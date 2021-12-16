Зачем Китай выращивает 6 миллиардов тараканов в год?

В Китае с большой скоростью развивается тараканопроизводство. Уже в 2013 году в стране существовало около 100 ферм. Одна из самых больших и современных — ферма, расположенная в городе Сичан. Только на ней ежегодно выращивается 6 миллиардов тараканов. Так зачем же Китаю такое количество насекомых?
Крупнейшая компания по разведению тараканов
Тараканов на этой ферме разводят в огромном специальном здании. В нем находятся стеллажи, на которых установлены контейнеры с кормом и водой. Помещение оборудовано системой искусственного интеллекта, с помощью которой анализируется состояние тараканов, отслеживается их жизнь и генетические изменения. Также она обеспечивает оптимальные условия для существования насекомых. Тараканам для быстрого размножения требуется влажная, теплая и темная среда.
Само помещение практически полностью герметично, вход людей в него ограничен. Тараканы живут на ферме, не контактируя с внешним миром. Зато в остальном их никак не ограничивают, они полностью предоставлены самим себе. Питаются и размножаются тараканы по собственному желанию.
Создание лекарств
Тараканы нужны для создания лекарств. С древних времен их используют в традиционной китайской медицине. В Сичан из тараканов делают специальную настойку. Она получается сладковатой и с рыбным привкусом. Применяется при язве желудка, гастроэнтерите и заболеваниях легких.
Компания обеспечивает лекарствами из тараканов около 4000 больниц по всему Китаю. Положительный эффект от приема уже почувствовали более 40 миллионов жителей страны. Правительство активно поддерживает такое производство, ведь препараты, изготовленные из насекомых, выходят дешевле, чем западные аналоги. Да и делаются они быстрее.
Предприятия общественного питания
Еще один потребитель такого экзотического товара — предприятия общественного питания. Из-за экологических и гуманитарных проблем куриные ножки и оленьи гениталии становятся дефицитными продуктами, поэтому им на смену приходят тараканы. Они дешевые, непривередливые и живучие, а также богаты белком. В Китае уверены, что это очень полезные насекомые. Кроме того они не подвержены тем заболеваниям, которые могут проявиться у животных.
Помогают экологии
В Китае много пищевого мусора, который нужно перерабатывать, а тараканы делают это быстро и бесплатно. Они не привередливы в еде, поэтому с удовольствием уничтожают отходы продуктового производства. После эти тараканы отправляются на корм свиньям. Такая еда исключает появление среди животных эпидемии африканской чумы.
Конечно, разведение тараканов прибыльный бизнес, но некоторые все же выступают против него. Кто-то из ученых не верит в чудодейственные свойства препаратов, изготовленных из насекомых, а кто-то боится последствий. Если миллиарды тараканов окажутся на свободе, а произойти это может как по вине человека, так и из-за стечения обстоятельств, например, в случае землетрясения, это обернется для Китая катастрофой.
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