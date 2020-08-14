Какие шрифты использовались для создания некоторых известных логотипов

Основная цель проекта Logofonts, у которого уже 45,1 тыс. подписчиков в Instagram, - показать, как важен выбор шрифта при разработке логотипа. Просто по той причине, что он может вызывать у людей эмоциональный отклик, связанный с тем, что они уже видели что-то похожее на другом известном логотипе...



Представьте, что кто-то использует в своем логотипе типографику, например, Coca-Cola. Ну и кому нужны неизбежные ассоциации с производителем газировки? Конечно же, нужно подобрать шрифт так, чтобы логотип выглядел уникальным и не похожим на уже существующие.