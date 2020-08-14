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Какие шрифты использовались для создания некоторых известных логотипов

Какие шрифты использовались для создания некоторых известных логотипов (31 фото)

Автор:
14 августа 2020 13:39
Метки: Графический дизайн   дизайн   дизайнер   интересно   логотип   логотипы   шрифт   шрифты   
751
31
Логотип - лицо компании. Вот почему каждый элемент известных и хорошо узнаваемых логотипов тщательно продуман, даже если они могут показаться простыми. Для создания эффекта этой простоты очень важно правильно выбрать шрифт, а также его размер и цвет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Графический дизайн   дизайн   дизайнер   интересно   логотип   логотипы   шрифт   шрифты   
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6  комментариев
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20k
Е-Лена Час назад
А теперь загляните в свою таблицу шрифтов в "Ворде". Есть ли там такие названия? У меня - почти ни одного нет. "Ариал" - не похож на тот, что предоставлен в моей табличке. Интересно, откуда автор их брал? (я не утверждаю, что таких названий нет, просто источник интересен)
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16k
Очевидное-Невероятное Е-Лена Час назад
Бывают платные шрифты, поэтому их нет в ворде.
Некоторые шрифты стоят до 1000$ за комплект
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4k
Petr Chernyshev Час назад
Многие логотипы были созданы в эпоху ДО графических редакторов в компьютерах и отрисовывались вручную тушью на ватмане.
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