"Зачем Китай проложил огромное шоссе через пустыню"

На западе Китая находится одна из самых крупных песчаных пустынь мира. Площадь ее больше 300 тысяч километров и называется она Такла-Макан. И именно здесь китайцы проложили очень дорогое шоссе.
Среднегодовое количество осадков в пустыне всего лишь 25 мм, а вот испарение там в 150 раз больше. Из-за глобальной засухи 85% песчаных дюн находятся в постоянном движении. Такла-Макан - вторая подвижная пустыня в мире по размеру. Температура зимой и летом колеблется от -25С до +45С. И это место действительно опасно для всего живого. Так зачем же китайцы именно здесь проложили шоссе?
Через "живые" дюны, несмотря на все трудности и высокую стоимость проекта, строителям удалось проложить самую длинную дорогу через подвижную пустыню за два года!
Шоссе протяженностью 552 км, из которых через дюны проходит 446 км. Каждый километр трассы обошелся Поднебесной в 14 млн долларов.
Когда закончилось долгое и сложное строительство начались проблемы с эксплуатацией. Асфальтовое покрытие постоянно заметали пески, когда были бури. И инженеры справились с этим: началось масштабное озеленение. Вдоль шоссе высадили засухоустойчивые сорта саксаула, ив и не только. Для полива проложили оросительную систему, которая брала воду из подземных водных горизонтов.
Сначала растительность посадили на шестикилометровом участке трассы. Тест дал хорошие результаты и тогда сделали высадку на протяжении всего шоссе. К 2005 году вдоль дороги было посажено примерно 18 млн саженцев. Ширина такой защитной полосы по обе стороны от 72 до 78 метров. Это первый в мире масштабный "зеленый коридор пустыни".
Через каждые четыре километра поставлены станции для ухода за растениями и обслуживания трассы. На каждой станции работает по два человека. И, конечно же, вдоль дороги есть несколько закусочных и заправка.
Но зачем?
Зачем китайца нужна эта дорога?
По разные стороны пустыни находится уезд Бугур и поселок Ния и расстояние между ними водители машин и мотоциклов преодолевают всего лишь за несколько часов, что, несомненно, удобно. Но у проекта была грандиозная цель.
Еще в начале ХХ века тут было найдено крупное месторождение газа и нефти с запасами в 1 млрд тонн. Отсутствие технологий и непригодные условия не позволяли начать исследования вплоть до 1984 года.
Проблема транспортировки нефти стояла тогда остро и вот тогда-то и приняли решение о строительстве Таримского шоссе. В 1999 году его внесли в Книгу рекордов Гинесса как самую длинную в мире асфальтовую дорогу через подвижную пустыню.
Этот китайский опыт в будущем может очень даже пригодиться человечеству.
Источник:
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А может на зло врагам, построить ? Смотри и свои спасибо скажут .
Чтобы ездить на автомобилях! Ну очевидно же!