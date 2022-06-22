Через насмешки и недовольство: архитектурные сооружения, воспринятые обществом в штыки

Многие известные личности подписали петицию за снос сооружения, и власти были вынуждены согласиться ее снести, но через несколько лет. По прошествии времени жители привыкли к башне и нужда ее демонтировать отпала.

С 1882 года в Барселоне проходят споры по поводу церкви Саграда Фамилия по проекту Гауди. С этого же времени сооружение строится, но до конца его воздвигнуть должны к 2026 году. Барселонцы скептически отнеслись к проекту, поскольку Гауди хоть и великий архитектор, но именно храмы он никогда не строил. Гауди модернист, но в фасадах храма виднеются стили не только модерна, но барокко и мавританского. Долгострой и по сей день строится не за государственные деньги, а за деньги пожертвований.