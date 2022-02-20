Как выглядит интерьер самых известных зданий мира

Если посмотреть на храм Минакши сверху, вся структура представляет собой мандалу. Различные мандалы украшают и интерьер. В храме Минакши также есть Зал с тысячей колонн. В действительности в нем всего 985 колонн, а не тысяча, но это уже мелочи.