Зачем Китай выращивает 6 миллиардов тараканов в год?

Крупнейшая компания по разведению тараканов

Тараканов на этой ферме разводят в огромном специальном здании. В нем находятся стеллажи, на которых установлены контейнеры с кормом и водой. Помещение оборудовано системой искусственного интеллекта, с помощью которой анализируется состояние тараканов, отслеживается их жизнь и генетические изменения. Также она обеспечивает оптимальные условия для существования насекомых. Тараканам для быстрого размножения требуется влажная, теплая и темная среда.

Само помещение практически полностью герметично, вход людей в него ограничен. Тараканы живут на ферме, не контактируя с внешним миром. Зато в остальном их никак не ограничивают, они полностью предоставлены самим себе. Питаются и размножаются тараканы по собственному желанию.

Создание лекарств

Тараканы нужны для создания лекарств. С древних времен их используют в традиционной китайской медицине. В Сичан из тараканов делают специальную настойку. Она получается сладковатой и с рыбным привкусом. Применяется при язве желудка, гастроэнтерите и заболеваниях легких.