Интересные фотофакты из анналов истории

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Взгляните на эпизоды истории человечества, которых вы раньше никогда не видели!
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"Русская дорога", построенная в 1944 году советскими военнопленными в Норвегии. Из 350 человек, строивших ее, в живых осталось 18
Место убийства президента Джона Кеннеди. Эта картина была последним, что он увидел в своей жизни
Запись в дневнике Теодора Рузвельта в тот день, когда умерли его жена и мать
"Свет ушел из моей жизни".
Джон Квинси Адамс - первый президент США, запечатленный на фото. Он занимал пост с 1825 по 1829 год, фото сделано в 1843 году
Летчица Наталья Меклин в 20-летнем возрасте совершила 980 ночных боевых вылетов в годы Второй мировой войны
Источник: — переведено специально для fishki.net
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