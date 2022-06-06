8 хорошо известных мест, скрывающих небольшие секреты

Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. И то верно: наш мир так огромен, что всё обо всём знать просто невозможно. И даже самые известные места могут иметь собственные тайны.

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1. Сфинкс — это больше, чем просто огромный памятник посреди пустыни 0 Источник: Внутри есть очень сложные туннели и камеры, ведущие к нижней части конструкции

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2. Перекрёсток Чаринг-Кросс в Лондоне был построен над старой улицей, известной как Литтл Комптон 0 Источник: Остатки улицы можно рассматривать как служебный туннель, покрытый решётками и перилами вдоль оживлённой дороги, где она когда-то проходила через город

3. На Трафальгарской площади в Лондоне находится самый маленький полицейский участок, а попросту будка 0 Источник: Когда-то её выдолбили прямо в фонарном столбе, поскольку надо было как-то следить за порядком в одном из самых оживлённых мест в городе. Больше она не не используется, но по-прежнему вызывает удивление и привлекает внимание туристов.

4. Было бы необычно слышать шум поездов, проезжающих по рельсам, во время ночёвки в отеле 0 Источник: Что ж, это не относится к отелю The Waldorf Astoria в Нью-Йорке, так как под ним находятся старые паровозы с давно забытой манхэттенской трассы 61.

5. Скульптор, создавший гигантскую статую Леонардо да Винчи, так же, как и этот легендарный художник, любил прятать пасхальные яйца в своих шедеврах 0 Источник: Ассен Пейков внёс последние штрихи в свою работу, поместив посередине секретное отделение, в котором находились пергаменты.

6. Колизей — колоссальное сооружение и сокровищница римской истории 0 Источник: Но об этом стало известно только после того, как историки и археологи "поскребли" поверхность Колизея и обнаружили замечательные находки под полом арены, в том числе сеть замысловатых туннелей, называемых «гипогеем».

7. В Ниагарском ущелье есть Пещера Злого Духа 0 Источник: Легенда гласит, что любого, кто войдет в пещеру, постигнет неудача.