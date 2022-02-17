"Зачем Китай проложил огромное шоссе через пустыню"

Через "живые" дюны, несмотря на все трудности и высокую стоимость проекта, строителям удалось проложить самую длинную дорогу через подвижную пустыню за два года!

Шоссе протяженностью 552 км, из которых через дюны проходит 446 км. Каждый километр трассы обошелся Поднебесной в 14 млн долларов.