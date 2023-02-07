Николай Дроздов пошёл на поправку и его выписали из больницы

А попал он туда с многочисленными переломами рёбер.
Николай Николаевич Дроздов - учёный, путешественник, ведущий. Ещё и профессор МГУ, так что человек очень разносторонний. А его передача «В мире животных» собирала у экранов миллионы телезрителей.
Несмотря на свой солидный возраст - 85 лет - Николай Дроздов по-прежнему активен. Но недавно и его «подкосило».
29 января он неудачно упал и сильно ударился. Несколько суток терпел боль и не обращался к врачам, но всё же пришлось. И ему поставили диагноз - перелом восьми рёбер и повреждение лёгкого. Сначала его положили в реанимацию, затем перевели в палату интенсивной терапии.
А сегодня выписали. Как говорит Николай Николаевич:
«Всю боль устранили. Трещины и переломы заросли — можно ехать домой».
Врачи считают, что на полное восстановление уйдёт пара месяцев - всё это время Дроздову будут помогать родные.
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ЗЫ. Куда "old" дели, гады?