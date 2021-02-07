Китайцы славятся своим трудолюбием и находчивостью. Благодаря этому их страна с недавних пор вышла на высокий уровень развития, догнав и даже обогнав мировых гигантов экономики. Одним из достижений Китая является высокотехнологичное строительство дорог, которое происходит с необычайной скоростью ‒ 750 метров в час.

Возникает вопрос – как им это удается? Какие технологии используются в строительстве? И на сколько рассчитаны дороги, построенные в столь быстром темпе?

История дорог в Китае

Говоря о Китае, стоит упомянуть, что всего каких-то 50-70 лет назад эта страна совсем не могла похвастаться состоянием и количеством дорог. Лишь 25% имели твердое покрытие, но большая часть (около 60%) нуждалась в капитальном ремонте. Протяженность же всех автодорог страны с асфальтовым покрытием составляла чуть больше 80 000 км.

Для такой страны как Китай этого было очень мало. Если взглянуть на фото 30-х годов, можно обнаружить, что дороги тогда находились в очень плачевном состоянии, часть из них напоминала проселочные. Власти не хотели отдавать приоритет строительству дорог в стране, так как считали эту задачу более чем второстепенной.

Однако после разрушительных действий гражданской войны, которая затянулась почти до самого 1950 года, и создания КНР, приоритеты правительства изменились. В первую очередь следовало вывести страну из экономического упадка – эта цель не могла быть достигнута без налаживания внутренних связей, то есть без дорог.

Так в 1952 году властям Китая удалось нарастить еще почти 50 000 км автомагистралей. Итого протяженность составила 126 000 км. При этом дороги начали прокладываться и в горные труднодоступные регионы.