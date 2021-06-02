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35 интересных зданий, потерянных во времени

35 интересных зданий, потерянных во времени (36 фото)

Автор:
02 июня 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: архитектура   былое   интересно   история   старые здания   фото   фотографии   фотофакты   
896
36
Группа "Потерянная архитектура" в социальной сети reddit объединяет любителей когда-то славных, а теперь разрушенных и почти забытых архитектурных шедевров. Некоторые из них особенно впечатляют.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   былое   интересно   история   старые здания   фото   фотографии   фотофакты   
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rutt Час назад
Дрезден разрушен чьими бомбёжками?
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−14
Виталий Лесин Полчаса назад
Не лгите. Ислам - самая мирная религия. Колонны Пальмиры и статуи Будды сами упали.
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−14
Виталий Лесин Полчаса назад
Гостиница Россия в Москве. Разрушена для создания парка Зарядье с чахлыми березками.
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