На грани уничтожения: архитектурные памятники, которые могли навсегда исчезнуть

Но даже готовая статуя могла не добраться до места назначения. Перевозивший ее (не собранную, разумеется) корабль чуть ли не затонул, а уже в США она год ждала, пока ее воздвигнут.

Одна из не менее известных американских достопримечательностей монумент Джорджа Вашингтона появился на своем месте спустя 30 лет после строительства одноименного города, ведь Вашингтон сам особо не стремился создавать памятник в свою честь. Стеллу высотой в 169 метров построили некачественно, что выяснилось во время землетрясения в 2011 году, когда монумент покрылся трещинами и в них скопилась вода. Сейчас памятник отреставрировали, но не факт, что он сможет пережить еще раз подобное происшествие.