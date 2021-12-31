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Пьяный ирландец заблудился и вломился в здание парламента Румынии, думая, что это отель

Пьяный ирландец заблудился и вломился в здание парламента Румынии, думая, что это отель (3 фото)

Автор:
31 декабря 2021 10:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   бухарест   ирония судьбы   истории из жизни   перепутал   пьяный   
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Обалдевшие охранники настигли "пришельца" только на третьем этаже.

История из серии "Иронии судьбы" произошла в минувший понедельник, 27 декабря. Ирландский турист в Румынии так напился, что напрочь забыл, где находится его гостиница. Возвращаясь в отель в четыре часа утра, он заметил здание парламента и, не долго думая, направился туда, мечтая побыстрее попасть в номер.


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Входная дверь в задние была закрыта, поэтому турист, не долго думая, разбил на первом этаже окно и влез в кабинет. Он ничем не походил на его номер, поэтому ирландец отправился на поиски. Он стал открывать двери кабинетов, но ему никак не попадался номер с кроватью. Зато на третьем этаже попались охранники, которые с удивлением воззрились на странного посетителя.


На место происшествия вызвали полицию. Туристу было предъявлено обвинение в незаконном проникновении в общественное здание. Кроме этого, ему придется возместить ущерб за испорченное имущество.

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Метки: Ynews   бухарест   ирония судьбы   истории из жизни   перепутал   пьяный   
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dampfer 5 минут назад
А что такого? Пьяному ирландцу и парламент Румынии отель
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