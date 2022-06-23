Катар - маленькая, но очень гордая и богатая страна

Катар входит в семерку самых богатых стран мира по уровням дохода и жизни на душу населения.Предлагаю вам узнать немного о государстве, в котором живут словно в арабской сказке.
Это маленькое, затерянное в аравийских песках государство не сразу найдешь на карте. Между тем, Катар признается лидером планеты по ВВП на душу населения. Словно живущие в арабской сказке, катарцы абсолютно беспечны.
Здесь почти нулевая преступность, отсутствуют налоги и задолженности, налажена бесплатная медицина и лучшее на Востоке социальное обеспечение.
Страна без истории
Катар – относительно молодая страна, появившаяся лишь в 1971 году. За тысячи лет своего существования, эта территория входила в состав Персии, Арабского халифата, Омана, Бахрейна, Османской империи.
В начале XVI века Катарский полуостров оккупировали португальцы, а с начала XX века регион перешел под протекторат Великобритании. Судьба готовила Катару удел бедной арабской страны, погрязшей в госпереворотах, гражданских войнах и культуре радикального исламизма.
Однако местным жителям выпал счастливый билет. Катар – это не только третья в мире страна по запасам природного газа и крупный экспортер нефти. Геополитически – это центр Персидского залива, позволяющий контролировать весь регион.
Крошечный Катар, затерявшийся в песках Ближнего Востока
Под угрозой освободительной войны, которая могла длиться десятилетиями, катарцам удалось добиться автономии от британцев, а потом, проводя мудрую, на тот момент, прозападную политику, заручиться иностранными инвестициями и военной защитой.
Эмиры тесно сотрудничали с британскими и американскими политическими кругами. Это спасло страну от вторжения соседей, а малочисленность населения и щедрая социальная политика обусловили отсутствие внутреннего недовольства и сепаратизма.
Золотой полумиллион
Население Катара составляет почти 3 млн человек, однако самих катарцев в стране около 300 тысяч. Остальные – иммигранты. Именно эти коренные жители страны, счастливо родившиеся на Катарском полуострове, имеют все преференции от добычи нефти и газа.
Столица Катара – Доха, здесь живёт 80% от всего населения страны
Правительство ежегодно выплачивает своим гражданам по 30 тысяч долларов на каждого члена семьи. Они не платят за газ, электричество и воду.
В стране бесплатное среднее и высшее образование, причем государственная программа предусматривает оплату обучения катарцев даже за рубежом. Медицинское обслуживание в государственных больницах, лекарства и жилье выделяются бесплатно.
Процентная ставка по кредиту составляет всего 2,9%. Периодически, при повышении цен на энергоносители и национальных праздниках, эмир Катара погашает остатки задолженности за счет госбюджета.
Согласно катарским законам, иностранные компании обязаны выделить рабочее место для граждан страны. Должность выделяют, но как правило на работе катарец не появляется. Это «мертвый» сотрудник, который просто получает зарплату.
Никаких подоходных, транспортных и любых других налогов в стране не существует. Надо сказать, налог не платят даже иностранные работники. Ставка налога для компаний составляет 10%.
Впрочем, стоит помнить, что такая щедрая господдержка достигается благодаря огромным доходам с продажи энергоресурсов. Катар занимает одно из первых мест по экспорту нефти и газа на душу населения: в пересчёте на количество граждан здесь добывается в 7 раз больше «чёрного золота», чем в России!
Кроме того, Катар тратит много усилий на дипломатические и торговые связи со всеми государствами – в первую очередь, США, Китаем, странами ЕС и другими развитыми державами. Страна не закрывает свои рынки и не стремится в изоляцию, получая доступ к современным технологиям и международным инвестициям.
Правда, взамен богатой жизни эмир выдвигает своим гражданам только два требования: соблюдать строгие законы ислама и не критиковать власть.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вообще я убеждаюсь, что скотам и мразям, таким как ты, для хорошей жизни нужны тупо рабы, которые будут вам жизнь обеспечивать.
Есть подозрение, что женщина там не человек и ей денег не выплачивают.