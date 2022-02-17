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Зачем Китай проложил огромное шоссе через пустыню

Зачем Китай проложил огромное шоссе через пустыню (7 фото)

Автор:
17 февраля 2022 10:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   Такла-Макан   в мире   интересно   пустыня   факты   фото   
29700
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На западе Китая находится одна из самых крупных песчаных пустынь мира. Площадь ее больше 300 тысяч километров и называется она Такла-Макан. И именно здесь китайцы проложили очень дорогое шоссе.

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Среднегодовое количество осадков в пустыне всего лишь 25 мм, а вот испарение там в 150 раз больше. Из-за глобальной засухи 85% песчаных дюн находятся в постоянном движении. Такла-Макан - вторая подвижная пустыня в мире по размеру. Температура зимой и летом колеблется от -25С до +45С. И это место действительно опасно для всего живого. Так зачем же китайцы именно здесь проложили шоссе?

Через "живые" дюны, несмотря на все трудности и высокую стоимость проекта, строителям удалось проложить самую длинную дорогу через подвижную пустыню за два года!

Шоссе протяженностью 552 км, из которых через дюны проходит 446 км. Каждый километр трассы обошелся Поднебесной в 14 млн долларов.

Когда закончилось долгое и сложное строительство начались проблемы с эксплуатацией. Асфальтовое покрытие постоянно заметали пески, когда были бури. И инженеры справились с этим: началось масштабное озеленение. Вдоль шоссе высадили засухоустойчивые сорта саксаула, ив и не только. Для полива проложили оросительную систему, которая брала воду из подземных водных горизонтов.

Сначала растительность посадили на шестикилометровом участке трассы. Тест дал хорошие результаты и тогда сделали высадку на протяжении всего шоссе. К 2005 году вдоль дороги было посажено примерно 18 млн саженцев. Ширина такой защитной полосы по обе стороны от 72 до 78 метров. Это первый в мире масштабный "зеленый коридор пустыни".

Через каждые четыре километра поставлены станции для ухода за растениями и обслуживания трассы. На каждой станции работает по два человека. И, конечно же, вдоль дороги есть несколько закусочных и заправка.

Но зачем?

Зачем китайца нужна эта дорога?

По разные стороны пустыни находится уезд Бугур и поселок Ния и расстояние между ними водители машин и мотоциклов преодолевают всего лишь за несколько часов, что, несомненно, удобно. Но у проекта была грандиозная цель.

Еще в начале ХХ века тут было найдено крупное месторождение газа и нефти с запасами в 1 млрд тонн. Отсутствие технологий и непригодные условия не позволяли начать исследования вплоть до 1984 года.

Проблема транспортировки нефти стояла тогда остро и вот тогда-то и приняли решение о строительстве Таримского шоссе. В 1999 году его внесли в Книгу рекордов Гинесса как самую длинную в мире асфальтовую дорогу через подвижную пустыню.

Этот китайский опыт в будущем может очень даже пригодиться человечеству.

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Метки: Китай   Такла-Макан   в мире   интересно   пустыня   факты   фото   
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2k
Диагноз 23 часа назад
Лесополоса 70 + метров по сторонам от шоссе, если ее расширять то пустыни не будет
...
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5k
Джордж. Вашингтон. 6 минут назад
Полтысячи км, ага, офигеть. Сколько мы разным калбитам дорог понастроили и шоссейных и жд. И верблюдов там тоже хватало. Очевидно полезные ископаемые вывозить. Штукатуров там или дворников или "бойцов ММА".
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1k
василий Л 58 минут назад
Жля людей верстающих основной текст "италиком" - в аду отдельный котёл приготовлен.
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11k
scorpio1965 Час назад
аФФтырь, минус за шрифт, не стал читать даже
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8k
Путинский Бот Час назад
спалился казачёк?

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6k
Николай 2 часа назад
За 20-25 лет от пустыни останется процентов 40, при продолжении озеленения, головой думают а не задницей...
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6k
a_komolow 3 часа назад
Грандиозный проект!
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3k
Сергей Лаврушкин 8 часов назад
интересно, это дорога у них платная ?
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9k
Павел 8 часов назад
Лень текст пилить? Как это читать?
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 9 часов назад
Саксаул-вещь незаменимая для шашлыка.....
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2k
Sergei Ogarkov 9 часов назад
А нефть то начали добывать?
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9k
Sasa 10 часов назад
Если бы в России построили такую дорогу в пустыне, то всякие русофобы завопили об отмывании денег или что построено для переброски армии для нападения на кого-то там из особенных.
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291
да пох Sasa 9 часов назад
А понятно почему дороги не строите . Правильно ! На зло врагам !
А может на зло врагам, построить ? Смотри и свои спасибо скажут .
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−1
Федор Мурадов 10 часов назад
Выглядит красиво , поражает маштабами
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−24
Анастасия Потлова 10 часов назад
это очень круто
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−2
WGASTERW 11 часов назад
Если построили, то значит нужно. И так то, красиво выглядит.
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−2
Алексей Тарасов 11 часов назад
Строительство потрясает своим объемом, жду новых этапов.
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24k
Юрьевич 11 часов назад
"Зачем Китай проложил огромное шоссе через пустыню"

Чтобы ездить на автомобилях! Ну очевидно же!
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−2
Виктория 11 часов назад
Классная дорога!
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−8
Серёжа 11 часов назад
Очень впечатляет, жду новых новостей на данную тему!
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−3
Nadezhda 11 часов назад
Дорога в пустыне, тем более такого масштаба несколько напрягает.
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−8
Серёжа 11 часов назад
Очень впечатляет!
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