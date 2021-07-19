Как Китай превратил пустыни в цветущие сады?

Как китайцам удалось совершить агрономическое чудо? Все ли они сделали правильно?
На севере Китая, где еще 50 лет назад простиралась пустыня, сейчас зеленеют цветущие сады. Это результат борьбы народа против опустынивания. Это результат борьбы народа с опустыниванием, которое ежегодно обходится стране в миллиарды долларов. Высаженные в пустынных зонах сады должны защищать территорию страны от песчаных заносов.
Пустыня наступает
Расположенная на севере Китая пустыня Му-Ус еще 50 лет назад занимала 42 тыс. га на территории страны. Тогда здесь повсюду лежали дюны, а песчаные бури доставляли неудобства местным земледельцам.
Соседство с пустыней грозит неприятностями. Пески имеют свойство захватывать по 1000 квадратных миль территории в год. Из-за этого пригодные для земледелия почвы приходят в негодность, а проживающие на этих землях люди вынуждены дышать песком.
Зелёное решение
Чтобы бороться с природным врагом, в 1978 году китайские власти решились на возведение стены, но на этот раз не из камня и песка. На пустынном севере страны было решено высаживать деревья. Длинный зеленый пояс призван оградить плодородные земли Китая от пустынь и уменьшить концентрацию СО2 в атмосфере. По намеченному плану, к 2050 году зеленые насаждения должны занимать 15% территории страны.
Тогда же, в конце 70-х, в стране приняли закон, по которому каждый гражданин в возрасте от 11 лет должен был высаживать по три эвкалипта, тополя и лиственницы в год.
В последние годы посадку деревьев власти доверили бизнесу. Селянам начали платить за посадку деревьев, а заготовка саженцев стала прибыльным бизнесом. Так озеленение пустынь решило еще и проблему бедности в некоторых регионах страны.
Онлайн-посадки
В посадке деревьев в Китае не обязательно участвовать лично. Профинансировать высадку дерева каждый житель страны может онлайн на специальной платформе. Собранные деньги идут на комплексные посадки.
Результаты
В 2021 году проект ещё не завершился, но промежуточные результаты выглядят обнадёживающе. Сейчас лесные массивы Китая занимают 13,5% территории страны против 5% в 70-е годы. За последние 50 лет в стране высадили 13 млн га деревьев. По площади эту территорию можно сравнить с Грецией.
Деревья, которые были посажены в первые десятилетия программы, уже выросли. Их корни помогают почвам удерживать дождевую воду, и некогда сухая неплодородная земля покрылась зеленью.
Критика
Даже у программы, результаты которой похожи на чудо, нашлись критики. Их нападки в основном связаны с высадкой монокультурных растений.
Такая критика не лишена оснований. Китайские леса действительно состоят из одинаковых растений. Это рискованный подход, так как такие леса больше подвержены вымиранию из-за эпидемий. В 2008 году болезнь уничтожила пятую часть высаженных в том году деревьев.
Некоторые критики считают густые леса причиной смога в крупных китайских городах. С этой проблемой в стране столкнулись недавно, но каждый год она усугубляется. Есть предположение, что грязный воздух перестал выводиться из городов из-за препятствий в виде зелёных щитов. Но эксперты это мнение опровергают.
Источник:
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