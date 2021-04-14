Жительница Австралии нашла змею в магазинном салате

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Жительница Сиднея поделилась пугающей находкой - она обнаружила в упаковке с листьями салата, купленной в супермаркете, детеныша змеи. Кроме прочего, змееныш оказался ядовитым и потенциально опасным. Женщина вовремя сообщила о находке экспертам по дикой природе.
Жительница Сиднея Лесли Кун (Lesley Kuhn) поделилась этими фото и историей на Фейсбуке. Как рассказала женщина, она попросила сына сходить в супермаркет Aldi и купить продуктов, в том числе листья римского салата. Разбирая покупки, она заметила в упаковке салата маленькую змею. Перепуганная мать сразу связалась с экспертами по дикой природе - она никогда не встречала подобного.
Змееныш, как выяснилось, оказался потенциально опасным. Это была молодая особь хоплоцефалуса - бледноголовой змеи (Hoplocephalus bitorquatus). Смертельных случаев от укусов этой змеи не зарегистрировано, но укусы могут вызвать неприятные симптомы, в том числе: сильную головную боль, боль в месте укуса, ухудшение зрения, сильное кровотечение. Специалисты безопасно достали детеныша из упаковки, и забрали с собой.
Бледноголовая змея обладает гемотоксическим ядом, который воздействует на кровь и кроветворные органы. Она вырастает до 90 см в длину, и питается лягушками, рептилиями и мелкими млекопитающими. С людьми змея довольно пуглива, и может укусить, если почувствует вмешательство и прямую угрозу.
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