35 интересных зданий, потерянных во времени

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Группа "Потерянная архитектура" в социальной сети reddit объединяет любителей когда-то славных, а теперь разрушенных и почти забытых архитектурных шедевров. Некоторые из них особенно впечатляют.
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Вокзал Гранд Централ, Нью-Йорк, 1929 г. Больше такое фото не сделать: построенное напротив здание заслоняет солнечный свет
Будды Бамиана, две статуи VI в.н.э., были взорваны и разрушены в марте 2001 года талибами по приказу лидера талибов, муллы Мохаммеда Омара
Город Хильдесхайм, Нижняя Саксония, Германия. Когда-то один из самых живописных и нетронутых средневековых городов Европы. Разрушен 22 марта 1945 года, за месяц до окончания войны
2000-летняя пирамида в Судане, разрушенная в 1800-х годах итальянскими охотниками за сокровищами
Старый голландский дом в Бристоле, Англия. Он был построен в 1676 году и разрушен бомбежкой люфтваффе.
На армянском кладбище в Джульфе находилось около 10 000 надгробных памятников-«хачкаров» тонкой работы, датируемых IX-XVII веками. В 1998 и 2006 годах правительство Азербайджана уничтожило их все
Баухед Хаус в Эдинбурге, Шотландия. Построенный в начале XVI века, он был снесен в 1878 году. Многие местные жители оплакивали утрату, считая дом одной из самых ярких реликвий старого города
Ладгейт-Хилл, Лондон, начало XIX века. Квартал уничтожен бомбежками во время Второй мировой войны
Петрикирхе, Берлин. Построена в 1853 году, разрушена в 1945 году в результате бомбардировок
Отель "Вльдорф-Астория" в Нью-Йорке. Снесен в 1929 году для постройки на его месте Эмпайр стейт билдинг
Башни Болоньи, Италия. Построены в XII веке. Некоторые были снесены, некоторые - разрушены. До сегодняшнего дня сохранились только две
Святилище Идзумо-Тайса Хондэн, префектура Симанэ, Япония. Существовало с 900 по 1200 г.н.э. Согласно историческим свидетельствам, стояло на гигантских столбах и платформе высотой 48 метров
Николаикирхе, Берлин. Была самым высоким зданием мира до 1877 года. Разрушена бомбежками в 1943 г.
Королевский оперный театр в Валлетте, Мальта (1911 г.). Построенный в 1866 году, он был разрушен во время Второй мировой войны в результате прямого попадания немецкой бомбы
Мост Елизаветы, построенный в 1903 году в Будапеште. В то время это был самый длинный однопролетный мост в мире. Взорван отступающими немцами в 1945г.
Интерьер лайнера "Нормандия", 1935 -1942гг. Уничтожен пожаром при персетройке под военные нужды
Источник: — переведено специально для fishki.net
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