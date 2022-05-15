На грани уничтожения: архитектурные памятники, которые могли навсегда исчезнуть

Многие из знаменитых архитектурных сооружений уже не первое столетие радуют людей по всему миру. Однако мало кто знает, что некоторых из них мы могли бы уже не увидеть по самым разным причинам.
Например, знаменитая Эйфелева башня дважды была под угрозой сноса. В первый раз еще до постройки, ведь парижанам решительно не нравилась концепция строения, загораживающая пейзажи Марсового поля. Власти города пообещали горожанам, что снесут башню, построенную в честь Великой французской революции, через 20 лет, но спустя этот срок жители города полюбили массивное сооружение.
Второй раз башня могла исчезнуть в годы Второй мировой войны, когда Гитлер хотел разрушить башню, однако солдаты не успели этого сделать.
В Египте помимо известных пирамид есть не менее известный памятник в честь бога Хармакиса, а именно великий Сфинкс. Памятник был заброшен после того, как культ Хармакиса перестал быть популярным, а за несколько столетий песок оставил на поверхности лишь голову статуи. Затем вандалы разрушили нос Сфинкса, и только в 1817 году памятником занялось правительство Египта.
Все привыкли ассоциировать Статую Свободы с США, но изначально ее заказывали египтяне, чтобы поставить у входа в Суэцкий канал. Но инвесторы не смогли найти необходимую сумму. Однако скульптор Бартольди решил отдать статую США.
Но даже готовая статуя могла не добраться до места назначения. Перевозивший ее (не собранную, разумеется) корабль чуть ли не затонул, а уже в США она год ждала, пока ее воздвигнут.
Одна из не менее известных американских достопримечательностей монумент Джорджа Вашингтона появился на своем месте спустя 30 лет после строительства одноименного города, ведь Вашингтон сам особо не стремился создавать памятник в свою честь. Стеллу высотой в 169 метров построили некачественно, что выяснилось во время землетрясения в 2011 году, когда монумент покрылся трещинами и в них скопилась вода. Сейчас памятник отреставрировали, но не факт, что он сможет пережить еще раз подобное происшествие.
Известно, что Белый дом с появления Вашингтона был резиденцией президентов Америки, но от изначального сооружения нам осталась только оболочка. В 1814 году там был сильный пожар. Через два дня там же прошли сильные ливни, которые его потушили, из-за чего Белый дом не разрушился до конца.
Тадж-Махал сейчас – один из красивейших архитектурных ансамблей мира. Однако для своих современников он был, в первую очередь, гробницей жены императора Шах-Джахана. Из-за этого после его смерти памятник пришел в упадок, а когда в Индию вторглась Великобритания, территория комплекса и вовсе превратилась в пристанище для военных. Также британцы хотели его снести полностью, но в 20 веке передумали.
В Сан-Франциско с 1937 года существует знаменитый мост «Золотые ворота». В 1951 году из-за сильнейшего ветра мост расшатался и был сильно поврежден. А в 1987 году, в честь его юбилея, по нему маршем прошлись 3000 человек. Мост раскачался и немного опустился.
Колизей – один из старейших архитектурных сооружений, и именно поэтому мог быть уничтожен ни один раз. Сколько раз в него попадали молнии или бушевали пожары? Только в древности его неоднократно реставрировали.
Но не только природный, но и человеческий фактор играет роль в нынешнем облике Римского Амфитеатра Флавия – его то хотели разрушить из-за идейных соображений, то с целью добычи металлолома.
Знаменитая Пизанская башня могла бы быть уничтожена в 40-е годы, причем с помощью сознательного подрыва. Сержант Леон Векстейн дал военным приказ об уничтожении в Пизе всех сооружений, которые так или иначе могли бы стать точкой слежки для снайперов. Разумеется, Пизанская башня из-за своей высоты подходила под эту характеристику. Задуманное не осуществили сначала из-за сильной жары, а потом из-за отступления войск под огнем противника.
Мы могли бы не застать московский Кремль, ведь в 1812 году при отступлении Наполеон хотел его взорвать. Вмешались силы природы, намочив предохранители, да и сами москвичи нашли несколько тайников со взрывчаткой.
Прогремело всего 5 взрывов, которые нанесли Кремлю незначительные повреждения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Про предохранители можно по-подробней? У Наполеона уже были в ходу электродетонаторы?