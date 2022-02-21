Рыночек порешал: как Китай цензурирует иностранные фильмы и почему им никто не помешает

Цензура – странное явление. Особенно в кинопроизводстве. Казалось бы, как и зачем нужно ограничивать искусство в XXI веке? Но в некоторых странах законы продолжают настаивать на необходимости этого инструмента. Яркий тому пример – Китай. Рассказываем, какие фильмы в этой стране подверглись цензуре и почему вообще это происходит.
«Бойцовский клуб»
В конце января этот фильм, который вышел еще 20 лет назад, появился в китайских онлайн-кинотеатров. В оригинале фильма сюжет кончается тем, как главный герой вместе с подругой смотрят на взрывающиеся высотки. То есть план главного антагониста Тайлера Дердена был испорчен.
Прежде в Китае фильм показывали только на Шанхайском международном кинофестивале. В онлайн-кинотеатрах он вышел только после того, как концовку отредактировали. Там вместо взрывов появляется надпись, что полиция смогла арестовать преступников и предотвратить взрыв. Тайлер Дерден же сошел с ума, и его отправили в клинику на лечение, откуда выпустили в 2012 году.
Режиссер фильма, Дэвид Финчер, заявил, что если китайским видеосервисам так не понравилась концовка, то для чего вообще нужно было его лицензировать?
«Фильму уже 20 лет, черт возьми. У него никогда не было репутации приятной картины», - сказал он.
Интересно здесь и другое. Если вы вдруг не знали, фильм снят на основе романа Чака Паланика «Бойцовский клуб». Так вот, Паланику пришлось по душе то, как в Китае переиначили концовку фильма. Такой финал, по его мнению, гораздо ближе к роману.
«Это СУПЕР замечательно! В Китае у всех счастливый конец!», — цитирует Паланика The Hollywood Reporters.
Все дело в том, что в романе, как и в фильме, Рассказчик и Тайлер Дерден – один и тот же человек. В финале книги Дерден тоже скрывается из-за проблем с бомбой. После этого Рассказчик решает застрелиться и просыпается в психиатрической клинике, думая, что он умер.
Писатель заявил, что ему непонятен гнев американцев, которые недовольны китайской цензурой. А также он отметил, что привык к тому, что финалы его романа часто перерабатываются вообще без его мнения и ведома. При этом даже зарубежные книгоиздатели иногда публикуют именно финал Финчера в романе, не поставив Паланика в известность. Так что возможно, оно и к лучшему, что в Китае концовку переиначили. Раз Финчер меняет финал под себя, то почему также нельзя поступить китайскому прокату?
Правила для кино
Вообще, китайское кино уже давно является инструментом идеологической борьбы. Надзором за фильмами там занимается отдел пропаганды ЦК КПК (Центрального комитета Коммунистической партии Китая).
В состав этого органа входит Национальная администрация кино, которая и оценивает вообще все фильмы. По сути, только через эти бюрократические органы кино может попасть в Китай и выйти за его пределы. Иначе никак.
Также в стране действует ряд правил для кинематографа: фильмы не должны противоречить принципам конституции, угрожать суверенитету и территориальной целостности страны (привет, Тайвань и Гонконг), не должны пропагандировать экстремизм и терроризм (что как раз является ключевым элементом в «Бойцовском клубе»).
Фильмы, ко всему прочему, не должны распространять клевету, искажать китайскую историю и традиции, пропагандировать порнографию, наркотики, насилие, причинять вред психическому здоровью несовершеннолетних, а также не должны содержать сведения, которые нельзя распространять в соответствии с местными законами.
Также есть негласные правила. Так, в период китайского Нового года в кино крутят только местные фильмы. А в прошлом году, когда КПК праздновала столетие, чиновники приостановили демонстрацию иностранного кино аж на два месяца.
«Однажды в… Голливуде»
Фильм Квентина Тарантино о Голливуде середины прошлого века не допустили к прокату.
Все из-за того, что там есть герой, воплощающий Брюса Ли. Там он скорее выполняет комичную функцию. Китай стерпеть такого не смог, и просто предложил Тарантино добавить образу актера немного героичности. Делать это титулованный режиссер отказался.
Студия тоже не смогла никак повлиять на него, так что фильм остался таким, каким был в начале: неспроста же Квентин во всех контрактах прописывает, что именно он утверждает финальный вариант фильма. Фильм в КНР в итоге не показали.
Что примечательно, до этого в Китае не показывали и «Джанго освобожденного». Изначально его допустили, но затем убрали из проката. Такие дела.
Почему Китайский рынок важен
В одном только 2019 году, еще до пандемии, американские фильмы смогли срубить в китайском прокате очень и очень неплохие деньги – 2,5 миллиардов долларов. 600 миллионов из них пришлось на «Мстителей: Финал».
В итоге студии вынуждены нанимать консультантов, юристов и специалистов, которые дают советы насчет того, что в фильме оставить можно, а что лучше вырезать.
Ярким примером того, как партия запрещала фильмы совсем, стали «Кундун» и «Семь лет в Тибете». Все из-за того, что Тибет уже долгое время борется за независимость. Далай-Лама в Китае чуть ли не государственный преступник, которого партия почти что ненавидит.
А оба эти фильмы рассказывают как раз о Далай-Ламе. Тогда они прошли мимо китайского проката, но в целом, студии не получили такого уж большого урона. Потому что в годы выхода китайский рынок был еще слишком мал.
Помните про запрет на суеверия и мистику? «Пираты Карибского: Сундук Мертвеца» и ремейк «Охотников за привидениями» не попали в китайские кинотеатры. Но бывают и исключения. Гарри Поттера и «Тайну Коко все же пропустили».
Возвращаясь к «Семи лет в Тибете», режиссер ленты Жан-Жак Анно спустя 12 лет после выхода картины выпустил пост с извинениями, заявив, что никогда не поддерживал независимость Тибета, да и вообще не знаком с Далай-Ламой. Позже он удалил свой пост, но интернет все помнит. Возможно, в дальнейшем его картины вновь покажут в Китае.
Бондиана
Фильмы про знаменитого агента также меняли. Так, например, актрисе Джуди Денч, которая играла агента М, пришлось специально для китайского проката переозвучить фразу «Боже мой, я скучаю по Холодной войне» на фразу «Боже мой, я скучаю по старым временам». А в «Скайфолле» студия и вовсе убрала сцену, где упоминаются полицейские пытки, секс-роботы, а также сцену с убийством китайского охранника.
Самоцензура
Казалось бы, если фильмы не допускают в Китай, то, может, и бог бы с ними? Но студии так не считают. На китайских просмотрах можно заработать баснословные деньги.
При этом Китай уже не берет все подряд. В пандемийные годы именно фильмы китайского производства становились лидерами кинопроката. И не только потому, что альтернативы не было, а еще и потому, что качество китайского кинопрома сильно выросло.
Яркий пример – 2020 год. Тогда китайский рынок обогнал североамериканский, и подрос на целых 1,937 миллиардов долларов. И это историческое изменение. Потому что с момента появления кинематографа и кинобизнеса в целом именно США всегда лидировали по объемам рынка.
Именно в 2020 году самым прибыльным проектом стала китайская лента о Второй мировой войне «Восемь сотен». Лента оказалась ура-патриотической (по китайской версии), и собрала по миру $472 947 757. Те же самые «Плохие парни навсегда», которые стали самыми кассовыми в США, собрали $426 505 244 (мировые оценки, данные КиноПоиска).
Повлияла на это, конечно, и пандемия: именно КНР благодаря жестким мерам смогла сдержать распространение вируса, а вот США до сих пор в лидерах по заражениям и смертям от заразы.
Конечно, такие изменения не могли остаться без внимания различных НКО, которые одна за другой выпускали доклады о массовой самоцензуре в Голливуде, где, как оказалось, специально сотрудничают с китайскими властями, и в итоге теряют в объективности.
Так, например, PEN America в 2020 году выпустила расследование, основная канва которого заключается в одной фразе:
«Когда заходит речь о «чувствительных» темах, авторам фильмам предоставляют суровый выбор: либо снять фильм, который льстит Партии, либо не снимать его вовсе».
Да, речь, опять же, все о тех же запретных для китайского проката темах.
Причины, по мнению расследователей, не только в огромной прибыли кинорынка. Disney, к примеру, владеет 47 процентами от шанхайского Диснейленда, а Universal не отступается от планов построить в самом Пекине целую курортную зону, где будут два парка развлечений, несколько отелей и аквапарк. Строительство продолжалось даже во время карантина.
Marvel и Disney
Что же касается цензуры, которая дошла даже до нас, это, безусловно, картины Marvel и Disney.
У первых это, конечно, «Доктор Стрендж» и «Шан Чи: Легенда десяти колец». В «Докторе Стрендже» изначально планировалось сделать героиню Тильды Суинтон тибеткой по происхождению.
Но мы помним, какое отношение к Тибету в КПК. Поэтому даже в мировом прокате она стала представительницей кельтских племен.
Периодически дело доходит даже до политики. Лю Ифей, которая исполнила главную роль в диснеевской картине «Мулан» в августе 2019 года опубликовала пост со словами: «Я за полицию Гонконга, теперь вы можете меня избить».
Все дело в том, что тогда полиция разгоняла массовые протесты в городе-государстве, которые вспыхнули из-за планов окончательного и бесповоротного присоединению к остальной части КНР. Западные политики, конечно, осуждали все это дело, как и мировые бренды, которые все больше и больше становились политизированными.
Но студия предпочла отмолчаться. Поэтому получила шквал критики от либерального сообщества. Зато фильм вышел в китайском прокате. Правда, провалился, но кого это теперь уже волнует? Студия сохранила свои добрые отношения с КПК, и дальше будет выпускать свои фильмы на китайский рынок.
К тому же, исполнительницу главной роли в «Мулан» поддержали миллионы, если не миллиарды, континентальных жителей Китая, и призвали полицию
мочить протестующих не сдаваться в своей борьбе.
Источник:
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и да, (имхо, конечно) может и нам не помешало бы убрать некоторые фильмы с вампирами, ведьмами, убийцами и ворами в качестве главных героев? с публичного просмотра хотя бы? правда либерасты и кинопрокатчики сразу завоют...
В 1930 году Ассоциация производителей и прокатчиков фильмов (современная Американская ассоциация кинокомпаний) добровольно и по собственной инициативе приняла т. н. «Кодекс Хейса». В соответствии с кодексом, производители фильмов, входящие в Ассоциацию, обязались соблюдать три основополагающих принципа:
Картины, подрывающие нравственные устои зрителей, недопустимы. Следовательно, нельзя изображать преступления, злодеяния, пороки и грехопадения таким образом, чтобы они вызывали симпатию в зрительской аудитории.
Следует представлять нравственно «правильные» модели жизни
Нельзя издеваться над законом, писаным или неписаным. Недопустимо склонять симпатии зрителей на сторону преступников и грешников.
В период Маккартизма частные группы давления опубликовали т. н. «Чёрный список Голливуда»[6].
Чёрный список» Голливуда (англ. Hollywood blacklist) список деятелей культуры и искусства в США в 1940 1950-х годах, которым запрещалось заниматься профессиональной деятельностью из-за их политических убеждений. В списки, составлявшиеся владельцами голливудских студий, попадали члены Компартии США или заподозренные в симпатии к ней, а также отказавшиеся помогать властям в расследовании деятельности компартии.
Первый список был составлен голливудскими студиями 25 ноября 1947 года после отказа десяти кинематографистов, известных как «голливудская десятка», давать показания Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности Конгресса США. Позднее все они получили один год тюремного заключения. 22 июня 1950 года появился памфлет Red Channels со списком из 151 человека, названных в нём «красными фашистами и их симпатизантами». Попавшие в эти списки люди испытывали большие трудности в поиске работы, фактически лишившись возможности работать в киноиндустрии.