Какие шрифты использовались для создания некоторых известных логотипов

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Представьте, что кто-то использует в своем логотипе типографику, например, Coca-Cola. Ну и кому нужны неизбежные ассоциации с производителем газировки? Конечно же, нужно подобрать шрифт так, чтобы логотип выглядел уникальным и не похожим на уже существующие.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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