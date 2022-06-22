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Через насмешки и недовольство: архитектурные сооружения, воспринятые обществом в штыки

Через насмешки и недовольство: архитектурные сооружения, воспринятые обществом в штыки

Автор:
22 июня 2022 23:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Известные сооружения   архитектура   критика   по всему миру   фото достопримечательностей   фотографии   
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Не все ныне существующие достопримечательности, которыми восхищаются люди по всему миру, изначально были восприняты позитивно. Часто современники не принимали какие-то новые архитектурные решения в застройке родных мест, и даже выступали против, из-за чего, например, Эйфелевой башни могло не быть.

В случае с башней жители города как раз не могли уместить ее размеры и архитектуру в малоэтажную застройку Франции, да и боялись, что она будет загораживать живописные виды на Елисейские поля.

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Многие известные личности подписали петицию за снос сооружения, и власти были вынуждены согласиться ее снести, но через несколько лет. По прошествии времени жители привыкли к башне и нужда ее демонтировать отпала.


С 1882 года в Барселоне проходят споры по поводу церкви Саграда Фамилия по проекту Гауди. С этого же времени сооружение строится, но до конца его воздвигнуть должны к 2026 году. Барселонцы скептически отнеслись к проекту, поскольку Гауди хоть и великий архитектор, но именно храмы он никогда не строил. Гауди модернист, но в фасадах храма виднеются стили не только модерна, но барокко и мавританского. Долгострой и по сей день строится не за государственные деньги, а за деньги пожертвований.

Сиднейский оперный театр (кстати, единственная достопримечательность Австралии) строили в два раза дольше и в 15 раз дороже, чем планировалось изначально. Это совершенно не устраивало местных жителей, называвших его «чем-то, что вылезло на берег и сдохло».

Примерно также было с петербургской «Газпром Ареной», которую строили для ЧМ-2018, но предварительно открыли для Кубка Конфедераций в 2017, то есть через 10 лет после начала строительства. Изначально закладывался бюджет в 3 млрд рублей, но по итогу составила 35 млрд рублей. Первые открытия стадиона были не самым лучшим образом восприняты горожанами.

Особняк Арсения Морозова в Москве на Воздвиженке сделан на заказ по испанским и португальским мотивам. Неомавританская архитектура особняка для москвичей была непривычна и они даже ее высмеивали, но продолжалось это до прихода большевиков, которые не стали сносить сооружение на радость сегодняшним туристам.

Парижская опера тоже была предметом насмешек для современников, ведь стиль Боз-Ар тогда нельзя было найти повсеместно. Клод Дебюсси вообще «обзывал» оперу вокзалом снаружи и турецкими банями внутри, однако сейчас парижане гордятся Гранд-оперой. 

Причины, почему англичане не любили брайтонский королевский павильон, достаточно логичны, ведь он возведен в индо-сарацинском стиле, с шаровидными куполами, типичными для стран Востока, но никак для консервативного Туманного Альбиона. Сейчас же это популярная достопримечательность в Англии.

Миланский собор строился 300 лет, и все архитекторы приносили в проект что-то свое, строя его в соответствии со стилем, который был наиболее популярен в их время. Из-за долгого строительства и аляповатости архитектурных стилей горожане не были в восторге от сооружения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Известные сооружения   архитектура   критика   по всему миру   фото достопримечательностей   фотографии   
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4  комментария
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Ego sum qui sum 55 минут назад
иногда красоту от уродства отделяет лишь время
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2k
ДК 2 минуты назад
Не знаю о каких-либо спорах в Барселоне по поводу базилики Саграда Фамилиа, как и не знаю скептиков-барселонцев (кроме жителей нескольких ближайших домов, которых заколебали туристы). Главная достопромечательность города, одно из красивейших зданий мира всех времен и народов, причем как снаружи, так и изнутри.
Ну а долгострой - что тут поделаешь, его на десятилетия гражданская война остановила, потом нужно было искать средства, и ведь нашли же возможность в конце концов - без участия властей! Кстати, власти недавно "опомнились" и уже пытаются стрясти с базилики деньги сами, так как туристы ее хорошо оплачивают.
Я доволен что я тоже заплатил за билеты в это чудо. Просто не верится что в одном здании можно было разместить столько всего разного, порой абсолютно уникального (типа "леса Гауди")!
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784
Йожик 39 минут назад
Саграду фамилия уродуют с каждым годом все больше и больше. Надпись цветные на фасаде поналепили. Качают деньги от пожертвований и все...
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Антибиотик
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