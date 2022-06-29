Житель Казани перепутал ногу жены со змеёй и сломал конечность благоверной

Чего только не привидится спросонья!
Женщина купила себе новую пижаму с модным принтом в виде кожи рептилии, и даже не подозревала, чем обернется желание быть в тренде. Ночью россиянка высунула ногу из-под одеяла, а ееё муж принял конечность за внезапно появившуюся в постели змею. Испуганный мужчина схватил железную трубу и измолотил "гада".
В результате женщина получила множественные переломы, и была госпитализирована в городскую клиническую больницу №2. А ее супруг, конечно, раскаивается, однако по-прежнему боится змей. Насколько достоверна эта история, пока не ясно - местные СМИ после запроса в горбольницу ожидают подтверждения или опровержения, но факт остается фактом: люди, которые боятся змей, готовы на всё, лишь бы избавиться от опасности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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