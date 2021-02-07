Полвека назад в Поднебесной была крайне печальная ситуация с протяженностью дорог с твердым покрытием.
Китайцы славятся своим трудолюбием и находчивостью. Благодаря этому их страна с недавних пор вышла на высокий уровень развития, догнав и даже обогнав мировых гигантов экономики. Одним из достижений Китая является высокотехнологичное строительство дорог, которое происходит с необычайной скоростью ‒ 750 метров в час.
Возникает вопрос – как им это удается? Какие технологии используются в строительстве? И на сколько рассчитаны дороги, построенные в столь быстром темпе?
История дорог в Китае
Говоря о Китае, стоит упомянуть, что всего каких-то 50-70 лет назад эта страна совсем не могла похвастаться состоянием и количеством дорог. Лишь 25% имели твердое покрытие, но большая часть (около 60%) нуждалась в капитальном ремонте. Протяженность же всех автодорог страны с асфальтовым покрытием составляла чуть больше 80 000 км.
Для такой страны как Китай этого было очень мало. Если взглянуть на фото 30-х годов, можно обнаружить, что дороги тогда находились в очень плачевном состоянии, часть из них напоминала проселочные. Власти не хотели отдавать приоритет строительству дорог в стране, так как считали эту задачу более чем второстепенной.
Однако после разрушительных действий гражданской войны, которая затянулась почти до самого 1950 года, и создания КНР, приоритеты правительства изменились. В первую очередь следовало вывести страну из экономического упадка – эта цель не могла быть достигнута без налаживания внутренних связей, то есть без дорог.
Так в 1952 году властям Китая удалось нарастить еще почти 50 000 км автомагистралей. Итого протяженность составила 126 000 км. При этом дороги начали прокладываться и в горные труднодоступные регионы.
Ближе к 1960 году этот показатель вырос до 500 000 км. Следующие десятилетия китайцы стремились повысить качество дорог и усилить техническое оснащение. Так появились дороги наивысшего и высокого класса.
Ближе к 1980-м годам общая протяженность дорог составила 900 000 км. Получается, в среднем за год строилось около 30 000 км. 80-е годы в Китае были периодом невиданного экономического подъема, ввиду проведения ряда реформ, направленных на развитие страны.
Власти активно призывали народ к строительству дорог ради богатства и процветания Китая. Тогда был разработан план по возведению скоростных автомагистралей, он состоял из нескольких этапов. Власти постепенно шли к достижению своей цели – улучшению дорожной инфраструктуры страны.
В это же время ввели стандарты качества, которым должна была соответствовать укладка дорожных полотен. Так в 1988 году было закончено строительство первой скоростной автомагистрали Шанхай-Цзядин. Ее длина составила 18,5 км.
Данное достижение стало безукоризненным доказательством того, что китайская инфраструктура вышла на новый уровень. Однако откуда поступали финансы на строительство такого количества дорог?
Источники финансирования
Как известно, Китаю рабочую силу не занимать, но что предприняли власти для финансирования столь грандиозного проекта? Основным источником компенсации вложенных средств являются дорожные пошлины, доходы со сдачи в аренду придорожных земельных участков, а также налоги на покупку авто. Кроме того, чтобы окупить не менее грандиозные финансовые вложения, правительство ввело акцизы на топливо.
Также, помимо госбюджета, в строительстве задействуются и такие источники как: частные и иностранные заимствования, государственно-частное партнерство и выпуск инфраструктурных облигаций. Стоит отметить, что большую часть дорог в Китае можно проехать совершенно бесплатно. Однако есть и платные, которые делятся на два типа: государственные и бюджетные.
Но и они становятся бесплатными по истечении определенного срока эксплуатации. Для государственных дорог он составляет 15 лет, а для бюджетных – 25. Пошлина, взимаемая с владельцев легковых авто – это 1,3–3,3 рубля за километр пути, водители грузовиков платят от 3–7 рублей.
Такие же тарифы можно встретить в странах ЕС. Отличие лишь в том, что все городские дороги Китая являются бесплатными.
Благодаря такой организованности, в начале 21-го столетия протяженность скоростных дорог в Китае составила уже 10 000 км. В 2008 году китайцы достигли отметки в 60 000 км. А в конце 2013 года эта страна насчитывала уже 4,1 млн. километров всех автодорог, из которых 104 500 километров принадлежали скоростным магистралям!
Секрет успеха
Одним из секретов такого быстрого и качественного строительства дорог является то, что в данном процессе изначально задействуются деньги подрядчика. Хотя власти следят за укладкой, сумма, вложенная строительной компании, вернется к ней только после того, как все работы будут закончены. Причем, сумма эта также указывается в договоре – не больше, не меньше.
На таких условиях подрядчик заинтересован выполнить заказ как можно быстрее и качественнее, так как срок гарантии составляет 25 лет. Поэтому в этот период на все ремонтные работы компания выкладывает деньги из собственного кармана.
При укладке дорожного полотна китайцы полностью соблюдают все технологии. Сначала засыпается песок и гравий, поверх которых прокладывается металлическая арматура. Все это заливается бетоном, и только потом укладывается асфальт.
Если приходится ремонтировать ямы в покрытии, рабочие сначала продувают неровности, чтобы удалить всю пыль и крошки. Затем данный участок прогревается для лучшего сцепления с новым асфальтом.
Источник:
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