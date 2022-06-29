ГАЗ, Pepsi, Apple: как менялись логотипы известнейших фирм

Сама история бренда началась в конце XIX века и с самых первых шагов в индустрии соперничала с Coca Cola. С 1898 года по 1940 год у неё был красный вьющийся шрифт, который очень напоминал шрифт главного конкурента.

Однако второй попыткой привнести новинку случилась в 1905 году. Тогда логотип сделали проще и добавили "флажок".

А уже в 1906 году в название включили дополнительный текст, но типографика всё ещё была похожа на первоначальную. Правда, уже видны округлые очертания, а на тот самый флажок добавили слово "напиток".

К слову, о сферической форме. Одной из причин её использования стало то, что компания хотела добавить лозунг The Original Pure Food Drink в дизайн.

В 1940 году компания вернулась к прямоугольной форме логотипа с совершенно белым фоном, а в 1945 году добавила синий цвет, дабы выразить поддержку армии США (на фото выше это видно на крышке). В логотип был включен лозунг Bigger Drink, Better Taste. То есть больший объём, но лучший вкус — ещё один камень в огород конкурента. То есть та же цена, но объём больше, а вкус лучше. И тогда объём действительно сильно превосходил кока-кольный. Он был больше вдвое.