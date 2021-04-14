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Жительница Австралии нашла змею в магазинном салате

Жительница Австралии нашла змею в магазинном салате (4 фото)

Автор:
14 апреля 2021 12:04
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   дикая природа   животные   змеи   змея   находки   рептилии   фото   
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Жительница Сиднея поделилась пугающей находкой - она обнаружила в упаковке с листьями салата, купленной в супермаркете, детеныша змеи. Кроме прочего, змееныш оказался ядовитым и потенциально опасным. Женщина вовремя сообщила о находке экспертам по дикой природе.

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Метки: Австралия   дикая природа   животные   змеи   змея   находки   рептилии   фото   
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7  комментариев
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26k
MatveiVainrub 2 часа назад
Так это же в Австралии там тепло !!!
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doker Полчаса назад
Интересно - листья салата выкинула или оставила?

В Азии бы радовались - халявная еда!
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9k
Михалыч 54 минуты назад
Да там змею можно даже в мороженом найти - это ведь Австралия, мать её...
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1k
Sergei Ogarkov 58 минут назад
Лучшее средство обращения с такими подарками - кирзовые сапоги.
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lekha-fil Час назад
Для них это в порядке вещей.
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31k
Опаньки Час назад
Лекарство для веганов )))))))))))
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