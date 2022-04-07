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25 уникальных мест для отдыха, где нет туристических толп

25 уникальных мест для отдыха, где нет туристических толп (26 фото)

Автор:
07 апреля 2022 15:56
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь в путешествиях   которые стоит посетить туристу   памятка туристу   путешественнику на заметку   путешествия   советы путешественнику   туристический отдых   туристу на заметку   
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На форуме Reddit пользователи решили обсудить самые, с их точки зрения, недооценённые туристические маршруты. Зачем ехать туда, где яблоку негде упасть от отдыхающих? Лучше найти тихое и красивое местечко, которое ничем не хуже. Просто не такое раскрученное.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь в путешествиях   которые стоит посетить туристу   памятка туристу   путешественнику на заметку   путешествия   советы путешественнику   туристический отдых   туристу на заметку   
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6  комментариев
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20k
Serg2001 3 часа назад
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Murych Полчаса назад
В свете последних событий можно забыть
.
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253
Просто прохожий Час назад
Повторюсь-красивых мест на земле много, но в 99% случаев их населяют люди-такое дерьмище что ехать туда не хочется, а учитывая как сейчас ведут подонки из западных стран по отношению к русским, я бы туда вообще не советовал ехать, при этом еще и хорошо кормить этих тварей.
P.S. "...Это один из самых красивых аэропортов, которые я когда-либо видел, он очень доступный, отличный общественный Wi-Fi..."-да уж? довод для интернет придурков-Wi-Fi? для дебилов которые едут посмотреть страну Wi-Fi это конечно повод посетить страну. Кстати, написано доступный, это не значит что он бесплатный. Инет сейчас везде доступен, вопрос в цене.
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26
Thomsen Просто прохожий 54 минуты назад
<Повторюсь-красивых мест на земле много, но в 99% случаев их населяют люди-такое дерьмище что ехать туда не хочется>

Вон оно как. Напрашивается вывод - то ли Вы нигде не бывали, то ли возомнили себя невесть кем. Я сталкивался с уличными воришками и вымогателями, скажем, в Анголе, Бразилии или Парагвае, но мне даже в голову не приходит заявить, что третий мир населяют 99% унтерменшей. О сытой Европе я уже не говорю. Вы не много на себя берёте, чтобы так судить?
И что, собственно, не так с Таллином? Да, нормальный, гостеприимный город. Чего Вас так пучит, не понимаю?
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21
Виталий Понаморев 2 часа назад
Туристических толп нет в тех местах о которых никто не знает!
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Thomsen 3 часа назад
Нехорошо так троллить россиян, нехорошо.
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