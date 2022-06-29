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Житель Казани перепутал ногу жены со змеёй и сломал конечность благоверной

Житель Казани перепутал ногу жены со змеёй и сломал конечность благоверной

Автор:
29 июня 2022 09:03
Сообщество : Жить в России
Метки: больница   госпитализация   змеи   истории из жизни   перелом   перепутал   рептилии   страх   
1846
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Чего только не привидится спросонья!

Женщина купила себе новую пижаму с модным принтом в виде кожи рептилии, и даже не подозревала, чем обернется желание быть в тренде. Ночью россиянка высунула ногу из-под одеяла, а ееё муж принял конечность за внезапно появившуюся в постели змею. Испуганный мужчина схватил железную трубу и измолотил "гада".


В результате женщина получила множественные переломы, и была госпитализирована в городскую клиническую больницу №2. А ее супруг, конечно, раскаивается, однако по-прежнему боится змей. Насколько достоверна эта история, пока не ясно - местные СМИ после запроса в горбольницу ожидают подтверждения или опровержения, но факт остается фактом: люди, которые боятся змей, готовы на всё, лишь бы избавиться от опасности.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: больница   госпитализация   змеи   истории из жизни   перелом   перепутал   рептилии   страх   
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15  комментариев
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386k
Алексей 2 часа назад
а он всегда с железной трубой спать ложиться?
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23
Человек Наблюдающий 2 минуты назад
Ждал повод переипать змеюгу ))))))))))))))))))))))))
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45
Robot Terminatorovich 15 минут назад
Звиздёж скорее всего. Пузырь не поделили и решил собутыльницу проучить.
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4k
Frank Borman 18 минут назад
Если жена - стерва, то все логично. Стервы - те же земи, только двуногие.
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9k
Юрий 24 минуты назад
А нефиг одеваться как змея, время сейчас такое, все на нервах.
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8k
Игорь Полчаса назад
ну хорошо не за лося принял
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3k
Motorola Полчаса назад
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2k
Pill 37 минут назад
Да , сейчас модно дома змей держать. Удерёт питончик в канализацию, сядешь почитать и клац за яйки!!!
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70k
Viktor 2 часа назад
Следующий раз пусть такие леггинсы одевает, мужик за берданку возьмётся!

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31k
ACU900 2 часа назад
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580
HalloFreeSpace 2 часа назад
грибочки ?
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30k
Игорь 2 часа назад
Боюсь даже представить что этот мужик с тёщей сделал...
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11k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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