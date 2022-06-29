Житель Казани перепутал ногу жены со змеёй и сломал конечность благоверной

В результате женщина получила множественные переломы, и была госпитализирована в городскую клиническую больницу №2. А ее супруг, конечно, раскаивается, однако по-прежнему боится змей. Насколько достоверна эта история, пока не ясно - местные СМИ после запроса в горбольницу ожидают подтверждения или опровержения, но факт остается фактом: люди, которые боятся змей, готовы на всё, лишь бы избавиться от опасности.