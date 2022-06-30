Зачем небоскребы в Гонконге строят с большими сквозными отверстиями





Эти зияющие дыры напоминают огромное окно или глаз здания. Так что же это за отверстия?





Легенды о драконах





Удивительно, но появление таких дыр напрямую связано с древними верованиями китайцев. Да-да, ультрасовременный мегаполис с блестящими небоскребами все так же неотделим от своей культуры.

Дело в легендах, которые гласят, что в горах Китая живут драконы. В местной культуре они олицетворяют мудрость, мужество и процветание. Каждый день драконы летают к воде, но небоскребы и городская застройка для них — это препятствие. Поэтому в Гонконге придумали отличный выход — делать отверстия в своих многоэтажках. Так и появились эти гигантские дыры, которые местные называют «вратами дракона».