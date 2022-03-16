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Развенчиваем стереотипы о популярных туристических местах

Развенчиваем стереотипы о популярных туристических местах (26 фото)

Автор:
16 марта 2022 09:00
Сообщество : Путешествия
Метки: города мира   заблуждения   мифы и реальность   памятка туристу   путешествия   страны мира   туристу на заметку   
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То, что вы слышали о некоторых из лучших мест для отдыха в мире, может на самом деле не соответствовать реальности. Самое правильное — послушать местных жителей, которые расскажут правду о том, как обстоят дела у них дома. Группа пользователей Reddit развеяла мифы о своих родных городах и странах в группе r/AskReddit, и вот несколько самых интересных рассказов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: города мира   заблуждения   мифы и реальность   памятка туристу   путешествия   страны мира   туристу на заметку   
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2  комментария
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59k
Александр Ломовицкий 50 минут назад
однажды я провел зиму в туапсинском районе . бескрайняя синь моря с одной стороны и кавказский хребет с другой это красота которая оглушает ...для таких как я ,а для местного населения это просто обыденность.
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6k
Sergey 4 секунды назад
Хорошо там, где нас нет!
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