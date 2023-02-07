Николай Дроздов пошёл на поправку и его выписали из больницы

Несмотря на свой солидный возраст - 85 лет - Николай Дроздов по-прежнему активен. Но недавно и его «подкосило».

29 января он неудачно упал и сильно ударился. Несколько суток терпел боль и не обращался к врачам, но всё же пришлось. И ему поставили диагноз - перелом восьми рёбер и повреждение лёгкого. Сначала его положили в реанимацию, затем перевели в палату интенсивной терапии.

А сегодня выписали. Как говорит Николай Николаевич: