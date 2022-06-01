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"Ну мы же милые?": забавные фото с домашними змеями

"Ну мы же милые?": забавные фото с домашними змеями

Автор:
01 июня 2022 15:19
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   животные   змеи   змея   подборка   пресмыкающиеся   природа   рептилии   фото   фотографии   
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У змей неоднозначная репутация - ведь зачастую в культуре их изображают в негативном свете. Однако, змеи удивительные и умные существа. Многие заводят их как домашних питомцев, и они тоже могут быть милыми и смешными. Взгляните на позитивную подборку со змейками!
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Источник:

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Метки: Питомцы   животные   змеи   змея   подборка   пресмыкающиеся   природа   рептилии   фото   фотографии   
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Bayker 11 минут назад
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