Жительница Австралии нашла змею в магазинном салате

Жительница Сиднея Лесли Кун (Lesley Kuhn) поделилась этими фото и историей на Фейсбуке. Как рассказала женщина, она попросила сына сходить в супермаркет Aldi и купить продуктов, в том числе листья римского салата. Разбирая покупки, она заметила в упаковке салата маленькую змею. Перепуганная мать сразу связалась с экспертами по дикой природе - она никогда не встречала подобного.