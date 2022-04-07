25 уникальных мест для отдыха, где нет туристических толп

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Амстердам прекрасен, особенно если вы увлекаетесь архитектурой и искусством. Но так дорого и НАСТОЛЬКО многолюдно, что я не пожалел, что свою последнюю поездку в Нидерланды выбрал Утрехт. Харлем, Алкмар, Амерсфорт и Лейден также безумно красивы, и там не нужно толкаться на экскурсиях вместе с обдолбанными студентами колледжей и китайскими туристическими группами, не имеющими чувства личного пространства".
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- Национальный парк Ленсойс Мараньенсес
- Национальный парк Халапао
- Муниципалитет Бониту
- Национальный парк Шапада-дус-Веадейрос
- Портовый город Альтер-ду-Чао
Все они не так известны, как Рио-де-Жанейро, и совершенно удивительны".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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P.S. "...Это один из самых красивых аэропортов, которые я когда-либо видел, он очень доступный, отличный общественный Wi-Fi..."-да уж? довод для интернет придурков-Wi-Fi? для дебилов которые едут посмотреть страну Wi-Fi это конечно повод посетить страну. Кстати, написано доступный, это не значит что он бесплатный. Инет сейчас везде доступен, вопрос в цене.
Вон оно как. Напрашивается вывод - то ли Вы нигде не бывали, то ли возомнили себя невесть кем. Я сталкивался с уличными воришками и вымогателями, скажем, в Анголе, Бразилии или Парагвае, но мне даже в голову не приходит заявить, что третий мир населяют 99% унтерменшей. О сытой Европе я уже не говорю. Вы не много на себя берёте, чтобы так судить?
И что, собственно, не так с Таллином? Да, нормальный, гостеприимный город. Чего Вас так пучит, не понимаю?