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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 267 постов • 254 подписчика подписаться
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Как строят дороги в Китае

Как строят дороги в Китае (4 фото)

Автор:
07 февраля 2021 09:58
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: в мире   дорога   интересно   как строят дороги   китай   рабочие   стройка   фото   
566
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Полвека назад в Поднебесной была крайне печальная ситуация с протяженностью дорог с твердым покрытием.

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Метки: в мире   дорога   интересно   как строят дороги   китай   рабочие   стройка   фото   
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BillyBonzz 6 минут назад
Мне всегда было интересно, как будет ориентироваться навигатор в этом пауке из из эстакад? Тут на гораздо простых развязках он мечется из стороны в сторону "Маршрут перестроен".
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