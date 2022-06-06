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8 хорошо известных мест, скрывающих небольшие секреты

8 хорошо известных мест, скрывающих небольшие секреты

Автор:
06 июня 2022 13:40
Сообщество : Факты
Метки: интересные места   интересные факты   маленькие секреты   ну и ну   познавательно   путешествия   секреты   ух ты   хочу все знать   
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Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. И то верно: наш мир так огромен, что всё обо всём знать просто невозможно. И даже самые известные места могут иметь собственные тайны.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересные места   интересные факты   маленькие секреты   ну и ну   познавательно   путешествия   секреты   ух ты   хочу все знать   
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