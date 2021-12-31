Пьяный ирландец заблудился и вломился в здание парламента Румынии, думая, что это отель

Входная дверь в задние была закрыта, поэтому турист, не долго думая, разбил на первом этаже окно и влез в кабинет. Он ничем не походил на его номер, поэтому ирландец отправился на поиски. Он стал открывать двери кабинетов, но ему никак не попадался номер с кроватью. Зато на третьем этаже попались охранники, которые с удивлением воззрились на странного посетителя.