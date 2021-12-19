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Фотограф показал красоту покинутой роскоши

Фотограф показал красоту покинутой роскоши (21 фото)

Автор:
19 декабря 2021 10:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Роман Тьери   архитектура   европа   заброшенные здания   необычное   фото   фотограф   фотографии   
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Фотограф Роман Тьери живет в Монпелье на юге Франции. Главная тема его творчества - заброшенные дворцы и особняки Европы. Роман уверен: покинутые здания таят в себе волшебство и тайну, которую может разгадать лишь внимательный зритель.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Роман Тьери   архитектура   европа   заброшенные здания   необычное   фото   фотограф   фотографии   
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2  комментария
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781
Homem Час назад
Восстанавливать эти здания в частном порядке дорого,но оно того стоит и очень стоит.Да там соответствующая аура,но находясь в таком интерьере ты иначе думаешь,ощущаешь себя.Масса впечатлений.Нынешнее качество стройматериалов не даёт таких ощущений.
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965
Лимонадный Джо 46 минут назад
А румыны по своей сути так и остались приверженцами цыганщины.
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