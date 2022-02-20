Как выглядит интерьер самых известных зданий мира

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Некоторые здания по всему миру настолько узнаваемы внешне, что мы даже не задумываемся, а как же выглядит их интерьер. Не сомневайтесь: внутри они так же красивы, как и снаружи.
1. Тадж-Махал
Тадж-Махал, пожалуй, самое известное здание в Индии. Он был возведен как мавзолей для второй жены императора Великих Моголов Шах-Джахана, и работы по его строительству были завершены в 1653 году.
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Центральный элемент комплекса Тадж-Махал — гробница, представляющая собой большое сооружение из белого мрамора. Тадж-Махал считается самым выдающимся архитектурным достижением во всем диапазоне индо-исламской архитектуры. Согласно ЮНЕСКО, Тадж-Махал — это "идеальное симметрично спланированное здание".
2. Ступенчатая пирамида Джосера
Пирамида была построена для Джосера, первого фараона Древнего царства в Египте. Она была первой пирамидой, построенной в Египте, примерно в 2630 году до нашей эры. Строительство Великой пирамиды в Гизе началось в 2560 году до нашей эры, почти через 70 лет после завершения строительства ступенчатой пирамиды Джосера.
В 2020 году завершилась 15-летняя реставрация внутренней части пирамиды Джосера. Туннели под пирамидой образуют лабиринт длиной 5,5 км. Тысячи сине-зеленых изразцов украшали залы гробницы. Эти плитки должны были имитировать тростниковые циновки.
3. Ла Саграда Фамилия
Саграда Фамилия — это гигантская базилика, расположенная в Барселоне, которая строится с 1882 года. По мнению экспертов, церковь будет завершена где-то после 2026 года. Это одна из самых известных работ архитектора Антонио Гауди.
По первоначальному замыслу Гауди базилика должна была иметь восемнадцать шпилей. Эти шпили представляют двенадцать апостолов, Деву Марию, четырех евангелистов и Иисуса Христа. Интересно, что ни снаружи, ни внутри базилики нет точных прямых углов.
4. Храм Василия Блаженного
Собор Василия Блаженного в Москве, безусловно, одно из самых ярких и узнаваемых зданий в мире. Собор был построен по приказу Ивана Грозного в 1555 году.
Яркая достопримечательность, расположенная посреди Красной площади в Москве, изначально была белой с золотыми куполами. Предположительно, храм был окрашен таким образом, чтобы соответствовать белокаменному Кремлю. Купола церкви были расписаны в 17 веке. Цвета, выбранные для куполов, были взяты из библейского описания, которое можно найти в Книге Откровений о Небесах.
5. Статуя Свободы
Статуя Свободы расположена на острове Свободы в гавани Нью-Йорка. Статуя была подарена Францией как символ дружбы между французским и американским народами.
Раньше посетителей пускали внутрь факела Статуи Свободы — вплоть до 1916 года, когда в результате взрыва на острове Блэк Том в Нью-Йорке в сторону статуи полетели осколки. Точно так же сегодня посетителям больше не разрешается подходить к короне леди Свободы.
6. Запретный город
Запретный город в Пекине, Китай, когда-то был императорским дворцом императора Китая. Весь комплекс состоит из 980 зданий и почти 9000 комнат. Вы также можете увидеть Запретный город в диснеевском мультфильме "Мулан".
Запретный город служил резиденцией китайских императоров и членов их семей с 1420 по 1924 год. С 1925 года Дворцовый музей находится под контролем Запретного города.
7. Петра
Ныне заброшенный город Петра в Иордании когда-то был процветающим городом и столицей Набатейской империи — между 400 г. до н. э. и 106 г. н. э. На снимке: монастырь Ад Дейр в Петре. Монастырь представляет собой огромное здание, высеченное в скале.
Город Петра использовался в качестве основного места съёмок фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989). Аль-Хазне (Сокровищница) — это тот самый вход в храм, в котором хранится Святой Грааль в фильме. Петру часто называют "Розовым городом", потому что камни основных его зданий имеют розоватый цвет.
8. Храм Минакши
Древний храм Минакши возвышается над современными зданиями в городе Мадурай, Индия. Храм состоит из 14 башен, покрытых более чем 1500 яркими скульптурами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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