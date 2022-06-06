8 хорошо известных мест, скрывающих небольшие секреты

1892
9
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. И то верно: наш мир так огромен, что всё обо всём знать просто невозможно. И даже самые известные места могут иметь собственные тайны.
1. Сфинкс — это больше, чем просто огромный памятник посреди пустыни
Внутри есть очень сложные туннели и камеры, ведущие к нижней части конструкции
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2. Перекрёсток Чаринг-Кросс в Лондоне был построен над старой улицей, известной как Литтл Комптон
Остатки улицы можно рассматривать как служебный туннель, покрытый решётками и перилами вдоль оживлённой дороги, где она когда-то проходила через город
3. На Трафальгарской площади в Лондоне находится самый маленький полицейский участок, а попросту будка
Когда-то её выдолбили прямо в фонарном столбе, поскольку надо было как-то следить за порядком в одном из самых оживлённых мест в городе. Больше она не не используется, но по-прежнему вызывает удивление и привлекает внимание туристов.
4. Было бы необычно слышать шум поездов, проезжающих по рельсам, во время ночёвки в отеле
Что ж, это не относится к отелю The Waldorf Astoria в Нью-Йорке, так как под ним находятся старые паровозы с давно забытой манхэттенской трассы 61.
5. Скульптор, создавший гигантскую статую Леонардо да Винчи, так же, как и этот легендарный художник, любил прятать пасхальные яйца в своих шедеврах
Ассен Пейков внёс последние штрихи в свою работу, поместив посередине секретное отделение, в котором находились пергаменты.
6. Колизей — колоссальное сооружение и сокровищница римской истории
Но об этом стало известно только после того, как историки и археологи "поскребли" поверхность Колизея и обнаружили замечательные находки под полом арены, в том числе сеть замысловатых туннелей, называемых «гипогеем».
7. В Ниагарском ущелье есть Пещера Злого Духа
Легенда гласит, что любого, кто войдет в пещеру, постигнет неудача.
8. Диснейленд — это больше, чем просто развлечения и аттракционы. В нём тоже может быть изюминка!
Club 33 — это частный клуб для любителей Диснея, присутствующий в различных парках Диснея и предлагающий своим членам уникальные впечатления. Клуб настолько эксклюзивен, что у него длинный список претендентов на членство, и каждый должен написать приветственное письмо, если хочет быть принятым.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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