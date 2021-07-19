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Как Китай превратил пустыни в цветущие сады?

Как Китай превратил пустыни в цветущие сады? (2 фото)

Автор:
19 июля 2021 08:50
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Китай   в мире   интересно   люди   пустыня   сады   удивительно   фото   
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2

Как китайцам удалось совершить агрономическое чудо? Все ли они сделали правильно?

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Метки: Китай   в мире   интересно   люди   пустыня   сады   удивительно   фото   
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3  комментария
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Doctor 43 минуты назад
молодцы китайцы, это только в срашке вырубают леса
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Roman 38 минут назад
В чё, китайцы площадь тоже в квадратных милях измеряют?
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