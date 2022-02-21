Рыночек порешал: как Китай цензурирует иностранные фильмы и почему им никто не помешает

Прежде в Китае фильм показывали только на Шанхайском международном кинофестивале. В онлайн-кинотеатрах он вышел только после того, как концовку отредактировали. Там вместо взрывов появляется надпись, что полиция смогла арестовать преступников и предотвратить взрыв. Тайлер Дерден же сошел с ума, и его отправили в клинику на лечение, откуда выпустили в 2012 году.

Режиссер фильма, Дэвид Финчер, заявил, что если китайским видеосервисам так не понравилась концовка, то для чего вообще нужно было его лицензировать?