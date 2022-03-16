Развенчиваем стереотипы о популярных туристических местах

"Багамы. Забавно, когда люди приезжают на главный остров и с удивлением обнаруживают, что это не чистый, красивый, песчаный тропический остров, куда бы вы ни пошли. Также забавно, когда они узнают уровень убийств (который высок по сравнению с размером и населением).



Другие распространенные заблуждения людей, которые ничего о нас не знают, заключаются в том, что мы носим набедренные повязки, как дикари, целыми днями ловим рыбу, пьём из кокосов, живём в соломенных домах и спим в гамаках. Это, однако, прекрасно описывает местных жителей, которые были убиты испанцами сотни лет назад вскоре после того, как был открыт западный мир. Кто-то однажды серьёзно спросил меня: «Ребята, вы катаетесь на дельфинах или они просто друзья?» Я ответил на это: «Они — наш основной вид транспорта, как постановил Король Аквамен»".