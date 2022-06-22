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Интересные фотофакты из анналов истории

Интересные фотофакты из анналов истории

Автор:
22 июня 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   история   неожиданно   новый взгляд   познавательно   факты   фото   фотоархив   
903
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Взгляните на эпизоды истории человечества, которых вы раньше никогда не видели!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   история   неожиданно   новый взгляд   познавательно   факты   фото   фотоархив   
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2  комментария
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4k
Frank Borman 52 минуты назад
Про Холокост но одной фотки. Про Берлинскую стену нет, и про ужасы коммунизма тоже нет. Непорядок.
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1k
Евгений 7 минут назад
Второго слева жаль в свое время не расстреляли...кукурузник хренов.

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