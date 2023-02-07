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Николай Дроздов пошёл на поправку и его выписали из больницы

Николай Дроздов пошёл на поправку и его выписали из больницы

Автор:
07 февраля 2023 15:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Николай Дроздов   больница   в мире животных   ведущий профессор   падение   перелом   реанимация   ребра   терапия   
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А попал он туда с многочисленными переломами рёбер.

Николай Николаевич Дроздов - учёный, путешественник, ведущий. Ещё и профессор МГУ, так что человек очень разносторонний. А его передача «В мире животных» собирала у экранов миллионы телезрителей.

Несмотря на свой солидный возраст - 85 лет - Николай Дроздов по-прежнему активен. Но недавно и его «подкосило».

29 января он неудачно упал и сильно ударился. Несколько суток терпел боль и не обращался к врачам, но всё же пришлось. И ему поставили диагноз - перелом восьми рёбер и повреждение лёгкого. Сначала его положили в реанимацию, затем перевели в палату интенсивной терапии.

А сегодня выписали. Как говорит Николай Николаевич:

«Всю боль устранили. Трещины и переломы заросли — можно ехать домой».

Врачи считают, что на полное восстановление уйдёт пара месяцев - всё это время Дроздову будут помогать родные.

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Метки: Николай Дроздов   больница   в мире животных   ведущий профессор   падение   перелом   реанимация   ребра   терапия   
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13  комментариев
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3k
kleyman 2 часа назад
Хоть какая-то хорошая новость. Добра мужику.
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432
Николай Пауков 24 минуты назад
Если кто-то не ломал рёбра или вообще ничего не ломал, могу уверенно сообщить, что это ОЧЕНЬ больно и гипс наложить никак не поможет)
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1k
ChePaev 41 минуту назад
Дядя Коля, молодец, так держать!
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582
Лютый вам Бетховен 44 минуты назад
85 лет... Только вдумайтесь - 85 лет. Многие уже к 60-ти годам начинают горячку пороть (этих "израильтян" мы знаем), а он при ясном уме и добром здравии. Крепкого здоровья вам, Николай Николаевич!
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6k
Компьютер DELL монитором 51 минуту назад
Доброго здравия и долгих лет !
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27k
Ваня 59 минут назад
здоровья отменного самому лучшему зверолюбу-животноведу, и пусть еще радует нас всех своими видеовыступлениями и лекциями!!!
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12k
Проктолог-иллюзионист Час назад
Николай Николаичу - долгих лет и крепкого здоровья.
ЗЫ. Куда "old" дели, гады?
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3k
Дункан Маклауд Час назад
Большого здоровья и долгих лет этому замечательному человеку.
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14k
sonic24a Час назад
Очхорошо!
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354
Albert Rost 2 часа назад
Коцалки для гололеда нужны...
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15k
Patmaz 2 часа назад
Дай то бог ему здоровья и 100 лет жизни...
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17k
Топпер Харли 2 часа назад
Хороший человек! все животные подтвердят!
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