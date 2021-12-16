FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 966 постов • 213 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи 
Зачем Китай выращивает 6 миллиардов тараканов в год?

Зачем Китай выращивает 6 миллиардов тараканов в год? (3 фото)

Автор:
16 декабря 2021 10:10
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Китай   в мире   интересно   насекомые   таракан   ферма   фото   
988
3

В Китае с большой скоростью развивается тараканопроизводство. Уже в 2013 году в стране существовало около 100 ферм. Одна из самых больших и современных — ферма, расположенная в городе Сичан. Только на ней ежегодно выращивается 6 миллиардов тараканов. Так зачем же Китаю такое количество насекомых?


Крупнейшая компания по разведению тараканов

Тараканов на этой ферме разводят в огромном специальном здании. В нем находятся стеллажи, на которых установлены контейнеры с кормом и водой. Помещение оборудовано системой искусственного интеллекта, с помощью которой анализируется состояние тараканов, отслеживается их жизнь и генетические изменения. Также она обеспечивает оптимальные условия для существования насекомых. Тараканам для быстрого размножения требуется влажная, теплая и темная среда.

Само помещение практически полностью герметично, вход людей в него ограничен. Тараканы живут на ферме, не контактируя с внешним миром. Зато в остальном их никак не ограничивают, они полностью предоставлены самим себе. Питаются и размножаются тараканы по собственному желанию.


Создание лекарств

Тараканы нужны для создания лекарств. С древних времен их используют в традиционной китайской медицине. В Сичан из тараканов делают специальную настойку. Она получается сладковатой и с рыбным привкусом. Применяется при язве желудка, гастроэнтерите и заболеваниях легких.

×
×

Компания обеспечивает лекарствами из тараканов около 4000 больниц по всему Китаю. Положительный эффект от приема уже почувствовали более 40 миллионов жителей страны. Правительство активно поддерживает такое производство, ведь препараты, изготовленные из насекомых, выходят дешевле, чем западные аналоги. Да и делаются они быстрее.


Предприятия общественного питания

Еще один потребитель такого экзотического товара — предприятия общественного питания. Из-за экологических и гуманитарных проблем куриные ножки и оленьи гениталии становятся дефицитными продуктами, поэтому им на смену приходят тараканы. Они дешевые, непривередливые и живучие, а также богаты белком. В Китае уверены, что это очень полезные насекомые. Кроме того они не подвержены тем заболеваниям, которые могут проявиться у животных.


Помогают экологии

В Китае много пищевого мусора, который нужно перерабатывать, а тараканы делают это быстро и бесплатно. Они не привередливы в еде, поэтому с удовольствием уничтожают отходы продуктового производства. После эти тараканы отправляются на корм свиньям. Такая еда исключает появление среди животных эпидемии африканской чумы.

Конечно, разведение тараканов прибыльный бизнес, но некоторые все же выступают против него. Кто-то из ученых не верит в чудодейственные свойства препаратов, изготовленных из насекомых, а кто-то боится последствий. Если миллиарды тараканов окажутся на свободе, а произойти это может как по вине человека, так и из-за стечения обстоятельств, например, в случае землетрясения, это обернется для Китая катастрофой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Китай   в мире   интересно   насекомые   таракан   ферма   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
CruelAsm 2 часа назад
На какой из фотографий тараканы - на первой или на последней?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
myymoo Час назад
"Если миллиарды тараканов окажутся на свободе, а произойти это может как по вине человека, так и из-за стечения обстоятельств, например, в случае землетрясения, это обернется для Китая катастрофой". Ну нихрена себе, по моему то что почти 2 миллиарда китайцев оказались на свободе уже катастрофа, а тут тараканы какие то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
cfhfwby Час назад
Блин, а потом все говно начинает расползаться по всему миру... Сами, как тараканы, так еще плодят себе подобных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Alex 2 часа назад
Могу своих подкинуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
corell 2 часа назад
Чёт мало выращивают. Всего по 4 таракана в год на одного китайца. Надо больше всякого говна разводить. Энцефалитных клещей, там. Или плодожорку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров 5 вещей, которые стюардессы скрывают от пассажиров У древних майя был целый соляной завод У древних майя был целый соляной завод Как Китай превратил пустыни в цветущие сады? Как Китай превратил пустыни в цветущие сады? "Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан "Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан Чудеса природы: кордильерский палочник Чудеса природы: кордильерский палочник Интересные и загадочные события из прошлого Интересные и загадочные события из прошлого
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1253900



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
6
154
Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
Как выглядят лопасти ветряка изнутри
6
119
Как выглядят лопасти ветряка изнутри
Набирающие популярность в сообществах
Простые способы улучшить качество мобильных фотографий
1
12
Простые способы улучшить качество мобильных фотографий
Акции в магазинах: выгода или обман?
0
8
Акции в магазинах: выгода или обман?
Травля. Истории тех, кто не сломался
Травля. Истории тех, кто не сломался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ну спасибо
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#интересное#приколы#картинки#юмора#дтп#Жизнь#в мире#автомобили
#фото#животные#люди#новости#кино#Ynews#автомир#Россия#кот#забавно
#ватермарк#интересно#факты#история#СССР#новый год#Разное#Москва#аварии#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться