"Ну мы же милые?": забавные фото с домашними змеями

У змей неоднозначная репутация - ведь зачастую в культуре их изображают в негативном свете. Однако, змеи удивительные и умные существа. Многие заводят их как домашних питомцев, и они тоже могут быть милыми и смешными. Взгляните на позитивную подборку со змейками!

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М - маскировка 0 Источник:

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Арабский песчаный удавчик напоминает попытку ребёнка нарисовать змею 0 Источник:

Какие удивительные существа 0 Источник:

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Милота 0 Источник:

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Маленькая зелёная плетевидка 0 Источник:

Кусь! 0 Источник:

Счастливая змея, счастливый хозяин 0 Источник:

Такие малютки 0 Источник:

"Тёща связала для нашей змейки свитер" 0 Источник:

Змей-джентльмен 0 Источник:

Фотосессия в цветах 0 Источник:

"Сделал для своей питомицы крохотные очки" 0 Источник:

Нашествие малышей 0 Источник:

"Нарисовала любимое выражение мордочки моей змейки" 0 Источник:

"А моей змейке сегодня исполнилось два года" 0 Источник:

Хороший мальчик принёс палочку 0 Источник:

Ну что за красота 0 Источник:

"А ты мне понравился" 0 Источник:

Питон просто прогуливается и наслаждается жизнью 0 Источник:

Вот такой аксессуар 0 Источник: