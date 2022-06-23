Катар - маленькая, но очень гордая и богатая страна

Это маленькое, затерянное в аравийских песках государство не сразу найдешь на карте. Между тем, Катар признается лидером планеты по ВВП на душу населения. Словно живущие в арабской сказке, катарцы абсолютно беспечны.

Здесь почти нулевая преступность, отсутствуют налоги и задолженности, налажена бесплатная медицина и лучшее на Востоке социальное обеспечение.

Страна без истории

Катар – относительно молодая страна, появившаяся лишь в 1971 году. За тысячи лет своего существования, эта территория входила в состав Персии, Арабского халифата, Омана, Бахрейна, Османской империи.

В начале XVI века Катарский полуостров оккупировали португальцы, а с начала XX века регион перешел под протекторат Великобритании. Судьба готовила Катару удел бедной арабской страны, погрязшей в госпереворотах, гражданских войнах и культуре радикального исламизма.

Однако местным жителям выпал счастливый билет. Катар – это не только третья в мире страна по запасам природного газа и крупный экспортер нефти. Геополитически – это центр Персидского залива, позволяющий контролировать весь регион.