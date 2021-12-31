Пьяный ирландец заблудился и вломился в здание парламента Румынии, думая, что это отель

Обалдевшие охранники настигли "пришельца" только на третьем этаже.
История из серии "Иронии судьбы" произошла в минувший понедельник, 27 декабря. Ирландский турист в Румынии так напился, что напрочь забыл, где находится его гостиница. Возвращаясь в отель в четыре часа утра, он заметил здание парламента и, не долго думая, направился туда, мечтая побыстрее попасть в номер.
Входная дверь в задние была закрыта, поэтому турист, не долго думая, разбил на первом этаже окно и влез в кабинет. Он ничем не походил на его номер, поэтому ирландец отправился на поиски. Он стал открывать двери кабинетов, но ему никак не попадался номер с кроватью. Зато на третьем этаже попались охранники, которые с удивлением воззрились на странного посетителя.
На место происшествия вызвали полицию. Туристу было предъявлено обвинение в незаконном проникновении в общественное здание. Кроме этого, ему придется возместить ущерб за испорченное имущество.
Источник:
- Британец блуждал по канализации и звал на помощь несколько дней
- Аменхотепу I впервые сделали компьютерную томографию
- Потеря потерь: Иисуса Христоса не пустили к Путину
- Убийцу 100-летнего крокодила оштрафовали на 10 000 долларов
- С космодрома Плесецк стартовала тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5»
Понравилось19