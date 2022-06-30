Зачем небоскребы в Гонконге строят с большими сквозными отверстиями

В Гонконге можно встретить многоэтажки, в середине которых расположены большие сквозные отверстия. На первый взгляд может показаться, что это как-то связано с ветрами, однако на деле всё совсем не так…
Клетушки и дыры в высотках
Гонконг необыкновенен: его горизонт усеян огромными современными зданиями из стекла и стали, в которых бесчисленное количество офисов и квартир. Некоторые из этих квартир, в свою очередь, разделены на крохотные клетушки, которые превратились в самые маленькие жилые помещения планеты. Однако, несмотря на огромные проблемы с жилплощадью, зачастую в домах делают большие отверстия, где, казалось бы, могло бы поместиться несколько десятков квартир.
Эти зияющие дыры напоминают огромное окно или глаз здания. Так что же это за отверстия?
Легенды о драконах
Удивительно, но появление таких дыр напрямую связано с древними верованиями китайцев. Да-да, ультрасовременный мегаполис с блестящими небоскребами все так же неотделим от своей культуры.
Дело в легендах, которые гласят, что в горах Китая живут драконы. В местной культуре они олицетворяют мудрость, мужество и процветание. Каждый день драконы летают к воде, но небоскребы и городская застройка для них — это препятствие. Поэтому в Гонконге придумали отличный выход — делать отверстия в своих многоэтажках. Так и появились эти гигантские дыры, которые местные называют «вратами дракона».
Через них, согласно верованиям, драконы беспрепятственно могут летать к океану каждый день, а значит, сквозь здание с этими мифическими существами проходит и положительная энергия Ци.
Фэншуй во всем, или Как приручить дракона
Врата дракона — это явный признак того, какую роль фэншуй по-прежнему играет в умах гонконгцев и в формировании городов. Здесь обустраивают по фэншуй не только свои дома, даже строительные компании нанимают мастеров (конечно же, за большие деньги), которые помогают обеспечить наилучший поток энергии Ци в их зданиях. Удивительно, но даже в современном обществе, где фэншуй зачастую считается суеверием, большинство застройщиков считают, что лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Так что крайне редко небоскребы вообще строятся без консультаций со специалистом по фэншуй.
Ярким примером того, что застройщики придерживаются своих верований, является здание банка HSBC. Конечно, без мастеров по фэншуй тут не обошлось. Так, первый этаж тут заменил высокий открытый атриум с видом на залив Виктория, это не просто дизайнерский ход, он предназначен для беспрепятственного прохождения энергии Ци и полета драконов, конечно же. У банка есть даже договоренности с городом, что набережную не будут застраивать. В здании даже под определенным углом построены эскалаторы: это защищает банк от проникновения бродячих злых духов. Ну и конечно, вход охраняют бронзовые львы, которые символизируют богатство и процветание. И так как бизнес HSBC идет в гору, можно увидеть, как гонконгцы прикасаются ко львам в надежде, что им улыбнется удача.
А вот соседнему небоскребу Банка Китая повезло меньше: башня вдохновлена бамбуком, который, казалось бы, тоже является одним из символов Гонконга. Однако острая форма противоречит учениям фэншуй, так как острые края режут энергию Ци и излучают негативную энергию на здания по соседству. Чтобы отвлечь этот негатив, HSBC даже установил на крыше конструкции, напоминающие пушки. Ну а что касается самого Банка Китая, то еще во время строительства «острого» по форме небоскреба корпорация столкнулась с несколькими неприятными инцидентами, среди них смерть губернатора Гонконга.
В итоге Башню Банка Китая попытались исправить: добавили водопад в здание и растительность, а с материкового Китая привезли гигантские камни, которые символизируют гармонию, процветание и стабильность.
Вот и врата драконов стараются делать во многих высотках, особенно если здание находится рядом с побережьем, дабы не гневить судьбу. Согласитесь, все весьма очевидно: это всего лишь отверстие, через которое могут летать драконы!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Дыра для ветров драконов.
а вы там про какие то трещины в стенах переживаете..))