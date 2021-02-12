Известные сооружения, которые могли выглядеть совершенно иначе

Эти разработки так и остались на бумаге.
Представляете, какая ответственность лежит на плечах людей, которые утверждают окончательный дизайн сооружения в каком-нибудь Лондоне или Париже, которое должно простоять сотни лет? Грандиозные строительные проекты — это всегда борьба архитекторов и дизайнеров, которые стремятся предложить наиболее впечатляющий вариант будущего строения, чтобы вместе с ним войти в историю.
Сегодня мы посмотрим на работы тех, кто в этих соревнованиях проиграл, и чьи разработки так и остались на бумаге или хотя бы 3D-моделях. Причём в каждом из пунктов фигурируют довольно известные, а где-то и легендарные памятники архитектуры.
Сегодня мы посмотрим на работы тех, кто в этих соревнованиях проиграл, и чьи разработки так и остались на бумаге или хотя бы 3D-моделях. Причём в каждом из пунктов фигурируют довольно известные, а где-то и легендарные памятники архитектуры.
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