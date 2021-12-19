Фотограф показал красоту покинутой роскоши

427
21
Фотограф Роман Тьери живет в Монпелье на юге Франции. Главная тема его творчества - заброшенные дворцы и особняки Европы. Роман уверен: покинутые здания таят в себе волшебство и тайну, которую может разгадать лишь внимательный зритель.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Фотограф заснял, как природа наносит ответный удар человечеству
- Фотограф-путешественник раскрывает тайны Азии
- Два брата делают захватывающие фото с дронов по всему миру
- Пугающе наглядные следы времени
- Лучшие снимки за 2021 год от фотографов со всего мира
18
Понравилось18
Новости партнёров