но всего спустя десять лет логотип упрощается ещё сильнее. Исчезает красный фон, а буква "М" обретает чёрные тени. Но в 2003 отказываются заодно и от теней, утолщая саму букву. Правда, в 2006 году компания вновь утончает линии.
Затем, последние изменения происходят уже в 2018 году. Дизайн снова на красном фоне, а буква "М" всё та же. А название, видимо, настолько узнаваемое, что его вообще не добавляют.
Конечно, опустим историю с "Вкусно и точка". Ведь это уже не тот самый МакДак. Но, может, со временем и этот логотип мы сможем проследить.
Google, на самом деле, с самого своего появления часто экспериментировал с дизайном.
Изначально компания называлась googol (число, в котором единица и сто нулей), то есть сама идея названия — отсылка к быстроте выдачи огромного количества результатов.
По сути своей, наиболее широко известна история лишь третьего варианта дизайна, появившегося в 1999 году. Тогда к названию компании дорисовали восклицательный знак, и ходят слухи, что разработали его в Gimp.
Затем, на протяжении 11 лет, было множество вариантов от дизайнера Рут Кедар. Именно она удалила восклицательный знак, сделав буквы чёрными и поместив между двумя "о" китайскую ловушку для пальцев.
Затем был другой шрифт, с мишенью.
А после - и переплетение двух "о".
И с увеличительным стеклом...
Правда, от увеличительного стекла отказались, и сделали буквы объёмными, как бы спрыгивающими со страницы. Это лого и являлось официальным аж с 1999 года по 2010 год.
Но в 2010 году жёлтая буква стала оранжевой, а тень пропала.
Последние изменения произошли в 2015 году. Тогда было специальное собрание для дизайнеров, в ходе которого бренд изменился кардинальным образом. Остались цвета, но изменился шрифт и
вообще бренд.Впрочем, было несколько вариантов логотипа. Для смартфонов — просто буква:
Для компьютеров - шрифт без засечек, который легко адаптируется для всех экранов.
В первой эмблеме вообще не узнать то самое надкушенное яблоко. На нём изображён Ньютон под яблоней, и посыл, как нам кажется, понятен каждому.
По краям была микроскопическая надпись - Newton… A Mind Forever Voyaging Through Strange Seas of Thought … Alone. То есть "Ньютон... Ум, что в одиночку плывёт сквозь мысли странные моря". Это фраза из "Прелюдии" Уильяма Вордсворта.
Это, кстати, вариант Рональда Уэйна, который сбежал с предприятия спустя две недели, продав свои 10% акций за 800 долларов. Такие дела. А сейчас мог бы иметь свыше 100 миллиардов в зелёных бумажках.
Уже вторым логотипом стало надкушенное яблоко. Дело в том, что лого Уэйна было слишком сложным, и от него решили отказаться. Тогда Джобс попросил дизайнера Роба Янова разработать простой, современный логотип, который будет легко узнаваться. И тогда и появилось на свет разноцветное яблоко с надкусом.
К слову, к ЛГБТ это никакого отношения не имело и появилось лого гораздо раньше всех этих движений и их флагов. По словам Янова, это лишь было отсылкой к сфере деятельности компании. Монитор цветной? Цветной. Значит, и лого должно быть разноцветным. А как раз тогда шесть цветов было максимальным количеством в дисплее.
Правда, в 1998 году от цветов отказались. Это было простое чёрное надкусанное яблоко. По форме - то же, что и в 1977 году.
В 2001 году у яблока появляется форма и текстура. То есть оно становится объёмным и зеркальным. Меняют его лишь в 2007 году, сделав серебристым или стальным.
Но уже в 2015 году компания отказывается от лишних деталей и возвращается к варианту 1998 года. Просто чёрное яблоко. Или белое, если чёрное разместить нельзя.
Логотипы менялись не только за океаном, но и у нас. Но почему олень? Почему вообще это имеет отношение к Горьковскому автозаводу?
Если коротко - потому, что на территории Горьковской области очень много лесов. И там много оленей. И если медведь уже давно символ всей страны, то оленя пока ещё на тот момент никто не брал в качестве символа.
Изначально же об оленях речи не шло. В 1929 году молодой СССР приобрёл лицензию у Форда (да-да, у той самой компании) на производство автомобилей. То есть и форма машин, и логотип был очень похож на американского производителя. Правда, по бокам были серп и молот.
Эмблему изменили в 1936 году, когда на ней появились крылья, а ещё красная звезда. Надпись ГАЗ была выполнена внизу.
После войны начали выпускать автомобиль "Победа" под индексом ГАЗ-М-20, и появилась новая эмблема.
Тогда буква "М" обозначала присвоение заводу имени Молотова. При этом стиль напоминал башни кремля, а ещё чайку над Волгой. В нижней части - "20", то есть объём двигателя 2 л.
В 1949 году завод выпускает автомобиль ЗИМ. И тогда же было решено сделать для него свою эмблему. Красная звезда в верхней части, которые напоминают башню кремля. Нижняя часть - форма герба, на красном фоне которого изображён... олень. Да, мы наконец до него добрались!
С тех пор олень плотно поселился в жизни ГАЗ. Следующим вариант был с боковыми элементами, но уже без красной звезды, но зато с боковыми элементами.
Затем был упрощённый вариант, в целом тот же, но без крыльев. Появился он в 1959 году. Использовали его для мажорной "Чайки". При этом рамка щита стала шире.
А в 1986 году этот символ стал основым для всех моделей. С тех пор логотип менялся незначительно, лишь меняя гамму. Но в 2015 году произошёл ребрендинг, и в итоге было решено упростить щит, сделать его серебряным, а оленя поместить на чёрный фон. Само животное детализировали. Так он выглядит на автомобилях.
А так - в рекламе. Уже без щита.
А о других брендах мы поговорим в следующий раз.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В конце концов они изменили название на Google ошибочное написание слова «гугол» (англ. googol). Смена названия произошла случайно при встрече с одним из основателей Sun Microsystems Энди Бехтольшеймом. «Это очень интересно, прервал Энди, когда Сергей начал демонстрировать ему возможности своего поисковика, но я очень спешу. Как, вы говорите, называется ваша компания?» И, достав чековую книжку, подписал чек на сумму 100 тысяч долларов на имя не существующей ещё компании Google Incorporated, заявленной ошарашенным Сергеем. Чтобы получить деньги в банке, необходимо было именно под этим названием зарегистрировать фирму, что и было сделано позднее 4 сентября 1998 года. Уставной капитал был заявлен в 1 миллион долларов.
https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Google_(компания)https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Google_(компания)