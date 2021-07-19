Как Китай превратил пустыни в цветущие сады?

На севере Китая, где еще 50 лет назад простиралась пустыня, сейчас зеленеют цветущие сады. Это результат борьбы народа против опустынивания. Это результат борьбы народа с опустыниванием, которое ежегодно обходится стране в миллиарды долларов. Высаженные в пустынных зонах сады должны защищать территорию страны от песчаных заносов.

Пустыня наступает

Расположенная на севере Китая пустыня Му-Ус еще 50 лет назад занимала 42 тыс. га на территории страны. Тогда здесь повсюду лежали дюны, а песчаные бури доставляли неудобства местным земледельцам.

Соседство с пустыней грозит неприятностями. Пески имеют свойство захватывать по 1000 квадратных миль территории в год. Из-за этого пригодные для земледелия почвы приходят в негодность, а проживающие на этих землях люди вынуждены дышать песком.

Зелёное решение

Чтобы бороться с природным врагом, в 1978 году китайские власти решились на возведение стены, но на этот раз не из камня и песка. На пустынном севере страны было решено высаживать деревья. Длинный зеленый пояс призван оградить плодородные земли Китая от пустынь и уменьшить концентрацию СО2 в атмосфере. По намеченному плану, к 2050 году зеленые насаждения должны занимать 15% территории страны.

Тогда же, в конце 70-х, в стране приняли закон, по которому каждый гражданин в возрасте от 11 лет должен был высаживать по три эвкалипта, тополя и лиственницы в год.