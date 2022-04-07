25 уникальных мест для отдыха, где нет туристических толп

"Осака. Люди в подавляющем большинстве посещают только Токио и, если их интересуют другие вещи, кроме поп-культуры, Киото. Не поймите меня неправильно, с Токио всё в порядке (по крайней мере, как с туристическим направлением), и Киото — моё любимое место, но нельзя упускать из виду Осаку. Это такой же большой город, как Токио, но с гораздо более длинной историей — прямо посреди региона Кансай, исторического культурного центра Японии. Его часто считают более весёлым и непринужденным, и я думаю, что в этом есть доля правды. А ещё это кулинарная столица Японии".