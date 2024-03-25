Как выглядит коммуна Слэб-Сити, последний «свободный» город Америки

В пустыне Сонора (штат Калифорния) есть одно необычное поселение — самоуправляемая коммуна сквоттеров и хиппи. Она называется Слэб-Сити, занимает площадь 260 га и служит домом для тех, кто считает, что главная ценность в жизни — это свобода.
Когда-то здесь располагалась военная база, но после окончания Второй мировой войны военные ушли, а место стало заполняться сквоттерами, мигрантами и другими людьми, выброшенными на обочину жизни.
Расположенная к северу от американо-мексиканской границы в округе Империал, эта территория привлекает от 100 до более чем 4 000 человек в зависимости от сезона. Много народу приезжает сюда пожить на зимние месяцы, «перезимовать» в тепле, а потом возвращается на север страны. Таких людей называют «снежными птицами».
Слэб-Сити — это место на периферии, как с географической, так и с философской точки зрения.
Из сотни или около того постоянных жителей большинство вынуждены жить здесь из-за бедности и выживать на социальное пособие. Здесь нет ни электричества, ни водопровода.
Со стороны кажется, что это не что иное, как сборище ветхих автофургонов, шатких построек и грязных палаток. Но Слэб-Сити постепенно превратился в целое сообщество с кафе и ресторанами, ночным клубом, библиотекой, церковью и даже полем для гольфа. Слэб-Сити получил свое название от гигантских бетонных плит, на которых он построен, — все, что осталось от тренировочного лагеря времен Второй мировой войны.
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Мы увидим Слэб-Сити глазами видеоблогера Райана Туми. Ему всегда было интересно посмотреть, что это за место, и он отправился туда на целый день, чтобы пообщаться с местными и задокументировать жизнь коммуны.
Удивительный фильм переносит зрителей в альтернативный автономный лагерь в самом сердце калифорнийской пустыни, примерно в 160 км к северо-востоку от Сан-Диего, а его жители рассказывают о том, что вдохновило их сделать его своим домом.
В начале видео Райан Туми останавливается у яркого произведения искусства, известного как Гора Спасения, которое было построено жителем Слэб-Сити Леонардом Найтом (ныне покойным). Он строил его из глины в течение нескольких десятков лет. «Это гора с надписью "Бог есть любовь" и гигантским крестом на вершине, — говорит Райан. — Довольно впечатляющее зрелище».
Райан знакомится с человеком, который говорит, что его зовут Волк и он является смотрителем этого памятника. Его работа заключается в том, что представлять посетителям информацию и следить за тем, чтобы они не нанесли ущерба. Волк рассказывает, что переехал в Слэб-Сити шесть лет назад после того, как «во Флориде начали постоянно менять законы». У них с женой был небольшой ресторанный бизнес, но штат принял законы, запрещающие кормить бездомных. А он кормил бездомных каждое воскресенье едой из своего ресторана. Однажды ему вручили 26 штрафов... «Сюда людей привлекает свобода и отсутствие счетов, которые нужно оплачивать, — говорит он. — Если вы привезли сюда фургон, припарковались прямо через дорогу и устроили небольшой лагерь на зиму, это вам ничего не стоит. Единственное, за что придется платить, — это за электричество и воду... и здесь не бывает правоохранителей».
Попрощавшись с новым знакомым, Райан возвращается в свой фургон и едет дальше. Он замечает строение, похожее на «ржавое металлическое иглу», и решает поговорить с владельцем, которого зовут ДНК.
Тот рассказывает, что в Слэб-Сити много мусора, который можно использовать для строительства, и некоторые из материалов, которые он использовал для постройки своего жилища, — это металл, матрасы, дерево и деревянные поддоны. ДНК планирует, что «иглу» станет рестораном под названием The Last Resort. Парень говорит, что переехал в Слэб-Сити, чтобы убежать от городской жизни, и теперь проводит большую часть своего свободного времени, занимаясь искусством и создавая вещи из выброшенных отходов.
ДНК советует Райану навестить еще одну жительницу Слэб-Сити — Дот, которая живет в районе под названием Восточный Иисус. У Дот в лагере находится большая и интересная коллекция, которую она окрестила «Домом точек».
По дороге к месту, где живёт Дот, Райан делает несколько остановок в местах, которые его заинтересовали. Например, в местной библиотеке. Заглянув в нее, он поражен тем, что видит: множество комнат, заставленных книгами от пола до потолка. «Ого, сколько здесь книг в разных секциях, — говорит Райан зрителям. — Это невероятное место. Просто невероятно, все это построено людьми, которые живут здесь, и большая часть всего этого бесплатна. Это напоминает мне место, где вы платите 10 долларов за кофе в каком-нибудь городе... Это намного круче, чем любая другая библиотека, в которой я когда-либо был».
Заглянув в одно из интернет-кафе Слэб-Сити и познакомившись с человеком по имени Чарли, который занимается ремонтом велосипедов, Райан наконец добирается до Дома точек.
Его обитательница, Дот, рассказывает, что живет в Слэб-Сити уже пять лет и решила уехать сюда, чтобы воплотить в жизнь свои мечты о творчестве. «Я всегда хотела сделать что-то вроде сумасшедшего туристического аттракциона... создавать искусство... показывать свое искусство... делиться своими посланиями, которые странные и необычные, но забавные для меня, — говорит она. — А потом... иметь возможность делать то, что я действительно хочу, и чтобы никто не говорил мне, что я не могу это сделать».
Одна из самых странных художественных инсталляций Дот — «таксидермистский званый ужин»: несколько чучел оленей сидят за обеденным столом, очевидно, поедая человеческие внутренности, а в холодильнике лежат кости рыб и животных. В задней части дома у художницы стоит автобус, который она переоборудовала в секонд-хенд для своих, в котором можно обмениваться старой одеждой или просто жертвовать ее.
После визита к Дот последним пунктом назначения Райана в Слэб-Сити становится район Ист-Иисус (Восточный Иисус), где находится художественная галерея под открытым небом. Мужчина у входа в галерею оглашает несколько правил: «Правило номер один — всё можно трогать. Правило номер два: если ты дотронешься до вещи и она сломается, скажи им, что она была сломана, когда ты сюда пришел».
Побродив по галерее, Райан весьма впечатлен увиденным: «Здесь безумное количество произведений искусства, и, в отличие от других художественных музеев, здесь действует правило — трогать все.
Некоторые вещи здесь настолько невероятны, что просто не верится».
Подводя итоги своего визита в Слэб-Сити, автор видеофильма говорит: «Если подумать, это последнее свободное место на Земле, потому что вам не нужно платить за аренду, вы не должны ни перед кем отчитываться, вы можете требовать свою собственную землю, нет никакой бумажной волокиты, через которую нужно пройти. Было очень приятно гулять по городу, знакомиться со всеми и просто видеть культуру и искусство, которые здесь есть».
Несмотря на то, что Слэб-Сити имеет репутацию прибежища разного рода маргиналов и преступников, Райан говорит, что здесь живут «самые дружелюбные и гостеприимные люди». И заключает: «Вы можете быть счастливы практически везде, если окружите себя хорошими людьми, и все, кого я встретил сегодня, может быть, и не были нормальными по обычным общественным стандартам, но они определенно были хорошими людьми. Мне очень понравилось беседовать с ними».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Кстати, как-то в среде таких хороших и добрых людей - не раскрыта тема наркотиков. А в трущобах это ж первое занятие.. делать нечего, скучно.. вмазался с утра и смотришь мультики. Не на работу ж идти в конце-концов.
Любого наркомана спроси, он такой же прогон сделает, как он свободный, креативный и как он планирует запустить собственный стартап с пошивом штанов для попугаев. А по сути это опустившееся существо, от которого воняет как от бомжа фаршированного селёдкой и который постоянно бредит, не потому что постоянно под кайфом, а потому что регулярное употребление - повредило ему мозг.
Больше похоже на выставку "непризнанных художников", что всякую хрень в кучу собирают.
Ну и туристам проезжающим показывают.
И да, вы уж определитесь там, есть электричество или нет.
Но бензогенераторы никто не отменял.
Но на видео их не заметил.
Тогда не за электричество, а за топливо платить.