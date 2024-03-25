Как выглядит коммуна Слэб-Сити, последний «свободный» город Америки

Мы увидим Слэб-Сити глазами видеоблогера Райана Туми. Ему всегда было интересно посмотреть, что это за место, и он отправился туда на целый день, чтобы пообщаться с местными и задокументировать жизнь коммуны.

Удивительный фильм переносит зрителей в альтернативный автономный лагерь в самом сердце калифорнийской пустыни, примерно в 160 км к северо-востоку от Сан-Диего, а его жители рассказывают о том, что вдохновило их сделать его своим домом.

В начале видео Райан Туми останавливается у яркого произведения искусства, известного как Гора Спасения, которое было построено жителем Слэб-Сити Леонардом Найтом (ныне покойным). Он строил его из глины в течение нескольких десятков лет. «Это гора с надписью "Бог есть любовь" и гигантским крестом на вершине, — говорит Райан. — Довольно впечатляющее зрелище».

Райан знакомится с человеком, который говорит, что его зовут Волк и он является смотрителем этого памятника. Его работа заключается в том, что представлять посетителям информацию и следить за тем, чтобы они не нанесли ущерба. Волк рассказывает, что переехал в Слэб-Сити шесть лет назад после того, как «во Флориде начали постоянно менять законы». У них с женой был небольшой ресторанный бизнес, но штат принял законы, запрещающие кормить бездомных. А он кормил бездомных каждое воскресенье едой из своего ресторана. Однажды ему вручили 26 штрафов... «Сюда людей привлекает свобода и отсутствие счетов, которые нужно оплачивать, — говорит он. — Если вы привезли сюда фургон, припарковались прямо через дорогу и устроили небольшой лагерь на зиму, это вам ничего не стоит. Единственное, за что придется платить, — это за электричество и воду... и здесь не бывает правоохранителей».