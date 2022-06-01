"Ну мы же милые?": забавные фото с домашними змеями

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У змей неоднозначная репутация - ведь зачастую в культуре их изображают в негативном свете. Однако, змеи удивительные и умные существа. Многие заводят их как домашних питомцев, и они тоже могут быть милыми и смешными. Взгляните на позитивную подборку со змейками!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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